11 странных эпизодов японских телешоу, которые лишат вас дара комментирования

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Япония — это страна, идеи которой уже давно никто не берется объяснять. Остается только расслабиться, отключить сознание и плыть по волнам абсурда. Редакция AdMe.ru приняла на себя удар и пересмотрела тонны видео из японских ТВ-шоу, чтобы отобрать для вас максимально интересные (и максимально цензурные) телеразвлечения из Страны восходящего солнца.

Съедобное — несъедобное

Candy or not candy? — так звучит название хитрого японского телешоу, на первый взгляд напоминающего палату сумасшедшего дома. А что еще прикажете думать, когда участники шоу пробуют на вкус комнатные растения, дверные ручки, обувь и любые другие малоаппетитные предметы. Впрочем, это единственный способ отличить реальную вещь от сладкой подделки и справиться с заданием. Считаете вы это шоу странным или нет, однако не отдать должное гению японских кондитеров было бы преступлением.

Девушки против ящерицы

Бояться ящерицу, пусть и крупную, как будто даже несерьезно. Но вы удивитесь, насколько проворным и гибким может оказаться варан, учуявший сырой стейк. А если этот стейк привязан к вашему лицу, уверены, вы не захотите испытать, насколько болезненными и даже ядовитыми могут быть его укусы. Именно в этом и состоит суть соревнования в японском телешоу: девушки просовывают головы с мясной приманкой в отверстия в огромном аквариуме и испытывают свои нервы на прочность. Если же какая-нибудь из девушек испугается и вытащит голову из аквариума — она проиграла.

Найди стул

Звучит совсем безвредно и даже несложно. Правда, участник шоу должен справиться с заданием с закрытыми глазами. А также постараться не обращать внимания на громкий смех и улюлюкание аудитории всякий раз, когда он врезается или падает. Здесь работает правило: чем больнее, тем веселее.

Приятного аппетита!

Суть предельно проста: две девушки одновременно дуют в прозрачную трубку, гоняя по ней сушеную цикаду (которая, если честно, ужасно похожа на гигантского таракана). Победительницей становится девушка, заставившая соперницу съесть насекомое.

Скользкая лестница

Участникам шоу предстоит взбираться по мокрой и скользкой лестнице и при этом противостоять всяческим козням со стороны людей, находящихся на ее вершине. Самим участникам игры иногда приходится переодеваться, например, в пожилых дам. В случае неудачи герой шоу не только скатится вниз, пересчитывая ступеньки, но и угодит прямиком в бассейн.

Большая стирка

Это испытание настолько классически безумное, что его невозможно вообразить ни в одной другой стране мира, кроме как в Японии. Герою телешоу предстоит съесть порцию традиционной лапши. Находясь внутри стиральной машины. Вращающейся стиральной машины. Вращающейся стиральной машины. На виду у хохочущей аудитории, которая для пущего эффекта наряжена в чулки и юбки. И как вы уже догадались, речь совсем не о женщинах.

Будь здоров!

В этом конкурсе участники шоу соревнуются на самый быстрый чих. Они по очереди щекочут себе ноздри салфеткой, однако кому-то достаточно нескольких секунд, чтобы справиться с заданием, а кто-то не способен чихнуть и через минуту.

Сладкоежки

Классика конкурсов, популярная и в России: съесть что-либо подвешенное без помощи рук. Правда, в отличие от нас, японцы предпочитают зефирки вместо яблок. И это было бы даже мило, если бы участникам при этом не перетягивали лица веревкой.

Беспощадная логика

Телешоу «Tore!» сочетает в себе интеллектуальные и физические задания. Сколько вы смогли бы продержаться, стоя на платформе, все больше и больше уходящей в стену при неправильных ответах? Некоторые испытания настолько специфичны, что невольно заставляют вспомнить фильм ужасов «Пила». Так, в одном из эпизодов участники должны были отвечать на вопросы во время собственной мумификации. В случае провальных ответов их полностью оборачивали тканью и помещали в саркофаг. Как бы там ни было, «Tore!» взорвала все рейтинги, а Nintendo даже создала видеоигру по ее мотивам.

Балансировка, сыр и голодный мужчина

Правила просты: девушка крутится вокруг своей оси, опираясь на бейсбольную биту. Как только она достаточно дезориентируется, участница должна зачерпнуть ложку кипящего сыра и, донеся ее до сидящего на стуле мужчины, накормить его.

Человеческий боулинг

Наверное, чтобы выбить шикарный страйк, нужно думать как шар. А еще лучше — быть шаром. По крайней мере участники этого шоу неплохо справляются с задачей, сбивая собой кегли.