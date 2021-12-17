11 доказательств того, что жизнь на Сейшелах не такая уж и сказочная, как мы привыкли думать
В представлении большинства людей Сейшельские острова — это райское местечко, где обитают богатые люди, владельцы шикарных вилл и яхт. Собственность в этом государстве действительно стоит приличных денег. При этом сам стиль жизни довольно простой и лишен излишеств. Здесь нет гигантских торговых центров, а чтобы сходить в кино, порой приходится ехать на соседний остров.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, с какими трудностями ежедневно сталкиваются рядовые обитатели Сейшельских островов и те иностранцы, которые решили сюда перебраться на постоянное место жительства.
Прежде чем искать жилье, нужно обзавестись друзьями
- Чтобы найти подходящее жилье на Сейшельских островах, нужно запастись терпением. Архипелаг состоит из 115 островов, но только 8 из них обитаемы. 90 % населения живет на Маэ, где расположена столица государства Виктория.
- Информацию о том, какие квартиры и дома сдаются, можно найти в социальных сетях и ежедневных газетах. Но объявления в основном рассчитаны на приезжих иностранцев, поэтому и цены там довольно внушительные: арендная плата для экспатов в полтора раза выше, чем для местных жителей.
- Лучше не пользоваться услугами риелторов, а завести друзей. Сарафанное радио работает отлично, и местный знакомый не только поможет найти жилье, но и договорится с хозяином о подходящей цене.
- Спрос на хорошие дома здесь выше предложений. Так что, если какое-то место действительно приглянулось, стоит сразу подписать контракт и оставить залог. Устные договоренности не имеют большой силы, и квартиру легко отдадут родственникам или друзьям.
- Любые строительные и ремонтные работы могут затянуться. Просто потому, что у подряда порой заканчиваются материалы и приходится ждать поставки новых товаров. Так что снимать незаконченное строение не стоит.
- Можно случайно арендовать жилье с вещами предыдущих постояльцев. И хорошо, если это будут коробки. Иногда счастливчикам достаются в наследство домашние животные. Например, несколько собак.
- Огнетушитель — обязательная вещь в доме. Несмотря на запреты, некоторые люди все равно сжигают сухую траву и прочий подобный мусор во дворе. А сильные ветра могут превратить маленький костер в нечто значительно более опасное.
Воду обязательно хранят про запас
- На обитаемых островах есть ограниченные запасы грунтовых вод. Основной источник жидкости — это горные ручьи, которые пополняются во время сезона дождей. Но вода в них обычно содержит бактерии, примеси и непригодна для питья.
- Чтобы скомпенсировать нехватку жидкости, в государстве построили 4 опреснительных завода.
- Качество водопроводной воды отличается в зависимости от района. Но в любом случае пить ее не рекомендуют. Фильтры особой популярностью не пользуются. Жители предпочитают покупать жидкость в больших бутылках.
- В «сухой сезон» воду стараются экономить, а порой и вовсе отключают. Поэтому большинство домов оборудовано специальными накопительными баками.
- Горячая вода поступает из домашних проточных нагревателей, электрических или газовых. Выключатель находится в ванной комнате или на кухне. Чем дольше человек наслаждается теплым душем, тем выше будет счет.
О быстром интернете остается только мечтать
- Хотя качество соединения улучшается из года в год, стоимость этой услуги все еще остается довольно высокой. Месячная плата за безлимитный интернет превышает $ 100.
- Некоторые компании предлагают свободный доступ в ночные часы. Но, так как все стараются скачать что-нибудь именно в это время, скорость драматически падает.
- Газ покупают в баллонах. Обычно на нем работает плита, духовка и иногда водонагреватель.
Мука и масло могут неожиданно исчезнуть из магазинов
- Сейшелы импортируют основную часть продуктов. На острове выращиваются только некоторые виды фруктов: кокосы, бананы, манго, авокадо и прочее, а также чай. Свежие морепродукты и рыба радуют дешевизной, так как их вылавливают здесь же.
- А вот молочные продукты стоят довольно дорого, потому что их доставляют из Южной Африки. Вместо свежего молока обычно используют сухое — это дешевле и удобнее. Йогурт можно найти в любом супермаркете, но стоит он недешево. Хороший сыр — это вообще изысканное и дорогое лакомство, которое не все могут себе позволить.
