11 археологических фото, которые доказывают, что этот мир все еще скрывает в себе массу тайн

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В детстве, наверное, каждый человек мечтал найти клад. А некоторые пронесли эту мечту дальше и стали археологами. Именно благодаря им наша планета с каждым годом раскрывает все больше секретов прошлого. AdMe.ru предлагает вам посмотреть подборку фотографий из архивов National Geographic, где запечатлены самые любопытные моменты археологических поисков.

1. Археологи изучают каменную голову ольмеков, 1947 год

Ольмеки — племя ацтеков, жившее примерно с 1500 г. до н. э. до 400 г. до н. э. Именно они делали головы из огромных каменных плит весом от 6 до 50 тонн. Ученые до сих пор не могут объяснить, как ольмекам удалось соорудить такое.

2. Руины древних поселений в Шотландии

Существовало это все примерно с XXV в. до н. э. по XVII век н. э. До наших дней сохранились остатки домов, различные артефакты и произведения искусства.

3. Водолаз спускается в воронку в Мексике

Сеноты — естественные провалы сводов известняковых пещер, в которых протекают подземные воды. Когда-то они использовались древними индейцами майя в качестве водных источников и мест для жертвоприношений. Изучение сенотов позволило археологам открыть новые ключи к цивилизации майя.

4. Мужчина из бывшего королевства Мустанг в Северном Непале несет человеческие останки, найденные в погребальном склепе

В одной из искусственных горных пещер в Непале лежат останки 27 мужчин, женщин и детей. На многих костях остались следы порезов, которые указывают на неизвестный ученым погребальный обряд. Скелеты пролежали в необычном склепе около 1 500 лет.

5. Вид с воздуха на Лептис-Магна в Западной Ливии

Один из крупнейших и хорошо сохранившихся римских городов, построенных во времена правления Августа и Тиберия. До наших дней уцелели довольно впечатляющие руины, среди которых археологи все еще периодически совершают новые находки.

6. Дворец Паленке

Главная особенность древнего города Паленке на северо-востоке мексиканского штата Чьяпас — дворец с 4-этажной башней, которая не встречается ни в одном другом городе майя. Ученые полагают, что с высоты башни майя наблюдали за тем, как лучи солнца падают прямо на Храм надписей в день зимнего солнцестояния.

7. Прогулочная трость, найденная у гробницы короля Тута

Трость украшена резьбой в виде нубийского пленника. По одной из версий, фараон ставил трость на землю украшением вниз в знак дополнительного унижения нубийцев.

8. Луис Лики и его семья ищут раннего гоминида в Олдувайском ущелье

Палеоантрополог Луис Лики полностью поддерживал теорию эволюции и нашел немало доказательств, которые ее подтверждают. Именно в Олдувайском ущелье после 30 лет раскопок ему наконец-то удалось обнаружить череп одного из предшественников современного человека.

9. Тысячи терракотовых солдат и лошадей в натуральную величину стоят на страже гробницы императора Цинь Ши Хуана

По замыслу императора статуи должны были сопровождать его в загробном мире. Некоторыми специалистами терракотовая армия расценивается как весьма прогрессивный шаг, поскольку до этого было принято в таких случаях хоронить непосредственно живых воинов.

10. Мегалиты Стеннеса

Как и со Стоунхенджем, с этими шотландскими камнями связано множество легенд. Наиболее популярным предположением является то, что это место использовалось для жертвоприношений. Но и эта версия оставляет много вопросов.

11. Ледяная мумия Эци, обнаруженная в 1991 году в Эцтальских Альпах в Тироле