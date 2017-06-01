11 дыр в нашей планете, от которых захватывает дух

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Возможности человека и природы не знают совершенно никаких границ. Благодаря этому у нас такой разнообразный ландшафт и такая впечатляющая архитектура. AdMe.ru сегодня решил обратить внимание на совершенно потрясающее явление на нашей планете — земные дыры.

«Делюкс Мистери Хоул»

«Делюкс Мистери Хоул» (Deluxe Mystery Hole) — дыра, происхождение которой никто не знает. Ее глубину также до сих пор не удалось измерить ни одним из современных способов. Сейчас она используется как аттракцион.

«Дыра славы»

«Дыра славы» находится на плотине Монтичелло. На первый взгляд может показаться, что вода уходит в недра земли через большую воронку, но в реальности это просто труба, в которую стекает вода. Наблюдать за дырой рекомендуется после дождя, когда вода поднимается на достаточно высокий уровень.

«Раковина Савмилл»

«Раковина Савмилл» (Sawmill Sink) — голубая дыра на Багамах, которая была местом археологических раскопок и помогла ученым понять, какой была Земля 1 000 лет назад.

Дьявольская воронка

Дьявольская воронка — это подземная пещера, вход посетителям в которую строго воспрещен, зато в летний период можно наблюдать, как из пещеры вылетают 3 млн летучих мышей.

Большая голубая дыра

Эта дыра — центр Лайтхаус-Рифа, расположенного в Карибском море. Изначально это была система пещер, которые сформировались еще в ледниковый период. Большая голубая дыра входит в десятку лучших мест для ныряния.

Голубая дыра Дина

Голубая дыра Дина — самая глубокая на сегодня голубая дыра в мире. Находится она на Багамах и используется как тренировочная база фридайверов.

Харвудская дыра

Харвудская дыра — пещера, расположенная в Новой Зеландии. Она является самой глубокой вертикальной пещерой в стране.

Кимберлитовая трубка «Мир»

Кимберлитовая трубка «Мир» — это второе по величине месторождение алмазов в Якутии. Сейчас алмазная руда там добывается на подземном руднике.

Рудник «Удачный»

Рудник «Удачный» — это действующее месторождения алмазов в Якутии, находящееся в 20 км от Северного полярного круга.

«Небесная яма»

Карстовая воронка «Небесная яма» образовалась 128 тыс. лет назад. Эта воронка является самой глубокой в мире и любимым местом людей, увлекающихся экстремальными прыжками с парашютом.

Бингем-Каньон