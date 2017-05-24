11 курортных городов, в которых можно жить за копейки

Каждый из нас когда-нибудь хотел переехать в место, где природа и погода радуют почти круглый год.

AdMe.ru решил найти самые доступные курортные города, в которых цены на еду и жилье ну очень привлекательны. Как оказалось, среди недорогих курортов много настоящих жемчужин, посмотрите сами!

Канкун

Мексика

Что тут интересного: В Канкуне можно найти все, что вы хотели получить от Мексики: множество древних сооружений майя, красивые острова с дикими пляжами, неисследованные пещеры. Тут поблизости расположено одно из чудес Мексики — подземная река Сак-Актун, а легендарная пирамида Чичен-Ица находится всего в 200 км от Канкуна.

Примерные расценки:

  • Бутылка воды 1,5 л — $ 0,65
  • Обед в кафе на одного — $ 5
  • 1 л бензина — $ 0,84
  • Аренда апартаментов с одной спальней — $ 146 в месяц

Брашов

Румыния

Что тут интересного: Брашов называют Румынской Саксонией: старинные улочки со средневековой атмосферой покорят вас готическим колоритом. Недалеко от этого городка находятся знаменитейшие замки Европы: удивительный Пелеш и Бран, тот самый, где якобы проживал Дракула. Кстати, отсюда рукой подать до горнолыжного курорта Пояна Брашов.

Примерные расценки:

  • Бутылка воды 1,5 л — $ 0,55
  • Обед в кафе на одного — $ 5
  • 1 л бензина — $ 1,2
  • Аренда апартаментов с одной спальней — $ 186 в месяц

Гоа

Индия

Что тут интересного: Говорят, Гоа — это не Индия: уж очень своеобразен. Здесь многое осталось со времен, когда он принадлежал Португалии. Штат притягивает тысячи дауншифтеров и хиппи со всего мира. А для любителей пляжного спокойного отдыха это просто рай.

Примерные расценки:

    • Бутылка воды 1,5 л — $ 0,49
    • Обед в кафе на одного — $ 2
    • 1 л бензина — $ 0,9

    • Аренда апартаментов с одной спальней — $ 124 в месяц

    Касабланка

    Марокко

    Что тут интересного: Здесь потрясающая архитектура: те самые узкие улочки, резные арки и восточные базары, которые мы видели в фильмах. Еще тут самая высокая в мире мечеть.

    Также в Касабланке есть аналог бразильской Копакабаны — пляж Айн-Диаб, излюбленное место всех марокканских тусовщиков.

    Примерные расценки:

    • Бутылка воды 1,5 л — $ 0,6
    • Обед в кафе на одного — $ 3
    • 1 л бензина — $ 0,97
    • Аренда апартаментов с одной спальней — $ 241 в месяц

    Хойан

    Вьетнам

    Что тут интересного: Как вам 844 официально признанных исторических здания на один небольшой городок? Этот старинный портовый город — настоящая вьетнамская Венеция. Прогуливаясь по центру, лишенному автомобилей, словно чувствуешь, что попал в старину. И конечно же, тут отличные пляжи!

    Примерные расценки:

    • Бутылка воды 1,5 л — $ 0,49
    • Обед в кафе на одного — $ 1,7
    • 1 л бензина — $ 0,74
    • Аренда апартаментов с одной спальней — $ 249 в месяц

    Тунис

    Тунис

    Что тут интересного: Здесь можно посмотреть на руины легендарного Карфагена, позаниматься дайвингом и полюбоваться на пустыню Сахару. В состав города входят знаменитые туристические пригороды — Сиди-Бу-Саид и Эль-Марса.

    Примерные расценки:

    • Бутылка воды 1,5 л — $ 0,25
    • Обед в кафе на одного — $ 2
    • 1 л бензина — $ 0,68
    • Аренда апартаментов с одной спальней — $ 150 в месяц

    Варна

    Болгария

    Что тут интересного: Варну называют морской столицей Болгарии. Помимо пляжей, тут есть что посмотреть: руины древнего монастыря и римских терм, а также огромный Успенский собор. Если прибавить к этому теплый климат и близость ко всем странам Европы, то это отличный город для постоянного проживания.

    Примерные расценки:

    • Бутылка воды 1,5 л — $ 0,57
    • Обед в кафе на одного — $ 5,7
    • 1 л бензина — $ 1
    • Аренда апартаментов с одной спальней — $ 170 в месяц

    Давао

    Филиппины

    Что тут интересного: В первую очередь, тут классная природа, пляжи, буддийские храмы. Также город славится своим натуральным жемчугом, который стоит гораздо дешевле, чем где-то еще. Рядом с городом находится остров Самал, где можно посмотреть пещеры с летучими мышами.

    Примерные расценки:

    • Бутылка воды 1,5 л — $ 0,5
    • Обед в кафе на одного — $ 1,6
    • 1 л бензина — $ 0,75
    • Аренда апартаментов с одной спальней — $ 106 в месяц

    Кито

    Эквадор

    Что тут интересного: Кито — экономический и культурный центр Эквадора, окруженный живописными вулканами. Примерно в 1 000 км находятся те самые Галапагосские острова, куда регулярно возят экскурсии.

    Примерные расценки:

    • Бутылка воды 1,5 л — $ 0,6
    • Обед в кафе на одного — $ 5,7
    • 1 л бензина — $ 1
    • Аренда апартаментов с одной спальней — $ 170 в месяц

    Брага

    Португалия

    Что тут интересного: Это один из древнейших христианских городов, ему уже более 2 250 лет! Брагу называют «городом архиепископов» — тут более 300 церквей. Цены в Португалии повыше, чем в других странах из нашего списка, зато по сравнению с другими государствами Западной Европы тут все более чем доступно.

    Примерные расценки:

    • Бутылка воды 1,5 л — $ 0,78
    • Обед в кафе на одного — $ 5,8
    • 1 л бензина — $ 1,59
    • Аренда апартаментов с одной спальней — $ 263 в месяц

    Катманду

    Непал

    Что тут интересного: Красота здешних храмов поражает, недаром Катманду — один из центров индуизма, город с богатейшей историей. Отсюда до Эвереста всего-то около 200 км, при этом здесь можно жить примерно на $ 500 в месяц и не отказывать себе в развлечениях и других приятных вещах.

    Примерные расценки:

    • Бутылка воды 1,5 л — $ 0,32
    • Обед в кафе на одного — $ 1,76
    • 1 л бензина — $ 0,99
    • Аренда апартаментов с одной спальней — $ 89 в месяц

    Фото на превью EnginKorkmaz/depositphotos, tony4urban/depositphotos
    По материалам numbeo

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