11 курортных городов, в которых можно жить за копейки

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Каждый из нас когда-нибудь хотел переехать в место, где природа и погода радуют почти круглый год. AdMe.ru решил найти самые доступные курортные города, в которых цены на еду и жилье ну очень привлекательны. Как оказалось, среди недорогих курортов много настоящих жемчужин, посмотрите сами!

Канкун Мексика

Что тут интересного: В Канкуне можно найти все, что вы хотели получить от Мексики: множество древних сооружений майя, красивые острова с дикими пляжами, неисследованные пещеры. Тут поблизости расположено одно из чудес Мексики — подземная река Сак-Актун, а легендарная пирамида Чичен-Ица находится всего в 200 км от Канкуна. Примерные расценки: Бутылка воды 1,5 л — $ 0,65

Обед в кафе на одного — $ 5

1 л бензина — $ 0,84

Аренда апартаментов с одной спальней — $ 146 в месяц

Брашов Румыния

Что тут интересного: Брашов называют Румынской Саксонией: старинные улочки со средневековой атмосферой покорят вас готическим колоритом. Недалеко от этого городка находятся знаменитейшие замки Европы: удивительный Пелеш и Бран, тот самый, где якобы проживал Дракула. Кстати, отсюда рукой подать до горнолыжного курорта Пояна Брашов. Примерные расценки: Бутылка воды 1,5 л — $ 0,55

Обед в кафе на одного — $ 5

1 л бензина — $ 1,2

Аренда апартаментов с одной спальней — $ 186 в месяц

Гоа Индия

Что тут интересного: Говорят, Гоа — это не Индия: уж очень своеобразен. Здесь многое осталось со времен, когда он принадлежал Португалии. Штат притягивает тысячи дауншифтеров и хиппи со всего мира. А для любителей пляжного спокойного отдыха это просто рай. Примерные расценки: Бутылка воды 1,5 л — $ 0,49

Обед в кафе на одного — $ 2

1 л бензина — $ 0,9

Аренда апартаментов с одной спальней — $ 124 в месяц

Касабланка Марокко

Что тут интересного: Здесь потрясающая архитектура: те самые узкие улочки, резные арки и восточные базары, которые мы видели в фильмах. Еще тут самая высокая в мире мечеть. Также в Касабланке есть аналог бразильской Копакабаны — пляж Айн-Диаб, излюбленное место всех марокканских тусовщиков. Примерные расценки: Бутылка воды 1,5 л — $ 0,6

Обед в кафе на одного — $ 3

1 л бензина — $ 0,97

Аренда апартаментов с одной спальней — $ 241 в месяц

Хойан Вьетнам

Что тут интересного: Как вам 844 официально признанных исторических здания на один небольшой городок? Этот старинный портовый город — настоящая вьетнамская Венеция. Прогуливаясь по центру, лишенному автомобилей, словно чувствуешь, что попал в старину. И конечно же, тут отличные пляжи! Примерные расценки: Бутылка воды 1,5 л — $ 0,49

Обед в кафе на одного — $ 1,7

1 л бензина — $ 0,74

Аренда апартаментов с одной спальней — $ 249 в месяц

Тунис Тунис

Что тут интересного: Здесь можно посмотреть на руины легендарного Карфагена, позаниматься дайвингом и полюбоваться на пустыню Сахару. В состав города входят знаменитые туристические пригороды — Сиди-Бу-Саид и Эль-Марса. Примерные расценки: Бутылка воды 1,5 л — $ 0,25

Обед в кафе на одного — $ 2

1 л бензина — $ 0,68

Аренда апартаментов с одной спальней — $ 150 в месяц

Варна Болгария

Что тут интересного: Варну называют морской столицей Болгарии. Помимо пляжей, тут есть что посмотреть: руины древнего монастыря и римских терм, а также огромный Успенский собор. Если прибавить к этому теплый климат и близость ко всем странам Европы, то это отличный город для постоянного проживания. Примерные расценки: Бутылка воды 1,5 л — $ 0,57

Обед в кафе на одного — $ 5,7

1 л бензина — $ 1

Аренда апартаментов с одной спальней — $ 170 в месяц

Давао Филиппины

Что тут интересного: В первую очередь, тут классная природа, пляжи, буддийские храмы. Также город славится своим натуральным жемчугом, который стоит гораздо дешевле, чем где-то еще. Рядом с городом находится остров Самал, где можно посмотреть пещеры с летучими мышами. Примерные расценки: Бутылка воды 1,5 л — $ 0,5

Обед в кафе на одного — $ 1,6

1 л бензина — $ 0,75

Аренда апартаментов с одной спальней — $ 106 в месяц

Кито Эквадор

Что тут интересного: Кито — экономический и культурный центр Эквадора, окруженный живописными вулканами. Примерно в 1 000 км находятся те самые Галапагосские острова, куда регулярно возят экскурсии. Примерные расценки: Бутылка воды 1,5 л — $ 0,6

Обед в кафе на одного — $ 5,7

1 л бензина — $ 1

Аренда апартаментов с одной спальней — $ 170 в месяц

Брага Португалия

Что тут интересного: Это один из древнейших христианских городов, ему уже более 2 250 лет! Брагу называют «городом архиепископов» — тут более 300 церквей. Цены в Португалии повыше, чем в других странах из нашего списка, зато по сравнению с другими государствами Западной Европы тут все более чем доступно. Примерные расценки: Бутылка воды 1,5 л — $ 0,78

Обед в кафе на одного — $ 5,8

1 л бензина — $ 1,59

Аренда апартаментов с одной спальней — $ 263 в месяц

Катманду Непал

Что тут интересного: Красота здешних храмов поражает, недаром Катманду — один из центров индуизма, город с богатейшей историей. Отсюда до Эвереста всего-то около 200 км, при этом здесь можно жить примерно на $ 500 в месяц и не отказывать себе в развлечениях и других приятных вещах. Примерные расценки: Бутылка воды 1,5 л — $ 0,32

Обед в кафе на одного — $ 1,76

1 л бензина — $ 0,99

Аренда апартаментов с одной спальней — $ 89 в месяц