11 доказательств того, что жизнь на Сейшелах не такая уж и сказочная, как мы привыкли думать

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В представлении большинства людей Сейшельские острова — это райское местечко, где обитают богатые люди, владельцы шикарных вилл и яхт. Собственность в этом государстве действительно стоит приличных денег. При этом сам стиль жизни довольно простой и лишен излишеств. Здесь нет гигантских торговых центров, а чтобы сходить в кино, порой приходится ехать на соседний остров.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, с какими трудностями ежедневно сталкиваются рядовые обитатели Сейшельских островов и те иностранцы, которые решили сюда перебраться на постоянное место жительства.

Прежде чем искать жилье, нужно обзавестись друзьями

Чтобы найти подходящее жилье на Сейшельских островах, нужно запастись терпением. Архипелаг состоит из 115 островов, но только 8 из них обитаемы. 90 % населения живет на Маэ, где расположена столица государства Виктория.

Информацию о том, какие квартиры и дома сдаются, можно найти в социальных сетях и ежедневных газетах. Но объявления в основном рассчитаны на приезжих иностранцев, поэтому и цены там довольно внушительные: арендная плата для экспатов в полтора раза выше, чем для местных жителей.

Лучше не пользоваться услугами риелторов, а завести друзей. Сарафанное радио работает отлично, и местный знакомый не только поможет найти жилье, но и договорится с хозяином о подходящей цене.

Спрос на хорошие дома здесь выше предложений. Так что, если какое-то место действительно приглянулось, стоит сразу подписать контракт и оставить залог. Устные договоренности не имеют большой силы, и квартиру легко отдадут родственникам или друзьям.

Любые строительные и ремонтные работы могут затянуться. Просто потому, что у подряда порой заканчиваются материалы и приходится ждать поставки новых товаров. Так что снимать незаконченное строение не стоит.

Можно случайно арендовать жилье с вещами предыдущих постояльцев. И хорошо, если это будут коробки. Иногда счастливчикам достаются в наследство домашние животные. Например, несколько собак.

Огнетушитель — обязательная вещь в доме. Несмотря на запреты, некоторые люди все равно сжигают сухую траву и прочий подобный мусор во дворе. А сильные ветра могут превратить маленький костер в нечто значительно более опасное.

Воду обязательно хранят про запас

На обитаемых островах есть ограниченные запасы грунтовых вод. Основной источник жидкости — это горные ручьи, которые пополняются во время сезона дождей. Но вода в них обычно содержит бактерии, примеси и непригодна для питья.

Чтобы скомпенсировать нехватку жидкости, в государстве построили 4 опреснительных завода.

Качество водопроводной воды отличается в зависимости от района. Но в любом случае пить ее не рекомендуют. Фильтры особой популярностью не пользуются. Жители предпочитают покупать жидкость в больших бутылках.

В «сухой сезон» воду стараются экономить, а порой и вовсе отключают. Поэтому большинство домов оборудовано специальными накопительными баками.

Горячая вода поступает из домашних проточных нагревателей, электрических или газовых. Выключатель находится в ванной комнате или на кухне. Чем дольше человек наслаждается теплым душем, тем выше будет счет.

О быстром интернете остается только мечтать

Хотя качество соединения улучшается из года в год, стоимость этой услуги все еще остается довольно высокой. Месячная плата за безлимитный интернет превышает $ 100.

Некоторые компании предлагают свободный доступ в ночные часы. Но, так как все стараются скачать что-нибудь именно в это время, скорость драматически падает.

Газ покупают в баллонах. Обычно на нем работает плита, духовка и иногда водонагреватель.

Мука и масло могут неожиданно исчезнуть из магазинов

Сейшелы импортируют основную часть продуктов. На острове выращиваются только некоторые виды фруктов: кокосы, бананы, манго, авокадо и прочее, а также чай. Свежие морепродукты и рыба радуют дешевизной, так как их вылавливают здесь же.

А вот молочные продукты стоят довольно дорого, потому что их доставляют из Южной Африки. Вместо свежего молока обычно используют сухое — это дешевле и удобнее. Йогурт можно найти в любом супермаркете, но стоит он недешево. Хороший сыр — это вообще изысканное и дорогое лакомство, которое не все могут себе позволить.

