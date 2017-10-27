11 хитростей для тех, кто часто путешествует самолетом

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Если нужно преодолеть большие расстояния, то самолет является настоящим спасением и экономит много времени. Но даже пару часов полета утомляют. AdMe.ru собрал советы, как сделать перелет комфортным и чувствовать себя отдохнувшим после приземления.

Загрузите в телефон собственное онлайн-табло

Если вам надоело напрягать шею и глаза в аэропорту, чтобы увидеть отправление вашего рейса, то просто загрузите FlightBoard. Это информационное табло с данными о вылетах и прибытии рейсов в вашем кармане. Приложение позволяет легко находить конкретный рейс и получать подробную информацию о нем. Для устройств на Android есть похожее приложение — Flight Departures.

Вы можете избежать турбулентности

Если от одной мысли о попадании в турбулентность вы впадаете в панику и готовы отказаться от поездки, то выбирайте утренние рейсы — так вы обеспечите себе максимально комфортный полет. Еще на утренние рейсы меньший спрос, поэтому билеты будут стоить дешевле.

Поместите провода от гаджетов в очечник

Одна из самых раздражающих вещей в мире — искать наушники или зарядку в сумке, а после успешного поиска распутывать провода. Положив все провода в кейс для очков, вы избавитесь от такой проблемы и всегда сможете легко найти все необходимое.

Не забудьте взять несколько пакетов с замком Zip-Lock

Пакетам с молнией можно найти разное применение (в том числе и для перевоза жидкостей в ручной клади), и они действительно очень удобны в использовании. Возьмите с собой в путешествие пару штук разных размеров.

Пройдите паспортный контроль без очереди

Если в аэропорту есть такой автомат, как, например, Global Entry, то обязательно воспользуйтесь им — он поможет вам пройти паспортный контроль без очереди.

Возьмите антибактериальную жидкость

Начиная от аэропорта и до самого отеля вы будете прикасаться ко множеству предметов, которые усеяны микробами, поэтому антибактериальная жидкость — необходимая мелочь в вашем путешествии. Лучше отдать предпочтение той, которую можно повесить на сумку или рюкзак, — так вы сможете воспользоваться ею в любое время и не искать среди других предметов в косметичке.

Сделайте свой чемодан уникальным

Как узнать свой чемодан среди сотни похожих? Можно наклеить яркие наклейки, но если под рукой ничего нет, то самый простой способ — повязать яркий платок или ленту на ручку.

Попросите специальное питание

На многих рейсах совершенно бесплатно можно заказать специальное питание — детское, диетическое, вегетарианское и многое другое. Оно, как правило, значительно вкуснее и лучше стандартного.

Избавьтесь от чувства тошноты

Нагрузку на вестибулярный аппарат облегчают кисловатые напитки, поэтому попросите морс, томатный сок или воду с лимоном. В самолете нельзя пить чай и кофе. Кофеин обезвоживает и вдобавок нарушает работу внутренних биологических часов.

Накройтесь одеялом во время сна

Даже если вы надеваете светонепроницаемую маску, вставляете беруши и достаточно тепло одеты, то лучше все равно накрыться одеялом. Это поможет избежать обезвоживания и предотвратить сухость в горле — такую проблему замечают многие, кто любит поспать во время длительных перелетов.

Сложите 2 чемодана

2 чемодана удобнее будет перемещать, если поставить их спинками друг к другу, взять 2 ручки одной рукой и, не наклоняя, катить чемоданы в нужном вам направлении.