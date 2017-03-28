11 бассейнов, которые уже сами по себе приключение

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Воображение архитекторов не обошло и бассейны: их вписывают в экзотический природный ландшафт или возносят на десятки этажей над землей. AdMe.ru предлагает посмотреть на самые необыкновенные бассейны мира. Может быть, этим летом в них будете купаться именно вы!

Бассейн San Alfonso del Mar, Чили

Бассейн отеля San Alfonso del Mar — самый большой в мире. Его длина — 1 км. На строительство было потрачено $ 2 млрд, а его содержание обходится в $ 4 млн в год. Морскую воду с помощью специальных фильтров опресняют, перед тем как залить ее в бассейн, а потом очищают, чтобы вылить обратно в океан. Всего воды для бассейна нужно 250 млн литров.

«Подвешенный бассейн», Гонконг

Бассейн отеля Indigo буквально висит в воздухе, над 29-м этажом здания. Из него открывается живописный вид на Гонконг, а стеклянное дно позволяет рассмотреть под водой улицы внизу.

Бассейн на водоочистительной станции, Мексика

Бассейн мексиканского La Purificadora Hotel занимает помещение бывшей водоочистительной станции и проходит через ресторан и бар. Из бассейна открывается вид на город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Бассейн с крокодилами, Австралия

Главная достопримечательность австралийского города Дарвина — бассейн с гигантскими крокодилами, длина которых достигает 5 м. В аквариум можно погрузиться в прочной стеклянной капсуле — «клетке смерти», — но, говорят, решаются не все.

Бассейн Y-40 The Deep Joy, Италия

Это самый глубокий бассейн в мире. Его глубина — 42 м, а вмещает он 2,5 млн литров воды. Внутри бассейна есть уступы и пещеры для дайвинга и подводный тоннель, где посетители могут полюбоваться глубиной бассейна, оставшись сухими.

Бассейн-инфинити, Сингапур

Бассейн отеля Marina Bay Sands — самый большой бассейн на крыше. Он находится на 55 этаже — на террасе, которая объединяет три 200-метровые башни отеля. Бассейн расположен под открытым небом, и у него нет видимых бортиков, из-за чего создается впечатление, что кромка воды просто обрывается на самой высоте.

Бассейн с акулами, США

В бассейне казино Golden Nugget в Лас-Вегасе можно поплавать рядом с 16 видами акул. Трехуровневая горка проходит через огромный аквариум с этими хищниками. Строительство бассейна обошлось в $ 30 млн.

Бассейн с красной водой, Таиланд

Отель The Library, известный своей богатой библиотекой, прославился еще и благодаря бассейну красного цвета. Красная вода — иллюзия, которая достигается за счет цвета кафельной плитки в бассейне.

Двухуровневый бассейн, Бали

Открытый бассейн отеля Hanging Gardens на Бали находится прямо в джунглях. Его плавные формы выглядят так, будто их создала сама природа. Тут можно поплавать, наслаждаясь пением экзотических птиц.

Бассейн у водопоя, Танзания

Бассейн отеля Four Seasons находится в сердце африканского заповедника Серенгети — у водопоя, куда приходят напиться дикие животные.

Плавающий бассейн, Германия

Плавающий бассейн Badeschiff позволяет жителям Берлина отдыхать на берегу реки Шпрее и купаться. Сама река для этого слишком грязная. Бассейн переоборудовали из старой баржи. Зимой на него надевают съемную крышу.