Полуфабрикаты практически не продаются, так что многим приезжим приходится учиться готовить.

Наличие продуктов на магазинных полках зависит не от спроса покупателей, а от морских поставок. Мука, масло и сахар могут в какой-то момент просто закончиться.

Яблоки, морковь, лук и картофель импортируются из других стран. Цены на них могут быть вполне ощутимые. Так, килограмм помидоров стоит порядка $ 6.

Хороший кофе тоже редкость. В магазинах в основном продается растворимый и по внушительной стоимости. Зерновой можно найти, но лучше привезти запасы с собой.

Любой продукт может неожиданно исчезнуть из магазинов раз и навсегда. Поэтому здесь обычно запасаются впрок любыми товарами.

Вечерний поход в ресторан бывает опасным делом

Поход в ресторан — это настоящая роскошь. Цены здесь внушительные, а столик лучше забронировать заранее. Обычно такие заведения открыты при отелях.

Если хочется посидеть где-то с друзьями после окончания рабочего дня, люди отправляются на пляж.

Тут нет известных фастфуд-сетей, таких как Burger King, KFC и McDonald’s. Зато на рынке в Виктории можно попробовать креольскую уличную еду. Торговаться не принято: все цены фиксированные.

Поездки по узким и извилистым дорогам ночью — не самый приятный опыт. Многие предпочитают проводить вечера дома.

Воспитанием детей занимаются женщины

На Сейшелах с особой нежностью относятся к детям, особенно к девочкам. Вся семейная жизнь вращается вокруг женщин. Именно они занимаются воспитанием малышей. Большинство мам старается как можно быстрее выйти на работу и либо отдают чадо в садик, либо нанимают няню, либо поручают это дело старшим родственницам.

Жители Сейшел скептически относятся к брачным узам. Правительству даже пришлось начать кампанию по популяризации традиционных свадебных церемоний.

Свадьба стоит немалых денег. Поэтому большинство детей рождается у неженатых родителей. И к этому относятся совершенно спокойно.

Специальные роддома находятся только в столице государства. Если роды первые или требуется провести кесарево, то женщины должны отправиться именно сюда. Что не очень удобно для тех, кто живет на других островах.

Школьное образование считается вполне приличным. Учебные заведения делятся на государственные и частные. В первых дети обязательно изучают 3 языка: креольский, французский и английский.

Единственная сложность — это чем занять детей помимо школы. Если чадо любит гулять по горам и обожает всевозможные водные виды спорта, то никаких проблем не будет. Но вот найти детскую площадку, аквапарк, развлекательный центр или что-то похожее не получится.

Мужчина раньше должен был отлично писать письма, чтобы жениться

На островах пытаются возродить традиционные свадебные церемонии, в которых раньше было несколько совершенно уникальных моментов.

Юноша и девушка должны были заручиться одобрением родителей. Для этого предполагаемый жених писал письмо отцу барышни, где изливал нежные чувства к суженой, восхвалял ее достоинства, а заодно упоминал о своих заслугах.

Если послание достигало своей цели, он приходил в дом к будущим родственникам с визитом. Обязательно с собственноручно сделанной корзиной из кокосового ореха, забитой фруктами и овощами. Оценивались не столько дары, сколько мастерство, с которым была сделана упаковка.

Встречи жениха и невесты проходили под внимательным родительским оком. Молодые люди должны были сыграть в игру: юноша перекатывал через стол помидор в сторону девушки; если барышня отправляла его обратно молодому человеку, она признавалась ему в любви.

Поход в кино превращается в целое событие

Жизнь на Сейшелах учит наслаждаться простыми вещами. Долгие прогулки на природе, посиделки на пляже и купание в море — вот основные развлечения.

В стране есть только два кинотеатра: один находится в столице, другой — на Праслине. Репертуар у них не слишком богатый, поэтому лучше запастись фильмами и игровой консолью, чтобы занять вечера.

Бытовая техника стоит недешево. Поэтому какие-то вещи иностранцы привозят с собой.

