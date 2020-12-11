Я уже 2 года живу в Англии и расскажу вам, как здесь обходятся без трудовых книжек и зачем берут на работу пижаму

Здравствуйте! Меня зовут Оксана. Большую часть жизни я прожила в Екатеринбурге, который до сих пор нежно люблю, но дела сердечные привели меня в Англию. И вот уже 2 года я обитаю в Лестере — типичном британском городке — и работаю помощником по организации футбольных матчей.

Знаете, дорогие читатели AdMe.ru, я никогда не думала быть блогером. Сначала мне просто хотелось поделиться с друзьями своими впечатлениями. Но потом я поняла, что Англия — удивительная страна, так почему бы не рассказывать таким же влюбленным в нее людям о том, что и как здесь устроено? А в бонусе к этой статье я открою вам секрет, как написать письмо королеве Елизавете.

«Мой муж — жадина»

Так сказала бы я еще несколько лет назад, если бы мой супруг не дарил мне цветы. Но в Англии я покупаю их себе сама. Просто здесь как-то не принято без повода вручать букеты. И не в деньгах дело — цветы здесь недорогие. Все эти розы и ромашки для англичан скорее обычный декор, украшение дома. Посмотрите фильмы — у многих киногероев в спальне, гостиной и даже в холле обязательно стоит букетик. «А чем я хуже?» — подумала я и стала вместе с продуктами покупать домой цветы (да, они здесь в каждом супермаркете). Кстати, вечером бывают значительные скидки и можно взять хороший букет за £ 1–2.

Как нет трудовой книжки?

Этот факт ставит в тупик многих моих друзей. Да, в Англии нет официального документа, подтверждающего, где и когда ты работал. Основная информация, которая нужна при трудоустройстве, содержится в CV — Curriculum Vitae («жизненный курс», или, проще говоря, резюме). Весь свой опыт, свои умения, курсы и награды — все впихиваешь туда. И обязательно надо указать рекомендателей, которые смогут подтвердить, что ты у них работал. Кстати, в резюме всегда хорошо смотрится строчка о волонтерстве. Самое интересное, что в CV нет ни фотографий, ни указания возраста и пола. Иногда сложно сказать, кто именно скрывается под именем типа Alex Smith — женщина или мужчина. В большинстве случаев для работодателя важны только опыт и личные качества.

Кто же она, настоящая леди?

Сразу спешу разочаровать: перчатки и шляпки с вуалью — это все образы для героинь кино. Главный принцип современной английской леди — «мне так удобно». А еще «принимайте меня такой, какая я есть». Отросшие корни, облезший маникюр и ноль макияжа — это все в порядке вещей.

⠀

Любимая обувь — кроссовки и балетки. Вместо шляпки — берет или кепка, а если будет прохладно — простая вязаная шапка. Свитер-балахон, джинсы, пальто и рюкзак — типичная такая леди.

⠀

Но! Если уж Золушка едет на бал (он же корпоратив, девичник или званый ужин), то тут будет и маникюр, и кудри, и платье в пол. Купить что-то универсальное, чтобы потом и в пир, и в мир, и в добрые люди? Не-е-ет. Есть праздник, а есть все остальное.

Какие они, английские мужчины?

Джентльмены следят за собой, но не делают культа из своей внешности. Если вы увидели здесь мужчину в костюме, скорее всего, это офисный работник. Деловой костюм, начищенные ботинки, шарф и рюкзак — вот портрет типичного англичанина утром. Почему рюкзак? В нем вся жизнь: ноутбук, зубная щетка, книжка и пижама — многие работают в других городах и частенько остаются там на ночь.

⠀

Как ухаживают англичане? Хм... Скорее практично. Конфетно-букетный период — это не про них. Да, могут что-то подарить, но в основном когда поймут, что объект «на крючке». А для начала пригласят в кафе — вроде как и угостил, и сам поел. Счет могут оплатить весь или разделить пополам — здесь от человека больше зависит.