- Полуфабрикаты практически не продаются, так что многим приезжим приходится учиться готовить.
- Наличие продуктов на магазинных полках зависит не от спроса покупателей, а от морских поставок. Мука, масло и сахар могут в какой-то момент просто закончиться.
- Яблоки, морковь, лук и картофель импортируются из других стран. Цены на них могут быть вполне ощутимые. Так, килограмм помидоров стоит порядка $ 6.
- Хороший кофе тоже редкость. В магазинах в основном продается растворимый и по внушительной стоимости. Зерновой можно найти, но лучше привезти запасы с собой.
- Любой продукт может неожиданно исчезнуть из магазинов раз и навсегда. Поэтому здесь обычно запасаются впрок любыми товарами.
Вечерний поход в ресторан бывает опасным делом
- Поход в ресторан — это настоящая роскошь. Цены здесь внушительные, а столик лучше забронировать заранее. Обычно такие заведения открыты при отелях.
- Если хочется посидеть где-то с друзьями после окончания рабочего дня, люди отправляются на пляж.
- Тут нет известных фастфуд-сетей, таких как Burger King, KFC и McDonald’s. Зато на рынке в Виктории можно попробовать креольскую уличную еду. Торговаться не принято: все цены фиксированные.
- Поездки по узким и извилистым дорогам ночью — не самый приятный опыт. Многие предпочитают проводить вечера дома.
Воспитанием детей занимаются женщины
- На Сейшелах с особой нежностью относятся к детям, особенно к девочкам. Вся семейная жизнь вращается вокруг женщин. Именно они занимаются воспитанием малышей. Большинство мам старается как можно быстрее выйти на работу и либо отдают чадо в садик, либо нанимают няню, либо поручают это дело старшим родственницам.
- Жители Сейшел скептически относятся к брачным узам. Правительству даже пришлось начать кампанию по популяризации традиционных свадебных церемоний.
- Свадьба стоит немалых денег. Поэтому большинство детей рождается у неженатых родителей. И к этому относятся совершенно спокойно.
- Специальные роддома находятся только в столице государства. Если роды первые или требуется провести кесарево, то женщины должны отправиться именно сюда. Что не очень удобно для тех, кто живет на других островах.
- Школьное образование считается вполне приличным. Учебные заведения делятся на государственные и частные. В первых дети обязательно изучают 3 языка: креольский, французский и английский.
- Единственная сложность — это чем занять детей помимо школы. Если чадо любит гулять по горам и обожает всевозможные водные виды спорта, то никаких проблем не будет. Но вот найти детскую площадку, аквапарк, развлекательный центр или что-то похожее не получится.
Мужчина раньше должен был отлично писать письма, чтобы жениться
- На островах пытаются возродить традиционные свадебные церемонии, в которых раньше было несколько совершенно уникальных моментов.
- Юноша и девушка должны были заручиться одобрением родителей. Для этого предполагаемый жених писал письмо отцу барышни, где изливал нежные чувства к суженой, восхвалял ее достоинства, а заодно упоминал о своих заслугах.
- Если послание достигало своей цели, он приходил в дом к будущим родственникам с визитом. Обязательно с собственноручно сделанной корзиной из кокосового ореха, забитой фруктами и овощами. Оценивались не столько дары, сколько мастерство, с которым была сделана упаковка.
- Встречи жениха и невесты проходили под внимательным родительским оком. Молодые люди должны были сыграть в игру: юноша перекатывал через стол помидор в сторону девушки; если барышня отправляла его обратно молодому человеку, она признавалась ему в любви.
Поход в кино превращается в целое событие
- Жизнь на Сейшелах учит наслаждаться простыми вещами. Долгие прогулки на природе, посиделки на пляже и купание в море — вот основные развлечения.
- В стране есть только два кинотеатра: один находится в столице, другой — на Праслине. Репертуар у них не слишком богатый, поэтому лучше запастись фильмами и игровой консолью, чтобы занять вечера.
- Бытовая техника стоит недешево. Поэтому какие-то вещи иностранцы привозят с собой.
