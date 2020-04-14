11 блюд бедняков, которые сегодня подают в крутых ресторанах и иногда за бешеные деньги

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«Голь на выдумки хитра» — это популярное выражение вполне применимо, когда речь заходит о происхождении некоторых рецептов, которые появлялись в разных странах мира благодаря смекалке простых людей. Беднякам приходилось готовить еду из барских объедков, но иногда из этого получались вполне сносные блюда, рецепты которых дошли до наших дней.

Ничто человеческое не чуждо богатым людям, и эту гипотезу мы в AdMe.ru подтвердили с помощью гастрономического метода. Предлагаем вашему вниманию список блюд, которые стараются включить в свое меню самые разные рестораны мира, а ведь раньше на эту еду никто даже смотреть не хотел.

Пицца

Оливковое масло, помидоры, травы и грубая лепешка — таков незамысловатый рецепт древней итальянской пиццы. Для бедных итальянцев пицца являлась основным блюдом, и, конечно, ни о какой изысканности даже речи не шло. Сменой социального статуса пицца обязана Маргарите Савойской, 2-й королеве Италии. Однажды монаршая особа решила испробовать чего-то простого, и повар приготовил ей пиццу, цвета ингредиентов которой напоминали итальянский флаг. Королева оценила блюдо бедняков, а пицца «Маргарита», названная в ее честь, стала визитной карточкой Италии. В некоторых ресторанах мира пицца не всем по карману. Поклонники книги «Ешь, молись, люби» Элизабет Гилберт могут попробовать любимое блюдо главной героини в ресторане L’antica Pizzeria Da Michele в Неаполе. Это филиал знаменитого английского ресторана, который славится своим дорогим, изысканным меню. Ресторан Proper Pizza NZ в Новой Зеландии готовит пиццу с необычными ингредиентами, например с черными трюфелями. Роскошной пиццей в самом центре Бразилии порадует ресторан A Pizza da Mooca: вкусно, красиво, дорого.

Рыба фугу

Кто не рискует, тот не ест фугу. Эта рыба размером с ладонь — настоящая легенда японской кухни. Гурманы любят ее за возможность пощекотать себе нервы, ведь все тело фугу пропитано тетродотоксином, по сравнению с которым цианистый калий просто безобидное лекарство от простуды. Древние японцы знали особый секрет приготовления фугу: они ели опаснейшую рыбу задолго до появления ресторанов. Рыба-убийца была доступна любому желающему, за исключением императора: ему рисковать запрещалось.

Морской черт

Морской черт, или, как его называют иначе, европейский удильщик, — рыба отнюдь не привлекательная. Но, как говорится, внешность обманчива, ведь на вкус она бесподобна и давно стала фаворитом среди гурманов и лучших поваров мира. Однако эта рыба прошла долгий путь, прежде чем стать завсегдатаем самых фешенебельных ресторанов планеты. Когда-то морского черта оскорбительно называли «омаром для бедняков», а потом и вовсе хотели запретить во Франции: в этой стране табу на все некрасивое. Но передумали и теперь подают в качестве дорогостоящего изысканного блюда.

Киноа

Приверженцы правильного питания и инстаграм-блогеры открыли миру киноа с новой стороны. Адепты здорового образа жизни вовсю пропагандируют полезный продукт на своих страницах в соцсетях. И теперь, благодаря рекламе, киноа стоит от $ 8 за упаковку. Сегодня эта псевдозерновая культура является частым гостем на обеденных столах, а еще лет 15 назад на нее и смотреть никто не хотел: эта крупа считалась едой исключительно для бедных.

Суши

Звание изысканного блюда и место в меню лучших ресторанов мира суши получили не так давно. Их ели нищие японские рыбаки, обходясь без селфи для инстаграма, конечно. Цены на суши взлетели в середине XX века. Говорят, это связано с налаживанием тесных связей между Японией и другими странами и наплывом туристов.

Французский луковый суп

Многие столетия луковое варево считалось едой для бедных, пока Людовику XV не вздумалось приготовить луковый суп на бульоне из шампанского. А вот согласно версии Александра Дюма, луковый суп приглянулся королю Польши Станиславу во время его поездки в Версаль. Монарх даже спросил рецепт у повара, после чего рассказал его своему «коллеге» — французскому королю. Конечно, стоимость лукового супа и сегодня зависит от ингредиентов, но как приятно есть блюдо, которым не брезгуют даже короли.

Тирамису

Комбинация из яиц, сыра маскарпоне, печенья савоярди и кофе оказывает бодрящий эффект на любителей тирамису со всего мира. За право называть рецепт знаменитого десерта своим состязаются многие регионы Италии. Но, вероятнее всего, придумали его в Тревизо в 1970 году. Взбитый желток с сахаром служил энергетическим напитком для простых работников венецианского города. Знаменитые итальянские кулинары облагородили тирамису нежнейшим кремообразным сыром, печеньем и кофе. Хоть в оригинальном рецепте нет яичных белков и ликера, некоторые повара экспериментируют с ингредиентами, чтобы получить более пикантный вкус. В 2006 году тирамису внесли в список десертов стран Европейского союза.

Бигос

Предшественником традиционного польского блюда, каким мы его знаем сейчас, был «разбойничий» бигос, а его основным ингредиентом являлась капуста. Таким вариантом кушанья довольствовались бедные поляки, а вот шляхтичи добавляли в бигос мясо и копчености. Пройдя большой путь от еды для бедных до звезды кулинарного Олимпа во многих странах, блюдо «все в одной кастрюле» стало предметом восхищения поэтов и многих известных личностей. Адам Мицкевич посвятил бигосу строчку в своей поэме.

Сыр ливаро

В ХІХ веке нежнейший сыр с красной плесенью называли «мясом бедняков»: это был один из самых популярных продуктов нормандцев. Зато сегодня ливаро производится в ограниченных количествах, и найти его на прилавках супермаркетов практически невозможно. В ресторанах деликатес подают только в сопровождении высококачественных французских вин. По закону Европейского союза и французской системы подтверждения происхождения продукта, этот сорт сыра не может быть изготовлен за пределами коммуны Ливаро.

Красная рыба

Довольно странно, должно быть, звучит фраза «шотландские бедняки были вынуждены есть семгу и форель», но это так. Когда-то давно красная рыба в изобилии водилась в водах Шотландии. В наши времена красная рыба считается деликатесом, стоит недешево, а по своей гастрономической ценности ничуть не уступает таким морепродуктам, как мидии или устрицы.

Паста

В эпоху Возрождения макаронные изделия с овощами, сыром и чесноком спасали от голода нищих и обездоленных итальянцев. Ели пасту руками, ведь столовые приборы не были доступны простолюдинам. Право на господствующее положение в итальянском меню блюдо завоевало в XVI веке: без него не обходился ни один банкет. А когда появились макаронные фабрики — и вовсе стало национальным достоянием. Паста — частый гость в меню дорогих ресторанов мира. Например, в американском городе Провиденс есть замечательное место Al Forno, где паста, запеченная со сливками, томатным соусом и 5 сырами, заставит изрядно раскошелиться, но, говорят, оно того стоит. Английский ресторан Padella славится пастой ручной работы, ну и высокими ценами, конечно.