10 загадочных и мистических мест в России, которые дадут фору даже Сайлент Хиллу

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Люди во все времена тянулись к чему-то таинственному и мистическому. И даже в XXI веке, когда ученые дали рациональное объяснение почти всем загадкам, терзавшим умы человечества. Но остаются смельчаки, которые исследуют разные места в поисках аномальных явлений.

AdMe.ru приглашает вас в путешествие по некоторым из самых загадочных мест России.

Озеро Лабынкыр

Для того чтобы увидеть лох-несское чудовище, необязательно ехать в Шотландию. Поговаривают, что в озере Лабынкыр, что в Якутии, обитает огромный доисторический ящер. Гигантское животное топит и пожирает не только скот, диких животных, но забредших к озеру людей. Жители около озера появляются крайне редко. Ближайшая деревня находится в 150 км от Лабынкыра. Сюда нет дороги, а добраться можно только на вездеходе или вертолете. Но это не останавливает поклонников мистического и загадочного.

Чертово кладбище

Название уже само по себе жуткое. Чертово кладбище — это круглая поляна в Красноярском крае. Одни поговаривают, что это следы Тунгусского метеорита, другие — что это следствие огромного подземного пожара. Чертово кладбище пугает одним своим видом: гигантское выжженное пятно посреди тайги, на котором ничего не растет, а деревья по краям обуглены. У людей, попавших на поляну, внезапно начинала болеть голова, случались приступы паники и галлюцинации. Поляна постепенно покрывается костями умерших животных. Скот, забредший сюда, погибает, а птицы, пролетающие мимо, падают замертво. Местные предпочитают обходить это место стороной.

Подвалы Санкт-Петербурга

В ХХ веке в Ленинграде ученые одного из НИИ ставили опыты в области генетики. Здесь якобы проводились опыты по скрещиванию людей, крыс, собак и лошадей. Секретную спецлабораторию сначала курировал НКВД, а затем МГБ и КГБ. Поговаривают, что сейчас в подвалах института обитают полулюди-полузвери, которые нападают на случайно забредших путников. Они ходят по подземельям ночного города, но утром всегда возвращаются в родные подвалы.

Гора Чумбылат

В Кировской области находится известняковый утес на берегу реки Немда. Только вот утес этот непростой. Это легендарная могила марийского князя Чумбылата. Согласно преданию, он завещал своему народу в случае беды прийти к его могиле и попросить о помощи. Сейчас это культовое место приверженцев марийской традиционной религии. На горе Чумбылат до сих пор проводятся моления и жертвоприношения. Посетить ее может каждый, почувствовать небывалое единение с природой и загадать желание. Говорят, оно исполнится.

Плато Укок

Плато Укок на Алтае — культовое место еще со времен скифов. Здесь было обнаружено около 200 захоронений. Самое известное из них — могила Алтайской принцессы. Принцесса Ак-Кадын является хранительницей покоя, прародительницей алтайцев и защитницей нашего мира от злых духов. Но если потревожить могилу принцессы, то на Алтай обрушится проклятие. В 1993 году на курган прибыли археологи. Говорят, что, когда выкапывали мумию, земля дрожала. И это было только началом проклятий. После раскопок беды на Алтай посыпались как из рога изобилия: землетрясения, град, наводнения и возросшее количество самоубийств. Мумия стала объектом религиозных поклонений, а люди до сих пор винят во многих бедах ученых, которые потревожили могилу принцессы.

Дом Берии

Особняк на Малой Никитской улице в Москве не один десяток лет наводит страх на окрестных жителей. С конца 30-х годов здесь жил Лаврентий Берия — генеральный секретарь госбезопасности. Сейчас там располагается посольство Туниса, по коридорам которого бродит призрак Лаврентия Павловича. Очевидцы рассказывают, что кто-то трогает и портит документы, а по ночам слышится чье-то тяжелое дыхание, шаги и покашливания. Но одним домом призрак не ограничивается. Если ночью подойти на перекресток рядом с особняком, то можно услышать, как подъезжает машина-невидимка, открывается дверь, в машину садится человек и уезжает.

Маньпупунер

Столбы выветривания, или Гора идолов, — священное место для народа манси. Согласно легенде, каменные столбы — это 7 великанов, которые хотели уничтожить вогульский народ. Но, увидев священную вогульскую гору Ялпинг-Ньер, они окаменели от ужаса. К столбам не так уж просто попасть. В радиусе сотни километров нет ни одного населенного пункта. До Маньпупунер можно добраться пешком, на лыжах или на вертолете.

Фефелов бор

В Рязани тоже есть своя аномальная зона — Фефелов бор, расположенный рядом с микрорайоном Канищево. Причудливо изогнутые деревья уже создают мистическую и пугающую атмосферу. По одной из версий, в бору живет сгусток энергии, «невидимое нечто». По другой версии, здесь обитают души людей, погребенных в канищевском могильнике. Души эти способны влиять на эмоциональное состояние человека. А еще говорят, что здесь люди видят галлюцинации, их преследует чувство тревоги и начинает болеть сердце. Также здесь зафиксированы резкие магнитные колебания, которые, предположительно, и изогнули местные деревья.

Ловозеро

Если вы хотите встретить снежного человека, то добро пожаловать в Мурманскую область на озеро Ловозеро. Каких только загадок не связано с этим местом! В начале ХХ века здесь изучали «мерячение» — пугающую психическую болезнь, похожую на массовый психоз. Оно лишает людей воли, заставляет повторять чужие команды и повторять друг за другом странные действия. А еще здесь искажаются пространство и время и нарушается гравитация. Поклонники всего мистического и непознанного ищут на Ловозере следы Гипербореи и снежного человека.

Долина смерти

На западном склоне вулкана Кихпиныч, что на Камчатке, находится Долина смерти. Здесь регулярно погибают животные и птицы, а трупы их не разлагаются. Но мистики здесь никакой нет. Исследования показали, что смерть наступает из-за высокой концентрации сероводорода, углекислого газа и сероуглерода. Особенно много газа скапливается в безветренную пасмурную погоду. Для людей Долина смерти неопасна. Максимум, что может возникнуть, — это головная боль, жар и слабость. Но если выйти на проветриваемую возвышенность, самочувствие тут же придет в норму.