11 примеров этикета из Японии, от которого мы все бы сошли с ума

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Япония — страна, в которой этикет невероятно сложен. Может показаться, что японцы зря превращают простые действия в церемонию, но зато здесь точно никто не останется обиженным. Мы в AdMe.ru собрали для вас кое-какие правила вежливости из Японии.

Обращение

Просто назвать имя человека недостаточно. И если вы слышали про уважительный суффикс «-сан», то знайте: это лишь вершина айсберга, есть еще такие: «-кун» — более теплый вежливый суффикс, чем нейтральное «-сан». Примерно значит «друг»; «-тян» — уменьшительно-ласкательный суффикс, в мужском обществе не употребляется;

— уменьшительно-ласкательный суффикс, в мужском обществе не употребляется; «-сама» — максимально возможное уважение («господин», «достопочтенный»). Предназначается для господ и божеств. В современной речи иногда используется как сарказм;

— максимально возможное уважение («господин», «достопочтенный»). Предназначается для господ и божеств. В современной речи иногда используется как сарказм; «-сэмпай» — для обращения младшего к старшему, распространен среди учеников;

— для обращения младшего к старшему, распространен среди учеников; «-кохай» — противоположность «сэмпай»;

— противоположность «сэмпай»; «-сэнсэй» — при обращении к преподавателям, учителям, врачам, ученым, политикам и прочим общественно уважаемым людям;

— при обращении к преподавателям, учителям, врачам, ученым, политикам и прочим общественно уважаемым людям; «-си» — для официального письма.

Передача визиток

Это целый ритуал. Вот что вы должны делать: повернуть визитку «лицом» к партнеру;

передавать ее обеими руками;

если ваш статус ниже, чем у партнера, держите визитку ниже, чем он;

если вам дали визитку, положите ее на визитницу и несколько секунд полюбуйтесь на нее;

не забудьте поклониться;

если у вас нет визитницы, вы пропали. И так далее и тому подобное. Не то что у нас — положил в карман, да и все!

В лифте

Оказывается, и тут есть хоть и неформальные, но четкие правила: если вы первым вошли в пустой лифт, вы стали капитаном лифта, и ваше место рядом с кнопочной панелью. Именно вы будете держать кнопку, пока в лифт не войдут все желающие. И так на каждом этаже. И выходите вы последним. И делать все надо очень быстро. Если вы турист в Японии, советуем вообще не входить первым в лифт.

Метро

В метро все строго: разговаривать как «вживую», так и по телефону в вагонах неприлично, разглядывать окружающих, конечно, тоже. Уступать место пожилым не принято, даже если они еле на ногах стоят. Для них, инвалидов и беременных есть специальные места, отмеченные пиктограммой. И эти места не принято занимать вообще никогда, если вы не относитесь к этим категориям.

Прикосновения

В Японии даже взгляд в глаза неприличен, что уж говорить о прикосновениях. В этой стране места не так много, поэтому каждый японец чтит личное пространство другого. Так что если поедете в Японию, не прикасайтесь к людям. Поцелуи в общественных местах здесь тоже не в чести, до 1945 года они и вовсе считались нарушением общественного порядка.

Алкоголь

Вся социальная иерархия распадается, когда японцы пьют, и делают они это люто, бешено. Здешний профессор пьет со студентами, а потом те тащат его до дома. Примерный клерк, который днем кланяется деловому партнеру, вечером может напиться в караоке и залить рвотой его костюм. Это нормально. Примечательно, что когда они все протрезвеют, то будут вести себя так, будто ничего этого не было. В Японии то, что было на пьянке, остается на пьянке.

Деньги

С деньгами тут странные отношения — их почему-то стесняются показывать на людях, так что конверты для наличности, украшенные на традиционный манер, тут очень в ходу. И если у вас нет такого конверта, вам придется отдавать людям деньги, завернув в бумажку. Перед кассами в супермаркетах до такого, конечно не доходит, но и там все непросто: вы не можете дать кассиру деньги в руки, а только положить на поднос. И все ради той же защиты личного пространства.

Искусство правильно сидеть

Та самая поза с убранными под себя ногами называется «сэйдза», и японцы сидят на полу только в ней. Им в ней удобно, как в кресле, но у не привыкших европейцев ноги затекают уже через пару минут. Если вы турист или пожилой человек, вам, конечно, сделают поблажку и ничего не скажут, если вы вытянете ноги. Но для японца принять такую позу — это что-то невообразимо неприличное.

Подарки

В Японии очень сильна культура дарения подарков, и в году есть два специальных периода, когда все дарят их друг другу: о-тюгэн (летом) и о-сэйбо (зимой). Здесь есть такая особенность: во многих странах принято разворачивать подарок сразу, а в Японии это признак жадности и нетерпения. К тому же вдруг даритель стесняется своего скромного подарка и заметит, как по вашему лицу пробежала тень недовольства, словно ветерок по зарослям тростника?

Поклоны

Искусство поклонов в этой стране так важно, что дети изучают его с ранних лет. Есть множество поклонов: стоя, сидя по-японски, сидя по-европейски, женские и мужские формы. Вот некоторые из них: приветственный поклон («эсяку»), 15° — для людей равного статуса;

— для людей равного статуса; уважительный поклон («кэйрэй»), 30° — это поклон для учителя, начальника;

— это поклон для учителя, начальника; наивысший уважительный поклон («сайкэйрэй»), 45° — так стоит кланяться, если вы извиняетесь или увидели императора;

— так стоит кланяться, если вы извиняетесь или увидели императора; преклонение, когда вы дотрагиваетесь до пола головой — сейчас им пользуются, наверное, только если совершили что-то действительно ужасное. От иностранцев, конечно, поклонов не ждут, но японцам будет приятно, если вы поклонитесь в ответ.

Прощание

В Японии клиент или деловой партнер — почти божество, к нему относятся с невероятным почтением. Когда он уходит, его провожают всей фирмой до дверей или лифта и кланяются ему, пока двери не закроются. Это очень неудобно, если дело происходит в бизнес-центре и у лифтов толпятся несколько таких делегаций в одно время. Да и иностранных клиентов это смущает. Японцы нового поколения считают, что это как-то слишком, и часто отказываются от этого ритуала. Интересно, какая судьба ждет традиционный японский этикет в ближайшие столетия?