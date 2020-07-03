11 неочевидных предметов, которые авиакомпании не разрешают провозить в ручной клади

Сыр. Мягкие сорта сыра могут подтаивать, и тогда сотрудники службы безопасности станут считать их жидкостью. Об этом предупредили пассажиров в аэропорту английского города Манчестера. Дело в том, что для жидкостей существуют специальные правила провоза в ручной клади: каждая упаковка не должна превышать объема в 100 мл, а общий объем может составлять максимум 1 л. Все жидкости нужно упаковать в прозрачный пакет. То есть подтаявший сыр бри придется провозить именно в таком отдельном пакете с жидкостями — и то не более 100 мл.

Тушь. Это не совсем очевидно, но тушь тоже расценивается как жидкость и попадает под требования для них. Как, впрочем, и тональный крем, блеск для губ, фиксатор для бровей, жидкий хайлайтер и другая жидкая косметика. В общем, будьте внимательны при подсчете общего количества жидкостей.