11 фактов о Шотландии, в которые с трудом верится (Здесь даже портал в другую Вселенную есть)

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Если подумать, то об этой небольшой, вечно борющейся за независимость стране мы знаем совсем немного. Но Шотландия — это не только килты, волынки и отменный виски, а крайне самобытная и интересная страна.

AdMe.ru составил список фактов, которые вдохновят на путешествие не только любителей нордической природы и культуры, но и тех, кто не прочь пощекотать себе нервы.

Несси и Мораг

Озеро Лох-Несс, как и его вымышленный (или нет?) обитатель Несси, находятся именно в Шотландии. Но мало кто знает, что у лох-несского чудовища есть сестра, которая, согласно легенде, проживает в озере Лох-Морар, и зовут ее Мораг. За всю историю зарегистрировано 34 случая встречи с нею, причем половина из них имеет более одного свидетеля. Ее существование более вероятно, ведь Лох-Несс уже исследовали все кому не лень, а Лох-Морар гораздо глубже, больше и менее популярно.

Страна рыжих

Во всех странах доля рыжеволосых людей составляет около 1–2 % от общей численности, но только не в Шотландии. Здесь их около 13 %, и благодаря генам почти в любой семье может родиться рыжий ребенок. Исследователи полагают, что такой цвет волос и белая кожа способны получать больше витамина D от солнца, что очень кстати, учитывая, что погода в Шотландии обычно пасмурная.

«Не доказано» как один из возможных вердиктов в суде

С XVIII века в судебной системе Шотландии была утверждена система 3 вердиктов: «виновен», «невиновен» и «не доказано». Последний выносится как оправдательный, даже если суд уверен в виновности или невиновности подсудимого, но не может этого доказать. У системы есть противники и сторонники, однако их аргументы равносильны, поэтому необходимость существования вердикта «не доказано» доказать не получается.

«Истинный шотландец»

К вопросу ношения под килтами нижнего белья в Шотландии особое отношение. Изначально килты появились в армии и носились на голое тело, поэтому «истинными шотландцами» называют приверженцев этой традиции. Раньше солдат даже проверяли, и у тех, кто оказывался «неистинным», белье конфисковывалось. Со временем подобные проверки начали расцениваться как домогательство, а многочисленные неловкие ситуации заставили шотландцев наконец надеть нижнее белье.

Шотландский акцент у гномов

Стереотипный житель Шотландии любит выпить, выругаться, говорит всегда прямо и честно. Не напоминает низкорослых персонажей из фэнтези-фильмов или игр? Гномы в фэнтези непременно говорят с шотландским акцентом, даже если они сами того не понимают. Сегодня в массовой культуре почти нет представителей этой расы, говорящих как-то иначе.

Бесплатные средства женской гигиены

Год назад Шотландия стала первой в мире страной, предложившей женщинам бесплатные средства личной гигиены. Доступны они в государственных учреждениях, таких как библиотеки, школы, общественные центры.

Запрет на разведение «дизайнерских» животных

В мире наблюдается спрос на селекционные породы домашних животных с физическими отклонениями: короткие лапы, выпученные глаза, короткие носы и т. п. Эти особенности становятся серьезными проблемами для здоровья питомца, он начинает нуждаться в дорогостоящем уходе. Шотландия борется за права животных, и здесь запрещено разведение таких пород.

Самое длинное в мире эхо

Чтобы установить новый мировой рекорд (предыдущий, кстати, тоже был зарегистрирован в Шотландии), британскому журналисту Тому Скотту пришлось спуститься в заброшенное топливное хранилище. Эхо после выстрела из стартового пистолета длилось почти 2 минуты!

Синие фонари

Синий свет на улицах Глазго был установлен ради общего улучшения вида города, однако СМИ обнаружили интересную тенденцию: на улицах снизилась преступность и количество попыток суицида. Психологи объясняют это тем, что синий цвет часто связан с полицией, да и зоны с необычным освещением заставляют людей действовать осторожнее. Позже на открытие обратили внимание японцы и тоже использовали его.

Страна островов

Шотландия целиком состоит из островов, всего их 790, но люди живут только на 99. Основная часть населения проживает на северной части острова Великобритания, а остальные острова используются для рыбалки или вовсе заброшены.

Боннибридж, деревня НЛО

Шотландия так популярна у туристов, что сюда слетаются даже инопланетные гости. Причем тянет их именно в деревушку Боннибридж — местный «портал в другую Вселенную». Ежегодно около 300 человек сообщают, что видели здесь НЛО, — это больше, чем где-либо еще на планете. Каждый 2-й ее житель хоть раз видел нечто подобное.