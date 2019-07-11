11 блюд из регионов России, которые заставят ахнуть даже опытных гурманов

6 1

20

3.4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Попробовать прошутто в Италии или фуа-гра во Франции — настоящая мечта гурмана. Но чтобы полакомиться необычными деликатесами, необязательно выезжать за границу. В России полно блюд, которые могут показаться экзотическими даже тем, кто здесь родился. AdMe.ru заинтересовался разнообразием блюд в нашей стране и решил рассказать вам о тех, которые вы вряд ли пробовали.

1. Салат из лопуха (Сахалин)

Это блюдо сахалинцы позаимствовали у соседей из Кореи и Японии еще много лет назад. Сегодня салат из лопуха для них такая же привычная еда, как для нас из огурцов и помидоров. Стебли отделяют от листьев, промывают и кипятят в течение 25–30 минут — это помогает убрать из лопуха горчинку. После этого их нужно переложить в сковороду и жарить еще 20 минут. Осталось добавить любимые специи, соевый соус — и сахалинский деликатес готов.

2. Жареный папоротник (Хабаровский и Приморский край)

Еще одно растение, которое любят на Дальнем Востоке. Для приготовления блюд используют папоротники рода орляк. Собирать нужно молодые побеги растения, так как взрослый папоротник ядовит. Побеги можно не только жарить, но и, например, мариновать или класть в начинку для пирожков. Перед жаркой папоротник вымачивают в течение суток и отваривают 10 минут. Жарят его вместе с луком, морковью и чесноком. Можно добавить картошку или мясной фарш по вкусу.

3. Строганина (Якутия)

В холодной Якутии предпочитают лакомиться кусочками сырой замороженной рыбы. Строганина обязательно должна быть из свежевыловленной рыбы, подать «уснувшую» (умершую в сетях) считается оскорблением. Приготовление этого блюда — настоящее искусство. Приступать к готовке можно после того, как она 10–12 часов полежит на 30-градусном морозе. Рыбу от хвоста к голове нарезают очень тонкой стружкой, благодаря чему она красиво сворачивается. Перед употреблением ее окунают в «моканину» — соль, перемешанную с черным перцем.

4. Талкыш-калеве (Татарстан)

Талкыш-калеве — один из особых десертов татарской кухни. Медово-сахарную массу превращают в невесомые нити, из которых формируют конусы. Из-за сложности приготовления туристам вместо талкыш-калеве часто предлагают подделку из сладкой ваты, так что будьте бдительны. Тем, кто отважится приготовить десерт самостоятельно, понадобятся топленое масло, пшеничная мука, сахар и мед. Полный рецепт можно посмотреть здесь.

5. Ногоон сай (Бурятия)

Какой же десерт без чая? Но только не простого, а бурятского, с маслом и солью. Сочетание этих ингредиентов делает чай полезным и питательным, что очень важно в условиях Восточной Сибири. Традиционно для него использовалась специальная соль хужир, но подойдет и обычная. Листья зеленого чая засыпают в казанок, заливают холодной водой и доводят до кипения. Пока чай кипятится, нужно растопить 1 ст. л. сливочного масла и перемешать с 30 г муки, а затем добавить туда стакан жирного молока. Смесь выливают в казанок, доводят до кипения, солят по вкусу и сразу разливают по чашкам.

6. Варенье из сосновых шишек (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия)

Ну кто не любил варенье в детстве? Яблочное, малиновое, черничное. А что насчет соснового? Такое варенье делают внучатам бабушки в горах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. И не зря! Сосновые шишки обладают полезными свойствами: укрепляют сосуды, улучшают зрение, способствуют росту волос. Шишки собирают в мае. Их нужно помыть, положить в кастрюлю и залить холодной водой. Затем добавить 1 кг сахара и варить 1,5–2 часа на медленном огне, помешивая и снимая пену.

7. Талкан (Горный Алтай)

Еще одно полезное лакомство. Талкан — это мука крупного помола из жареного ячменя. А ячмень, как известно, содержит большое количество полисахарида бета-глюкана, который понижает холестерин. Традиционно талкан добавляют в чай или просто заливают кипятком, смешивая с маслом, сахаром или сметаной. Отличный завтрак для вечно занятого городского жителя.

8. Щипс (Адыгея)

Щипсом называют соус, приготовленный на основе мясного бульона. Без него в Адыгее не обходится ни одно застолье. Далеко не все умеют правильно готовить щипс, поэтому на праздники даже иногда приглашают мастера специально для этой цели. Если хотите попробовать сделать этот соус на своей кухне — вот подробный рецепт.

9. Къашык-аш (Крым)

Къашык-аш, или ложечный суп, — традиционный пельменный суп крымских татар. Ложечным он называется потому, что с помощью него оценивают кулинарное мастерство татарской невестки: чем больше пельменей поместится в ложку, тем искуснее хозяйка. Помещаться должно не меньше 12. Хотите узнать, насколько вы хороший повар? Попробуйте приготовить суп по пошаговому рецепту.

10. Шхомчхантхупс (Адыгея)

Еще одно диковинное адыгейское блюдо с не менее диковинным названием, которое сложно прочитать с первого раза. Суп шхомчхантхупс готовится из фасоли и каштанов. Последние, к слову, очень полезны для организма. Только не срывайте их с деревьев во дворе — для блюда нужны специальные съедобные виды. Приготовление шхомчхантхупса намного проще, чем его название. Попробуйте этот рецепт, и, возможно, у вас появится новое любимое лакомство.

11. Копальхен (Чукотка)

Уникальный «деликатес», который изготавливают северные народы. Тушку оленя или моржа кладут в болото, накрывают ветками и торфом, а затем оставляют не менее чем на 6 месяцев. С наступлением зимы чукчи и эскимосы отправляются за готовым мясом, которое режут тонкими кусочками и с удовольствием едят. Повторять такой эксперимент дома мы крайне не рекомендуем. Для обычного человека трупные яды в копальхене смертельны. А вот у северных народов к ним иммунитет, так как они едят это мясо с детства.