При посещении пляжей стоит соблюдать осторожность. Хотя Сейшелы — это маленькое и не слишком густонаселенное государство, некоторые проблемы есть и здесь. Дома обязательно запирают и даже подключают к сигнализации.

Вещи и ценности никогда не оставляют без присмотра. Особенно на пляже. Иначе с ними можно быстро расстаться.

Перед тем как идти купаться, следует узнать у местных жителей, где можно плавать без всякой опаски. В зависимости от сезона тут иногда появляются опасные течения и высокие волны.

Автомобиль здесь лучший друг человека

Передвигаться исключительно на своих двоих здесь невозможно. Тем более что большинство дорог просто не оборудовано тротуаром или полноценной обочиной. Те, у кого нет машины, ездят или на общественном транспорте, или на такси.

Автобусы ходят практически в любую точку на островах. Но не все оборудованы кондиционерами, да и на расписание нельзя положиться. А после 8 вечера ни один из маршрутов не действует. В час пик транспортное средство может быть забито под завязку.

На островах работают только частные такси, никакого Uber или чего-то похожего. Услуги стоят дорого: за вызов нужно заплатить $ 7 и еще $ 3 за каждый километр. Единственный способ чуть уменьшить плату — это познакомиться с водителем и вызывать только его.

Ввоз автомобиля из другой страны, как и приобретение нового, влетит в копеечку. Большей популярностью пользуются подержанные машины.

Дороги в основном двухполосные, узкие и извилистые. Самое удобное транспортное средство — это маленький внедорожник.

2 раза в день магистрали, ведущие в столицу, замирают в глухих пробках. Сначала с 8 до 9 утра, когда все едут в город на работу. А второй раз — с 4 до 5 вечера, когда люди возвращаются домой. Сигналить не принято. Никто никуда не торопится, и водители могут тащиться целой вереницей за каким-нибудь тихоходом.

О таком развлечении, как шопинг, можно спокойно забыть

Большинство магазинов находится в столице государства. Никаких торговых центров — просто небольшие лавочки, где продают одежду, обувь, игрушки и книги.

Выбор не слишком велик, а цены высокие. Так что жители предпочитают заказывать товары онлайн.

Основная часть магазинов работает с 9 часов утра до 4 часов дня в будние дни, а по субботам — только полдня. Найти хоть один открытый магазин в воскресенье и во время государственных праздников — почти невыполнимая задача.

Сложнее всего приходится людям с нестандартными размерами — обувь и одежду придется искать долго. А если что-то приглянулось, надо это сразу покупать, не давая себе время на раздумья. Иначе вожделенный предмет исчезнет за пару дней.

Вещи и существа, которых можно найти только на Сейшелах

Острова известны своими уникальными флорой и фауной. Некоторые виды можно найти только здесь. К ним, например, относятся сейшельская пальма и альдабрские черепахи.

О существовании плодов сейшельских пальм мир узнал еще до открытия островов. Эти крупные орехи проплывали по волнам многие километры и оказывались на пляжах совершенно других государств.

Долгое пребывание в морской воде разрушало верхнюю скорлупу плодов, и миру являлась сердцевина, по форме напоминающая пышную пятую точку. Неудивительно, что завороженные такой красотой люди приписывали орехам всевозможные магические свойства.

Жители Малайского полуострова считали, что плоды произрастают на неких загадочных подводных пальмах. А в XIX веке британский генерал Чарльз Джордж Гордон, побывав на Сейшелах, решил, что именно здесь находились Райские сады, а орех столь фривольной формы точно был искомым запретным плодом.

Кроме вполне обычных домашних питомцев, в семье может обитать гигантская черепаха. Это величественное создание может жить больше 150 лет. Так что любимец передается по наследству наравне с домом и землей.

На Сейшелах нет опасных хищников или ядовитых созданий. Змеи, ящерицы и пауки, которые обитают здесь, вполне безвредны.

А вот оставлять любую еду на столе, не упаковав ее тщательно в пластик, не стоит: муравьи появятся буквально из неоткуда и радостно приступят к трапезе.