14 самых невероятных мест на планете, куда вы никогда не сможете попасть

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Кажется, сегодня человечество добралось до самых дальних уголков нашей прекрасной планеты. Но AdMe.ru удалось собрать совершенно недоступные адреса, которые можно увидеть разве что на редких фотографиях.

14. Богемская Роща, США

Эта земля площадью в 11 квадратных километров принадлежит частному мужскому клубу в Сан-Франциско, известному как Богемский клуб. Каждый год в июле, начиная с 1899 года, сюда приезжают самые влиятельные люди мира. В члены клуба входили все президенты США от республиканской партии и некоторые из демократов, начиная с 1923 года, а также политики, банкиры, медиамагнаты, артисты и ученые. Более ста лет деятельность клуба никак не освещалась, поэтому возникали разные слухи и домыслы вплоть до того, что Богемский клуб — это новое мировое правительство, а сама роща — дьявольское место. Журналистам и репортерам вход в рощу строго закрыт.

13. HAARP, США

Этот объект был запущен в снегах Аляски в 1997 году. Он находится в безлюдной долине и представляет собой огромное антенное поле общей площадью более 13 гектаров. HAARP был мишенью конспирологов, которые уверяли, что он способен создать климатическую аномалию, отключать спутники и контролировать разум людей. Они также были уверены, что программа может вызывать землетрясения, засухи, ураганы, наводнения и даже в эпидемии. В начале мая 2013 года из-за окончания контракта работа HAARP была остановлена.

12. Межгорье, Россия

Это один из самых недоступных и загадочных «закрытых» городов России. Из официальных источников известно, что он находится в республике Башкортостан. Ходят слухи, что там строят подземную столицу. В отличие от большинства других закрытых городов России, там нет научно-исследовательских институтов, военных баз, производства атомного оружия и ядерного топлива, и прочих подобных учреждений. До сих пор доподлинно неизвестно, какие именно работы ведутся в Межгорье.

11. Город-порт Кронштадт, Россия

Построенный для защиты Северной столицы с моря, город-порт Кронштадт манит туристов старинными фортами — оборонительными сооружениями на воде. У каждой крепости героическая история и громкое, прославленное в боях имя: Кроншлот, Цитадель, Князь Меньшиков и др. Сегодня сам порт открыт для посещения, но большинство из фортов в аварийном состоянии и доступ на них прекращен.

10. Гора Афон, Греческая Македония

На склоне величественной горы расположились 20 великолепных православных монастырей. Но насладиться красотой церковных достопримечательностей могут не все. Сюда категорически закрыт вход женщинам и даже животным женского пола. Неизвестно, какое наказание ждет четырехлапых, а вот «человеческие» нарушительницы могут попасть в тюрьму на срок до года.

9. Штат Джорджия, США, подвал, где хранится рецепт кока-колы

Говорят, секрет легендарного напитка известен только двум людям, которые всегда летают разными самолетами. А сам рецепт хранится в штаб-квартире компании за высокотехнологичными засовами сейфа, куда строго запрещен доступ простым смертным.

8. Пустыня Данакиль, Эфиопия

На границе Эфиопии не затихают региональные войны, поэтому туристы давным-давно не посещают это уникальное место. Ученые считают его прародиной гоминидов, крупных человекообразных обезьян, наших возможных прародителей. Именно в этом месте были найдены останки Люси — австралопитека афарского, возраст которого составляет 3,2 млн лет.

7. Округ Мотуо, Китай, Тибетский автономный регион

Это священная земля для буддистов, и сюда нет дороги в современном понимании этого слова. Страждущим прикоснуться к мудрости веков предстоит путь пешком через дикие горные перевалы. В конце пути — хлипкий 200-метровый мост над бездной, как в фильмах про Индиану Джонса.

6. Оймякон, Россия

Сама природа надежно охраняет этот городок от любопытных туристов. На нашей планете это самое холодное место, где проживает постоянное население. Трудно даже представить, как можно существовать при температуре —67,7 °С.

5. Бразилия, джунгли Амазонки, резервация племени явари

Недавно исследователи нашли на границе Перу и Бразилии небольшое племя, полностью отрезанное от цивилизации. Предполагают, что община из 150 индейцев — это потомки рабов, они избегают всех контактов с внешним миром и живут в согласии с природой. Власти страны, опасаясь за безопасность туземцев, закрыли ареал их проживания от всех любопытных.

4. Острова Питкэрн, Британские заморские территории

50 человек населения почти полностью изолированы от мира. Многие из них — прямые потомки членов экипажа знаменитого корабля HMS Bounty, которые в 1789 году высадились на Питкэрн и так полюбили этот остров, что сожгли свой корабль. Сообщения с Питкэрном нет, сюда доплывают только случайные суда из Новой Зеландии.

3. Мекка и Медина

Фантастическая красота восточных мечетей и дворцов, удивительные реликвии и артефакты мировых мусульманских центров доступны только верящим в Аллаха. Немусульманам въезд в священные города строго запрещен. По законам шариата такое осквернение святынь карается смертью.

2. Каракорумское шоссе

Высокогорная трасса соединяет Пакистан и Китай и проходит на фантастической 5-километровой высоте. Несмотря на его захватывающие виды, недавно шоссе навсегда закрыли из-за оползней и лавин.

1. Змеиный остров, Бразилия