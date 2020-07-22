11 цепляющих фактов о поездах, которые откроют вам главные секреты «вагонов на колесах»

Поездка в поезде каждый раз становится маленьким приключением. Неторопливо проплывающие пейзажи за окном, мерный стук колес, новые знакомые и их неожиданные откровения — это еще не все, что ожидает путешественника в купе или плацкартном вагоне. Но мало кто из нас в курсе, что есть рельсы, ведущие в никуда, а железная дорога может проходить через взлетную полосу аэродрома.

Когда мы в AdMe.ru начали собирать материал для этой статьи, то поняли, что раньше толком ничего и не знали о поездах. А в бонусе вас ждут откровения проводника, который пытается сохранить доверенные ему одеяла и чайные ложки.

Зачем нужны вагоны, которые умеют наклоняться

После поездки на обычном поезде многие из нас пару дней ходят, слегка пошатываясь, прямо как бывалые моряки. Это последствия того, что нас долго мотает то вправо, то влево. А путешествие в поезде с наклоняемым кузовом позволяет пассажирам практически не чувствовать повороты на железной дороге. Сам экспресс в это время может проскакивать извилистые участки с большей, чем обычно, скоростью. Первый из таких поездов был поставлен на рельсы в 1973 году в Японии. В наши дни технология активного наклона применяется на железных дорогах практически во всем мире.

Почему некоторые стрелки ведут в никуда

Железнодорожники просто зациклены на безопасности. Они хорошо знают, что любой вагон, случайно оказавшийся не в том месте, может привести к катастрофе. Чтобы избежать этого, были созданы специальные приспособления, которые позволяют зафиксировать поезд или вовремя сбросить его с рельсов. Такие устройства называются «сбрасывающий остряк» и «тормозной башмак». Сбрасывающие остряки — это как раз те рельсы, которые обрываются в пустоту. Если движение не разрешено, эти стрелки стоят на сброс, а когда составу пора трогаться в путь, они переводятся и открывают проезд на основные пути. А тормозной башмак — это упор, который устанавливается под колесо вагона и удерживает его на месте.

Как работает стоп-кран

В разных странах это устройство срабатывает по-своему. Если дернуть стоп-кран в российском поезде, моментально придут в действие тормоза состава. А в Великобритании раздастся специальный сигнал в кабине машиниста. У него будет всего 3 секунды, чтобы нажать кнопку отмены и выключить автоматическое торможение. После этого машинист должен будет остановить поезд в безопасном месте (не на мосту и не в тоннеле) и выяснить, из-за чего началась тревога. И конечно, в любой стране пассажиру, активировавшему стоп-кран ради шутки, придется долго выяснить отношения с железнодорожниками и правоохранительными органами.

Можно ли прокатиться по рельсам на автомобиле

Конечно, можно, если вы сумеете переделать его в дрезину. Раньше эти устройства использовались только для перевозки бригад, обслуживающих железнодорожные пути. А сейчас катание на дрезинах стало одним из любимых развлечений в Канаде, Америке и Австралии. Это и туристический аттракцион, и своеобразный вид спорта для местных жителей. Кстати, недавно подобные гонки прошли в России. В 2019 году на День железнодорожника в Екатеринбурге на старт вышли несколько команд, которые оформили свои дрезины в виде автомобилей, консервных банок и даже парусных кораблей.

Как работает рынок на рельсах

Одна из таиландских железнодорожных веток проходит прямо через продовольственный рынок в местечке Меклонг. Поэтому продавцам по несколько раз в день приходится быстро задвигать лотки и скручивать навесы. Впрочем, торговля в эти моменты даже и не думает прекращаться: морепродукты и овощи закидывают прямо в окна поезда, а взамен ловят вылетающие оттуда деньги. Несмотря на кажущуюся опасность, и торговцы, и покупатели, и облюбовавшие это место туристы всегда вовремя успевают убраться из-под колес. Возможно, потому что проходящие здесь составы считаются одними из самых медленных в Таиланде: их средняя скорость составляет всего 30 км/ч.

Что мы знаем о поездах-рекордсменах

В 2015 году в японской префектуре Яманаси запустили самый быстрый поезд на магнитном подвешивании. На экспериментальном участке он смог разогнаться до 603 км/ч. Рекорд среди рельсовых поездов тоже принадлежит Японии — экспресс «Нодзоми» ежедневно перевозит пассажиров со средней скоростью 261,8 км/ч. Рекорд по длине составов установили в Австралии — в 2001 году здесь поставили на рельсы грузовой поезд с железной рудой, состоящий из 682 вагонов и растянувшийся на 7 км. Чтобы сдвинуть с места эту махину, понадобилось 8 тепловозов. А самый длинный пассажирский поезд (846 м) вышел летом 1988 года из Москвы и состоял из 32 вагонов.