⠀

Есть мнение, что все англичане высокомерны. Вранье! Британские мужчины — душки. И комплимент отвесят, и жилеткой побудут, а уж таких болтунов, как они, еще поискать надо. Но есть одно табу: англичанин никогда не вынесет сор из избы. И вообще, семья для них — это святое. Может, поэтому тут часто можно встретить пенсионеров, гуляющих по парку за ручку?

На шопинг всей семьей и с бумажным списком

Зайти вечером после работы и купить хлеба — не-е-ет, это неинтересно. Тут должен быть поход — с сумками-палатками, всей семьей, и чтобы продуктов в тележке было столько, что все подумали, что вы и вправду в поход идете.

⠀

Начнем с того, что британцы обязательно идут в магазин со списком. Причем бумажным. Да, сейчас у всех есть телефоны, чтобы там создавать заметки, но у англичанина все равно в руках будет смятый листочек. В магазинах полно полуфабрикатов и заморозки. Как-то раз я даже нашла бутылочку с готовой разведенной смесью для блинов. И еще здесь популярны скидки на товары, у которых истекает срок годности. На специальной полке можно найти мясо, яйца, рыбу, йогурты, пиццу, которым завтра уже не жить. А сегодня они еще вполне ого-го.

Вы удивитесь, но в Англии не пекут пирожки

А если точнее, не делают таких, к каким мы привыкли: с картошкой, капустой и из пушистого дрожжевого теста. Здесь пекут корниши (Cornish Pasty), история которых уходит в далекий XIII век. Именно тогда в монастырях делали похожую выпечку в виде полукруга. Но по-настоящему популярны корниши стали в конце XVIII века. Они были основным блюдом шахтеров в Корнуэлле. Размер такого пирожка был приличный — 20–25 см в диаметре, этакий чебурек по-нашему. Его было удобно брать с собой на работу: и мясо, и гарнир, и хлеб — все в одном. А краешек-косичка служил ручкой, за которую держали пирожок.

Трудно поверить, но этого здесь нет!

Вы решили, что речь пойдет о гречке, кефире и твороге? Я тоже так думала, но сразу успокоилась, когда обнаружила все это в первую же неделю в обычном магазине. Чего в небольших городках Англии и правда не найти, так это наших конфет «Красный мак», «Белочка» и «Кара-Кум». Есть прибалтийские аналоги, но это не то. Единственный вариант — целенаправленно ехать в Лондон и идти за конфетами в русские магазины. Веников почти нет! Швабры, метлы, щетки — в ассортименте. А вот наш веник можно отыскать только в индийских магазинах. Здесь он зовется Authentic Indian style broom — «индийская аутентичная метла».

Если продолжить разговор о еде, то в Англии трудно найти смородину и крыжовник, а жимолость так и вовсе практически невозможно. За ягодами здесь ездят на фермы. А в молочных отделах нет глазированных сырков. В аптеках нет привычных нам копеечных йода и зеленки. Потому британские дети не знают, что это такое — ходить с зелеными веснушками, когда у тебя ветрянка.

Здесь я полюбила школьные собрания

Нравится сама система. Собрание проходит с 16:30 до 19:00 и напоминает прием в поликлинике, потому что родителям надо обойти всех учителей и узнать об успехах ребенка. В актовом зале сидят все учителя параллели. Все разбито по секторам: науки, языки, математика, физруков видно за версту. У каждого стол и 2 стула «для приема». Иногда приходится подождать в очереди, но сама беседа занимает не более 10 минут. Этого достаточно, чтобы получить всю информацию о своем ребенке: как учится, к чему ему надо стремиться, чего может достичь. Ключевые слова — о своем ребенке. Это то, чего мне не хватало в России. Как вспомню: час на общем собрании нам говорят что-то типа «год сложный, заставьте своих детей учиться». Потом еще 2 часа мы выясняем, кто не сдал контрольные, и решаем, сколько сдать на шторы / парты / подарки. В итоге зря потраченное время.

