11 навыков, которые помогут быстро и правильно среагировать в опасной ситуации

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Кто предупрежден — тот вооружен. Конечно, нам не хочется попадать в ситуации, опасные для жизни, и мы очень надеемся, что в действительности страшные ситуации обойдут нас стороной. Но все же знать приемы, способные спасти жизнь, — это самое меньшее, что мы можем сделать для того, чтобы обезопасить себя и своих близких. А ведь бывают ситуации, когда мы можем помочь и совершенно незнакомому человеку. AdMe.ru собрал для вас самые действенные способы оказания срочной помощи или навыков выживания, надеемся, вам никогда не придется ими воспользоваться!

1. Что делать, если вы подавились

Если вы подавились, в первую очередь сохраняйте спокойствие. Начните сильно кашлять, если не помогает, сожмите руку в кулак и бейте себя в область между пупком и окончанием ребер, делая J-образное движение вверх-вниз. Если и это не помогает, упритесь в стул (или любой предмет, на уровне талии) и, держа руки перед собой, с силой прижимайтесь к предмету. Повторяйте, пока инородное тело не выйдет.

2-й вариант

Быстро встаньте на локти и колени, резко выбросьте руки вперед и падайте грудью и животом на пол. Это больно, но может спасти жизнь.

2. Как определить время по солнцу

Если вам нужно определить время, а часы сломались и мобильный разрядился, подойдет такой способ: Найдите место, где хорошо видно солнце и просматривается горизонт.

Сложите ладони так, как указано на рисунке, только постарайтесь удерживать ладони на месте, не двигая.

Сосчитайте количество пальцев от солнца до линии горизонта. Каждый палец соответствует 15 минутам до захода солнца. Умножьте число пальцев на 15 и узнаете, который час. (Хотя на точность в 100 % рассчитывать не стоит.)

3. Как распознать приближение сильной грозы

Если у вас есть подозрение, что скоро начнется гроза, обратите внимание на такие признаки: Облака находятся низко.

Облака не плоские, кучевые, «пушистые».

Имеют темный, даже коричневый окрас. Если цвет черный — будет сильный дождь без ветра, если коричневые — с сильным ветром. Если облака расходятся, это говорит о том, что дождя не будет.

4. Что делать, если отказали тормоза автомобиля

Если у вас отказали тормоза, не паникуйте: попросите пассажиров пристегнуться, если вы не один, включите аварийные огни и оповестите участников движения дальним светом и звуковыми сигналами. Дальше надавливайте на педаль тормоза сильно и прерывисто. Таким образом создается давление в тормозной системе. Потом постепенно понижайте передачи. Если механическая коробка передач — выжимайте педаль сцепления, если автоматическая — ручку переключения скоростей в положении L.

Осторожно воспользуйтесь ручным тормозом. Если сделать это резко, машину может занести.

Попробуйте поворачивать вправо-влево, лавируя из ряда в ряд.

5. Что делать, если вас преследуют

Если у вас закралось подозрение, что за вами кто-то идет, для начала убедитесь в этом. Запомните, как он выглядит, и резко поменяйте направление и проследите, остался ли у вас «хвост». Если подозрения оправдались, то ни в коем случае не идите в безлюдные места. Идите в кафе, можете сделать вид, что встретили знакомого, или направьтесь в полицейский участок.

6. Как снизить шанс блуждания по кругу в лесу

Если вы подозреваете, что начали ходить по кругу в лесу, попробуйте обходить большие приметные деревья с одной стороны. Если вы правша — то с левой, а если левша — то с правой стороны. Таким способом ходьба по кругу должна прекратиться.

7. Что делать в первые секунды сердечного приступа

Если вы подозреваете сердечный приступ у себя или у кого-то рядом, то немедленно вызывайте скорую помощь, но до приезда постарайтесь унять панику. Уточните у оператора скорой, какие именно дать лекарства, а пока вы их не приняли, начните сильно и глубоко дышать и кашлять. Глубокий вдох насыщает легкие кислородом, а кашель стимулирует грудную мышцу, помогая восстановить сердечный ритм и продержаться до приезда помощи.

8. Как разжечь огонь необычным способом

Может случиться так, что у вас не останется никаких средств для розжига огня. В таком случае может пригодиться презерватив и солнечный свет. Наберите в резиновое изделие воду, завяжите и используйте как линзу, преломляя свет на пучок сухой травы или бумаги. Немного терпения — и можно будет получить огонь.

9. Как обезопасить себя на время похода

Никто не застрахован от непредвиденных обстоятельств. Если вы направляетесь в поход, обязательно поставьте в известность близких людей, куда вы направляетесь, когда должны вернуться и по каким местам пойдете. Идеально будет оставить план вашего похода специально обученному человеку, детально знающему место, куда вы направляетесь.

10. Где прятаться во время землетрясения

Вопреки расхожему мнению нельзя прятаться во время землетрясения в дверном проеме. Лучше всего спрятаться под столом или около массивных предметов, правда, смотрите, чтобы они не упали в вашу сторону. Лягте рядом и примите позу эмбриона.

11. Как выбраться из толпы

Если получилось так, что вы попали в самый центр неуправляемой толпы в одиночку, не идите наперерез людям, все, что вам нужно, — это спокойно двигаться по направлению движения, немного смещаясь вбок, к краю. Главное, делать это аккуратно, не преграждая путь остальным, иначе вас могут повалить на пол или толкнуть. Если вы не один, посадите ребенка на шею, а женщину ведите впереди себя, чтобы иметь возможность контролировать их передвижение. И точно так же двигайтесь по диагонали.

Бонус: самые опасные места для укусов на теле человека

Мы очень надеемся, что опасных ситуаций будет как можно меньше, но лучше быть готовым заранее. Наверняка вы тоже знаете действенные способы выживания? Делитесь с нами в комментариях, может, именно ваш совет спасет кому-нибудь жизнь.