Могут ли быть рельсы на взлетной полосе

Одним из обязательных к посещению туристических мест в Новой Зеландии считается пересечение железнодорожного пути Нейпир-Гисборн и взлетно-посадочной полосы местного аэропорта. Еще бы — не каждый день увидишь, как через пару минут после прохождения поезда на то же место приземляется самолет. За безопасностью «железнодорожно-воздушного» движения бдительно следят диспетчеры аэропорта. Они дают поездам разрешение проехать по взлетной полосе или просят временно приостановить движение.

В каком поезде может не хватить кислорода

Цинхай-Тибетская железная дорога в Китае считается самой высокогорной в мире — она может подниматься более чем на 5 000 м над уровнем моря. Поэтому по этой магистрали курсируют только полностью герметизированные вагоны. По технике безопасности здесь нельзя ездить без кислородной маски: каждый пассажир при необходимости может подключить ее через специальный разъем рядом со своим сиденьем. Железная дорога с высокогорными участками тянется на 1 956 км, а путь от Пекина до тибетской Лхасы занимает 48 часов. Все это время пассажиры даже не смеют мечтать об открытых форточках, потому что за пределами редких промежуточных станций им будет нечем дышать.

Как выглядит пятизвездочный отель на рельсах

Круизный поезд Suite Shikishima курсирует по Японии с мая 2017 года. За 2- или 4-дневное путешествие в нем люди выкладывают по несколько тысяч долларов. Поезд состоит из спальных вагонов с роскошными номерами (есть даже один 2-уровневый люкс), общей гостиной и ресторана. В апартаментах имеется личный санузел с душем или ванной.

Как связаны Транссибирская магистраль, Пауло Коэльо и яйца Фаберже

Транссибирская железнодорожная магистраль тянется более чем на 9 000 км и связывает города России с запада до востока. Иностранцы воспринимают путешествие по ней как настоящий аттракцион. А для Пауло Коэльо Транссиб стал источником вдохновения. В 2011 году известный литератор создал философский роман «Алеф», ради которого отправился по железной дороге из Москвы во Владивосток. Поезд, следующий по этой магистрали, есть даже в коллекции яиц Фаберже. По заказу императора Николая II в 1900 году ювелиры спрятали в драгоценной шкатулке заводную модель из золота и платины. Специальный механизм приводил в движение паровоз с бриллиантовыми фарами и 5 вагончиков с крошечными надписями «Прямое Сибирское сообщение», «Для дам», «Для курящих», «Для некурящих».

Почему нежелательно делать фото на рельсах

Железнодорожники улыбаются, когда видят такие «романтические» фотосессии. Все дело в устройстве туалета в старых поездах. Он состоит из стального унитаза с педалью и фановой трубы, по которой все содержимое улетает за борт. Обычно эта труба выходит за линию шпал, чтобы случайно (или намеренно) брошенные в унитаз предметы не попадали под колеса состава. Однако даже такая простая конструкция может сломаться. Нередки случаи, когда фановая труба отлетала и отходы жизнедеятельности попадали прямо на шпалы. Вероятность наткнуться на «сюрприз» возрастает в безлюдных местах или рядом с поселками, где поезд не делает остановку. А на подъездах к городам и большим станциям проводники закрывают туалеты и объявляют, что началась санитарная зона.

Бонус: о чем переживают проводники

Проводники часто жалуются, что в поезде воруют все, что не прибито и не прикручено. Вот топ-5 пропаж из личного опыта работника железной дороги: Полотенца, наволочки (цена — ₽ 100–200). Привезти в депо все белье — это большой успех.

Ложки чайные (цена — ₽ 50–100). Обязательно 1–2 пропадут, как ни старайся. Приехать из рейса со всеми ложками невозможно.

Пропадают и туалетные ершики. Я стараюсь верить, что их просто выбрасывают в окно, а не забирают себе на память. Перед каждым рейсом приходилось покупать новые ершики в «Пятерочке».

Одеяла шерстяные (цена — ₽ 800). Фишка в том, что они должны лежать в вагоне на третьей полке. Рай для воров — бери не хочу. Проще перенести все одеяла в свое купе и выдавать по просьбе пассажира.

Кран в туалете! Да, тот самый умывальник. Однажды его просто скрутили, заботливо перекрыв воду.

А вы любите путешествовать в поездах или предпочитаете им быстрые самолеты?