Пара слов об английских колледжах

Британцы, конечно, заморочились со своей системой образования, но, когда смотришь изнутри, кажется, что все логично. Учиться здесь начинают с 4 лет, а прощаются со школой в 16–17. Следующая ступень — колледж, без него ни в какой университет не возьмут. Еще в школе дети выбирают 3 колледжа, где хотели бы учиться, — 1 основной и 2 «на всякий случай». После пробных экзаменов в декабре в эти колледжи отправляются отметки, и там смотрят, подходит им этот студент или нет. Если да, то ждут успешной сдачи школьных экзаменов и приглашают на собеседование.

⠀

Кстати, в Англии нет профильных колледжей. Студенты выбирают не специальность, а предметы. Набирают 3–4 максимум и штудируют их вдоль и поперек. В итоге никакой воды в образовании: ты учишь только то, что тебе нужно.

Не забудьте сложить зонт и поздороваться с сорокой

У англичан считается плохим знаком открыть зонт в помещении. Говорят, это пошло со времен, когда дома были маленькие, а зонты большие. Открыл — сломал все, что было рядом. Еще одна примета связана с сороками. Увидели эту птицу — поприветствуйте ее: «Здравствуйте, мистер сорока», а потом начинайте искать рядом вторую. 2 сороки — это к счастью.

⠀

Показывать свадебное платье до торжества нельзя. Но самое главное — в наряде невесты должно быть что-то одолженное, что-то новое, что-то старое и что-то голубое. Например, новые сережки, туфли с выпускного, какая-нибудь лазурная ленточка и взятая взаймы у подруги заколка. Ну и наконец, число 13. Великобритания очень серьезно относится к этому суеверию. Почти на трети улиц нет домов № 13. На знаменитом колесе обозрения London Eye закреплены 32 кабинки, но пронумерованы они от 1 до 33. № 13 пропущен «на счастье».

Первое, что покупают туристы в Англии

Первым вашим «сувениром» станет адаптер для розетки. Потому что в Англии они совсем другие. Поверьте, англичане тоже мучаются, когда приезжают в Европу. Ранее здесь розетки тоже были двухштекерные, но в начале XX века английские инженеры начали экспериментировать с заземляющими элементами. Теперь вся система безопасности хранится именно в розетке. Если что-то где-то коротнуло, сработает предохранитель, и розетка с проводом останутся целыми (не говоря уже о вашем имуществе). Поэтому розеточки здесь такие увесистые.

Кто из вас выдергивал вилку из розетки, потянув за шнур? Здесь так не получится. Опять же, в целях безопасности. Вилка так плотно прилегает, что надо наклониться, чтобы ее вытащить. А еще сама розетка выключается. Если ею не пользуются, то нажимают на кнопочку «Выкл.», и все — она безопасна.

Бонус: как написать королеве

Не смейтесь — королева отвечает на многие письма, которые ей приходят. А вдруг вы тот самый счастливчик? Конечно, вся корреспонденция проходит контроль, и Елизавета игнорирует оскорбительные письма, а также те, что касаются политики или затрагивают слишком личные темы.



Королеву можно спросить о чем угодно: о погоде, где она берет свои шляпки, куда собирается в отпуск. Учитывая ее превосходное чувства юмора, она может и пошутить в ответ. Но надо знать несколько правил: рекомендуется начать письмо с обращения Madam — никаких Dear Elizabeth или Lizzi;

свой адрес лучше писать не на конверте, а внутри письма — это облегчит работу команды королевы по обработке писем и повысит ваши шансы на получение ответа. Итак, сохраняйте адрес:

Her Majesty The Queen

Buckingham Palace

London SW1A 1AA

А вы хотели бы переехать в Лондон, чтобы носить на работу пижаму, есть корниши и здороваться с сороками? Или, может, вы мечтаете дать своим детям классическое английское образование?