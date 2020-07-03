11 неочевидных предметов, которые авиакомпании не разрешают провозить в ручной клади
Каждый, кто когда-либо летал на самолете, в курсе, что в салон запрещается проносить колюще-режущие предметы, оружие, взрывчатые и ядовитые вещества и прочие опасные вещи. Этот перечень более или менее одинаковый для всех авиакомпаний. Однако некоторые авиаперевозчики, аэропорты и государственные органы могут расширять список запрещенных объектов в ручной клади. Не зная об этих нюансах, легко попасть впросак, надолго застряв на таможне и лишившись некоторых вещей.
Мы в AdMe.ru проштудировали соответствующие сайты и теперь будем более осознанно подходить к сбору рюкзака в путешествие. Помимо неочевидных запрещенных предметов, мы добавили в статью бонусом те вещи, которые можно смело провозить даже на рейсах лоукостеров, где мы летаем без регистрируемого багажа.
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Игрушечные пистолеты. Чтобы избежать ненужных проблем, все игрушечное оружие нужно сдать в багаж: по европейским правилам, предметы, имитирующие оружие, нельзя проносить в салон. К слову, игрушечный меч тоже является предметом, имитирующим оружие.
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Штопор. Когда летишь во Францию или Италию, такой предмет кажется едва ли не жизненно необходимым. Однако, если вы купили билет лишь с включенной ручной кладью, штопор лучше приобрести уже на месте. В некоторых аэропортах этот предмет могут у вас изъять. Так, например, однозначно поступят в британском аэропорту.
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Сыр. Мягкие сорта сыра могут подтаивать, и тогда сотрудники службы безопасности станут считать их жидкостью. Об этом предупредили пассажиров в аэропорту английского города Манчестера. Дело в том, что для жидкостей существуют специальные правила провоза в ручной клади: каждая упаковка не должна превышать объема в 100 мл, а общий объем может составлять максимум 1 л. Все жидкости нужно упаковать в прозрачный пакет. То есть подтаявший сыр бри придется провозить именно в таком отдельном пакете с жидкостями — и то не более 100 мл.
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Тушь. Это не совсем очевидно, но тушь тоже расценивается как жидкость и попадает под требования для них. Как, впрочем, и тональный крем, блеск для губ, фиксатор для бровей, жидкий хайлайтер и другая жидкая косметика. В общем, будьте внимательны при подсчете общего количества жидкостей.
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Мед и джем. Эти лакомства тоже попадают под правило о провозе жидкостей. Так что, если объем баночки превышает 100 мл, на борт вас с медом или джемом не пустят.
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Кофе. Если вы путешествуете по Штатам, будьте внимательны с порошкообразными субстанциями. В 2018 году Администрация транспортной безопасности США изменила правила провоза таких веществ: теперь емкости с порошками объемом более 350 мл следует сдавать в багаж. Помимо прочего, сюда входят кофе, мука и специи.
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Подарки. В канун новогодних праздников многие едут навестить и поздравить своих близких и везут подготовленные и упакованные подарки. Авиакомпания Ryanair предупреждает, что лучше упаковать подарки по прилете или поместить их в подарочные пакеты. Сотрудникам службы безопасности может понадобиться проверить, что находится внутри, и тогда всю эту аккуратно завернутую красоту придется разорвать. К тому же это отнимает немало времени и изрядно подпортит праздничное настроение.
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Английский пудинг. Если вы возвращаетесь из Великобритании во время рождественских праздников, возможно, вам захочется прихватить домой традиционный английский пудинг. Вот только в ручную кладь его лучше не убирать: иногда на рентгене он выглядит как бомба.
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Сильнопахнущие продукты. Будьте осторожны, возвращаясь домой из отпуска, проведенного в экзотической стране: местные фрукты могут источать сильный запах (к примеру, дуриан). Не отстают от них и традиционные блюда: шведская квашеная сельдь сюрстрёмминг тоже вряд ли пройдет таможенный контроль из-за своего запаха. Многие авиакомпании не разрешают брать на борт такие продукты.
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Гелевые свечи. Эти предметы можно перевозить только в регистрируемом багаже.
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Шар предсказаний. Если вы купили эту игрушку, будучи в Штатах, и хотите привезти в подарок кому-то на родине, вам стоит убрать ее в регистрируемый багаж. Дело в том, что Администрация транспортной безопасности США запрещает провозить шар предсказаний в ручной клади. Возможно, это связано с наличием жидкости внутри.
Бонус: что можно смело брать в ручную кладь
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Еду. Многие авиакомпании, в основном лоукостеры, предлагают обед только за дополнительную плату. И если полет продолжительный (прибавьте сюда еще время на дорогу до аэропорта и прохождение предполетных процедур), это может стать проблемой. Чтобы не терпеть голод, подготовьте ссобойку, которую вы возьмете в салон. Так поступают многие опытные путешественники. Главное, стоит помнить об ограничениях по жидкостям и жидким продуктам и подходить к этому вопросу с умом, не доставляя дискомфорта окружающим пассажирам. Кстати, стакан воды можно попросить у стюардессы бесплатно.
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Ножницы. Колюще-режущие предметы проносить в салон самолета запрещено, но если ваши ножнички имеют закругленные лезвия, чья длина не превышает 6 см, то на борт вас пропустят.
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Духи. Может показаться, что аэрозоли под запретом на борту самолета, но это не совсем так. Вы можете положить в ручную кладь любимые духи или лак для волос, если объем флакона не превышает 100 мл. Размещайте их в пластиковом пакете с жидкостями и не забывайте считать общий объем таких предметов.
А вы предпочитаете путешествовать налегке или обязательно платите за регистрируемый багаж? Какие необычные предметы вам удавалось провезти в ручной клади?