- При посещении пляжей стоит соблюдать осторожность. Хотя Сейшелы — это маленькое и не слишком густонаселенное государство, некоторые проблемы есть и здесь. Дома обязательно запирают и даже подключают к сигнализации.
- Вещи и ценности никогда не оставляют без присмотра. Особенно на пляже. Иначе с ними можно быстро расстаться.
- Перед тем как идти купаться, следует узнать у местных жителей, где можно плавать без всякой опаски. В зависимости от сезона тут иногда появляются опасные течения и высокие волны.
Автомобиль здесь лучший друг человека
- Передвигаться исключительно на своих двоих здесь невозможно. Тем более что большинство дорог просто не оборудовано тротуаром или полноценной обочиной. Те, у кого нет машины, ездят или на общественном транспорте, или на такси.
- Автобусы ходят практически в любую точку на островах. Но не все оборудованы кондиционерами, да и на расписание нельзя положиться. А после 8 вечера ни один из маршрутов не действует. В час пик транспортное средство может быть забито под завязку.
- На островах работают только частные такси, никакого Uber или чего-то похожего. Услуги стоят дорого: за вызов нужно заплатить $ 7 и еще $ 3 за каждый километр. Единственный способ чуть уменьшить плату — это познакомиться с водителем и вызывать только его.
- Ввоз автомобиля из другой страны, как и приобретение нового, влетит в копеечку. Большей популярностью пользуются подержанные машины.
- Дороги в основном двухполосные, узкие и извилистые. Самое удобное транспортное средство — это маленький внедорожник.
- 2 раза в день магистрали, ведущие в столицу, замирают в глухих пробках. Сначала с 8 до 9 утра, когда все едут в город на работу. А второй раз — с 4 до 5 вечера, когда люди возвращаются домой. Сигналить не принято. Никто никуда не торопится, и водители могут тащиться целой вереницей за каким-нибудь тихоходом.
О таком развлечении, как шопинг, можно спокойно забыть
- Большинство магазинов находится в столице государства. Никаких торговых центров — просто небольшие лавочки, где продают одежду, обувь, игрушки и книги.
- Выбор не слишком велик, а цены высокие. Так что жители предпочитают заказывать товары онлайн.
- Основная часть магазинов работает с 9 часов утра до 4 часов дня в будние дни, а по субботам — только полдня. Найти хоть один открытый магазин в воскресенье и во время государственных праздников — почти невыполнимая задача.
- Сложнее всего приходится людям с нестандартными размерами — обувь и одежду придется искать долго. А если что-то приглянулось, надо это сразу покупать, не давая себе время на раздумья. Иначе вожделенный предмет исчезнет за пару дней.
Вещи и существа, которых можно найти только на Сейшелах
- Острова известны своими уникальными флорой и фауной. Некоторые виды можно найти только здесь. К ним, например, относятся сейшельская пальма и альдабрские черепахи.
- О существовании плодов сейшельских пальм мир узнал еще до открытия островов. Эти крупные орехи проплывали по волнам многие километры и оказывались на пляжах совершенно других государств.
- Долгое пребывание в морской воде разрушало верхнюю скорлупу плодов, и миру являлась сердцевина, по форме напоминающая пышную пятую точку. Неудивительно, что завороженные такой красотой люди приписывали орехам всевозможные магические свойства.
- Жители Малайского полуострова считали, что плоды произрастают на неких загадочных подводных пальмах. А в XIX веке британский генерал Чарльз Джордж Гордон, побывав на Сейшелах, решил, что именно здесь находились Райские сады, а орех столь фривольной формы точно был искомым запретным плодом.
- Кроме вполне обычных домашних питомцев, в семье может обитать гигантская черепаха. Это величественное создание может жить больше 150 лет. Так что любимец передается по наследству наравне с домом и землей.
- На Сейшелах нет опасных хищников или ядовитых созданий. Змеи, ящерицы и пауки, которые обитают здесь, вполне безвредны.
- А вот оставлять любую еду на столе, не упаковав ее тщательно в пластик, не стоит: муравьи появятся буквально из неоткуда и радостно приступят к трапезе.
А вы бы смогли отказаться от кинотеатров, музеев и торговых центров ради жизни на тропическом острове?
Фото на превью llee_wu / Flickr
Поделиться этой статьёй