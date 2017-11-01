11 фото о том, как добираются на работу люди по всему миру

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Чтобы добраться до работы, мы встаем, собираемся и уныло плетемся на автобусную остановку или метро. Но есть на Земле города и страны, где этот процесс происходит иначе. AdMe.ru удивился тому, насколько, оказывается, по-разному выглядит утро работающих людей на нашей планете, и спешит поделиться открытием с вами.

Ла-Пас, Боливия

В боливийском городе Ла-Пас существует самая длинная в мире канатная дорога — Mi Teleférico. Она соединяет крупный Ла-Пас с городом-спутником Эль-Альто. Дело в том, что дорога между городами (около 12 км) петляет из-за трудностей рельефа и вечно забита автотранспортом, поэтому гораздо удобнее перемещаться, добираясь на работу и обратно, по канатной дороге.

Пномпень, Камбоджа

В столице Камбоджи люди часто плавают по реке на таком вот не слишком современном пароме, чтобы, например, добраться до работы или доставить в определенное место груз.

Венеция, Италия

В Венеции островная зона является пешеходной. Водные каналы здесь — это дороги, соответственно, и общественный транспорт составляют теплоходы под названием вапоретто. Есть обычные маршруты — они останавливаются у каждого причала, а есть экспрессные. В общем, очень похоже на привычную нам систему городских автобусов. Маршруты довольно разветвленные и запутанные, так что приезжим лучше всегда смотреть карту на остановках-причалах.

Бангкок, Таиланд

В Бангкоке также довольно популярна разветвленная система речного транспорта, который имеет свое расписание, маршруты и различных перевозчиков. Это очень удобно, а также быстрее и приятнее, чем стоять в пробке в ужасную жару.

Порт-о-Пренс, Гаити

В столице Гаити Порт-о-Пренсе такие грузовики используют как общественный транспорт для школьников. Дети сидят в кабине грузовика рядом с водителем, пока добираются в школу.

Амстердам, Нидерланды

Голландия, пожалуй, самая «велосипедная» страна. Здесь велосипедов больше, чем населения, только представьте! А в крупных городах — Амстердаме и Гааге, к примеру — 70–80 % поездок совершается именно на велосипеде. Здесь существует обширная сеть велодорожек, а некоторые улицы и вовсе преимущественно велосипедные. Люди выбирают в основном этот вид транспорта, чтобы добраться на работу.

Пешавар, Пакистан

В Пакистане для того, чтобы добраться до места назначения, до сих пор часто используют повозки, в которые запрягают ослов. Для большего удобства наверх можно поставить стул, например.

Карачи, Пакистан

В Пакистане люди ездят в час пик не только внутри автобусов, но и на крыше: там, к слову, проезд обходится дешевле. Кстати, автобус на фото выглядит ярко и весело — все дело в том, что роспись автотранспорта очень популярна в Пакистане.

Токио, Япония

В Токио многие люди отправляются на работу из пригородов, а после едут обратно. Кажется, все вполне обыденно. Вот только метро столицы Японии в час пик просто не справляется с огромным количеством пассажиров, и для того чтобы как можно больше людей разместить в вагоне, существует даже специальный персонал — этакие «утрамбовщики людей». В общем, час пик в токийском метро — далеко не самое приятное время.

Париж, Франция

Во Франции самокаты и скутеры — весьма распространенный вид транспорта, и мужчиной в деловом костюме на самокате тут никого не удивишь. А что, ведь так удобнее и быстрее добираться до работы.

Коломбо, Шри-Ланка

В Шри-Ланке тоже проблема влезть в вагон поезда, только наземного. Чтобы добраться до работы, многие вынуждены ехать даже на подножке — двери все равно обычно не закрываются, а поезд едет медленно.