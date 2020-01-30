10 знакомых всем продуктов, которые в других странах имеют совершенно безумный вкус

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Путешествуя по миру, на прилавках магазинов можно обнаружить множество знакомых продуктов, вкус которых кардинально преображается в зависимости от особенностей культуры и гастрономических предпочтений местных жителей. В Японии можно найти любимый шоколад со вкусом сыра или картошки, а в Великобритании — обнаружить чипсы с йоркширским пудингом или паэльей.

Мы в AdMe.ru прошлись по ассортименту зарубежных магазинов, чтобы найти самые оригинальные вкусовые сочетания в знакомых каждому продуктах.

1. KitKat

Невероятная популярность этих шоколадных батончиков в Японии связана с тем, что название бренда созвучно с выражением Kitto Katsu, которое используют как пожелание удачи. Поэтому среди японских студентов существует поверье, что перед сессией надо обязательно съесть кусочек этого шоколада, чтобы на экзаменах вам сопутствовала удача. А разнообразие вариантов этого лакомства в Стране восходящего солнца не оставит равнодушным даже самого придирчивого сладкоежку.

2. Lay’s

Для каждой страны маркетологи Lay’s изучают индивидуальные вкусовые пристрастия покупателей и запускают в продажу самые оригинальные варианты своих чипсов. Например, в Великобритании можно найти чипсы со вкусом йоркширского пудинга, испанской паэльи с курицей, шотландского хаггис (блюда из бараньих потрохов, порубленных с луком). В Греции популярен снек с соусом дзадзики или вкусом гироса, в США можно легко найти чипсы с ароматом булочек с подливой или курицей с вафлями, а после закусить для бодрости чипсами с капучино. Во Вьетнаме в продаже есть чипсы с водорослями нори, в Китае — со вкусом цветущей вишни, а в Таиланде — с медовым маслом.

3. Pringles

Пшенично-картофельные чипсы в высокой цилиндрической банке с изображением усатого пекаря Джулиуса Прингла в разных уголках мира можно найти с очень неоднозначными вкусами. Например, картофельные чипсы с черникой и фундуком популярны в Азии, а сладкая серия: пекановый пирог и белый шоколад востребована среди покупателей в США. В Южной Корее можно найти популярный снек со вкусом спагетти, сливочной карамели, в Тайване с соленым яйцом, в Индонезии с чизбургером, в Канаде с васаби, а в Японии чипсы с морским гребешком с маслом и соевым соусом.

4. Pepsi

В Японии, как нигде в мире, очень популярны необычные вкусы этой газировки: баобаб, огурец, а также розовая пепси с ароматом клубники со сливками. А во Франции содовую можно найти даже со вкусом каштана.

5. Coca-Cola

В Новой Зеландии эту газировку предпочитают с малиновым и цитрусовым вкусом, в Японии — с яблочным, а в Великобритании — с апельсиновым.

6. Sprite

Традиционный вкус лайма и лимона остался без изменений, но свой привычный цвет популярная содовая поменяла на синий сначала в Южной Корее, а потом этот вариант напитка очень быстро завоевал любовь жителей Азии и Европы. А вот оригинальную «огненную» газировку со вкусом имбиря пока можно найти только в китайских магазинах.

7. Fanta

В Японии в канун Нового года выпустили лимитированную серию «снежной» газировки с кисло-сладким клубничным вкусом и мягким молочным ароматом.

8. Schweppes

В Англии и некоторых других странах под брендом Schweppes выпускаются даже соки, например томатный микс, а также газировка со вкусом белого винограда, апельсина и черешни.

9. Oreo

Печенье Oreo является самым продаваемым и популярным бисквитом в США. Здесь можно найти это лакомство со вкусом тыквы, мяты, арахисового масла и даже морковного торта.

10. Heinz

Кетчунезом сегодня мало кого удивишь, а вот в США в любом магазине под брендом Heinz можно найти миксы со вкусом майонеза и горчицы, а также майонеза и соуса барбекю.

Бонус: соус Dr. Pepper

Иногда вкусы знаменитых безалкогольных напитков становятся настолько популярными, что маркетологи специально выпускают совершенно неожиданные продукты. Например, в Великобритании можно легко найти соус для барбекю с ароматом легендарной газировки Dr. Pepper.