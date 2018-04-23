11 мифов об американцах, с которыми я распрощалась за 4 года жизни в США

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Меня зовут Карина. Я родилась в Санкт-Петербурге, там получила образование и вышла замуж, а с 2014 года живу в Сиэтле. Моего мужа, программиста, перевели работать в США. Так мы оказались в Америке. За время в жизни в Штатах я распрощалась со многими своими стереотипами и предубеждениями относительно американцев. Вот лишь один них: в Штатах питаются одним фастфудом, и поэтому там много людей с избыточным весом.

Для AdMe.ru я собрала самые интересные и впечатляющие моменты о жизни в США и мифы об американцах, с которыми стоит распрощаться.

Миф 1: Все американцы — трудоголики

Я долго жила с верой в этот миф. До тех пор, пока не начала работать с американцами и не поняла, что они приходят на работу рано вовсе не для того, чтобы работать дольше. А для того, чтобы уйти раньше. Люди в США часто начинают рабочий день в 7:00 и уезжают домой в 15:00. Оставаться после работы, чтобы закончить какие-то дела, — это совсем не про американцев. Работа в неурочное время возможна только за дополнительную плату либо компенсируется выходным.

Миф 2: в США очень много людей с избыточным весом

Это, наверное, самое распространенное предубеждение об американцах. Я, конечно, не могу ручаться за всю Америку, но это точно не про Сиэтл. Подавляющее большинство людей здесь занимаются спортом, бегают и маниакально следят за питанием. Почти в каждой многоэтажке есть тренажерный зал, который открыт для всех жильцов, и это не считая бесчисленных сетевых спортивных клубов. Но иногда можно встретить очень полных людей. Их приравнивают к инвалидам, и перемещаются они в автоматизированных инвалидных колясках. Водители автобусов помогают им заехать и даже опускают автобус пониже, если полный человек без инвалидной коляски.

Миф 3: в Америке хорошая система налогообложения

В России за вас налоги заполняет компания, и вы даже не видите всю эту бумажную волокиту. В США раз в год весной все начинают сходить с ума, потому что это время заполнения налоговой декларации. Каждый должен сделать это сам, и многие местные жители заводят своего финансиста, который это делает за них, и платят ему по $ 400 за такую услугу.

Миф 4: в США много образованных людей

Немногие знают, но в США не так много людей с высшим образованием, а в магистратуру обычно поступают спустя несколько лет с момента окончания бакалавриата. На это есть две основные причины. Во-первых, высокая стоимость обучения в магистратуре. Многие молодые люди вынуждены брать большие кредиты, чтобы продолжить обучение. Поэтому перед поступлением в магистратуру делают паузу, чтобы определиться с выбором. Во-вторых, чтобы попасть на ту или иную специальность, надо сначала наработать по ней часы, а уже потом подавать заявку.

Миф 5: женщины социально защищены

Да, действительно, женщины по некоторым аспектам здесь защищены — попробуй только руку поднять или какой-то намек на домогательство себе позволить, будешь наказан по всей строгости закона и даже больше. Есть огромное «но»: в США почти нет декретного отпуска. Длительность и компенсация зависят от изначально подписанного договора с компанией. Чаще всего декретный отпуск длится не больше месяца. В транснациональных корпорациях может доходить и до полугода, но сохранение рабочего места не гарантирует никто. Конечно, многие женщины совсем недовольны таким положением вещей.

Миф 6: в Америке нет бюрократии

Увы, есть. Государственные структуры работают с большими задержками и сбоями. Мои друзья были вынуждены не ходить на работу из-за бумажной волокиты и не могли вылететь из страны. Мне самой ошибочно продлили не ту визу, из-за чего я чуть не лишилась разрешения на работу и застряла в России на 3 месяца.

Миф 7: американцы питаются одним фастфудом

Истории про сильнейшую любовь американцев к фастфуду не совсем правдивы. Всякие McDonald’s, KFC, Burger King, Subway и подобные заведения тут не в почете. В Сиэтле их вообще почти нет. Они в основном разбросаны вдоль загородных трасс, потому что питается там, как правило, две категории людей: те, кто едет и очень спешит, и те, у кого совсем туго с деньгами. Но бургеры и сэндвичи можно найти в меню практически каждого ресторана и даже выбрать степень прожарки мяса. Стоят такие качественные бургеры почти как обычное блюдо из меню — порой цена и до $ 20 доходит. Так что не так это и «фаст», да и не так уж и вредно.

Миф 8: в Америке лучшая система здравоохранения

Здесь, конечно, современное оборудование, сервис и технологии. Но то, что творится со стоимостью медицинского обслуживания и страховкой, приводит в недоумение даже самих работников медицинского сектора. Обязательного медицинского страхования в Америке нет, но есть огромное количество разных программ. В лучшем случае работодатель оплачивает страховку. В худшем — покупаешь ее самостоятельно либо живешь без нее на свой страх и риск. Но даже если страховка есть, перед началом конкретной медицинской процедуры неизвестно, сколько это будет в конечном счете стоить. Страховая компания и клиника уже после лечения договариваются, какую сумму покроет ваш план страхования, а сколько вы доплатите из кармана. И доплачивать порой приходится умопомрачительные суммы. Еще одна сложность: в аптеке США ничего нельзя купить без рецепта, кроме самых обычных средств. Когда я ошпарила кипятком живот, единственное, что мне продали, — алоэ. Если хотите настоящее лекарство — тогда к врачу, а запись, как правило, недели за две.

Миф 9: все всегда вежливы и приветливы

Это было бы правдой, если бы я была туристом. Когда дело касается сервиса и от вежливости сотрудника зависит его рабочее место — все безукоризненно милы. Однако, спрятавшись за рулем своей машины, и американцы любят нагрубить: высунуть средний палец в окошко, выругаться, припарковаться сразу на два места. Охранники в США тоже не отличаются учтивостью. Я бы даже сказала, что они зачастую излишне агрессивны без повода.

Миф 10: по «Аллее звезд» в Лос-Анджелесе прогуливаются знаменитости, а вокруг — дорогие бутики

Когда я впервые побывала на «Аллее звезд», то была очень разочарована. Я представляла, что это место с шикарной архитектурой, дорогими бутиками и прогуливающимися знаменитостями. На деле же по «Аллее звезд» ходят в основном туристы, ни одного бутика здесь нет, только сувенирные магазины, закусочные, торгующие фастфудом, и несколько кинотеатров. Однако, пожив немного в Америке, я полюбила это место, хоть оно совершенно не похоже на то, что я себе представляла когда-то.

Миф 11: женщины в США выглядят как голливудские звезды

Иногда мне кажется, что американские женщины рождаются в беговых кроссовках, легинсах и толстовке. Это совершенно точно не ко всей Америке относится, но вполне характерно для Сиэтла. Я имею в виду вовсе не модные кеды. Речь идет о самых настоящих спортивных кроссовках для ходьбы или бега. Так люди ходят и на работу, если нет дресс-кода, и по магазинам, и перекусить, и на свидание. Женщины Сиэтла очень трепетно относятся к равенству, поэтому многие считают унизительным как-то нарочито наряжаться для мужчины.

В США, как и в любой другой стране, есть свои плюсы и минусы. За 4 года жизни в Штатах мне пришлось столкнуться с подводными камнями и маленькими разочарованиями, но в то же время я сделала много интересных открытий.