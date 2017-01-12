10 языков, которые легко выучить, если вы знаете английский

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Знание английского открывает перед вами двери практически в любые страны мира. Но если вы желаете постичь культуру и менталитет какого-либо народа, знание того, о чем он говорит, просто необходимо. Кроме того, большинство языков не такие сложные, какими кажутся на первый взгляд. AdMe.ru предлагает вашему вниманию языки, которыми можно овладеть без труда при хорошем знании английского.

1. Французский

Считается, что в английском существует более 10 000 заимствований из французского. Хотя сами французы редко заимствуют слова из других языков: в 1972 году в стране были созданы даже целые терминологические комиссии, одобряющие или запрещающие внедрения иностранных слов в обиход. Французский практически незаменим, если вы собираетесь поехать в Канаду, Швейцарию, Бельгию, на африканский континент и, разумеется, во Францию.

2. Итальянский

Знание языка Джованни Боккаччо и Данте Алигьери, Федерико Феллини и Марио Пьюзо несомненно расширит ваш общий кругозор и географию путешествий. Итальянские музыкальные термины распространены во многих языках мира. А что и говорить про кулинарные — паста, пицца, латте, капучино, моцарелла и другие, что делает его более простым для изучения не только для знатоков английского.

3. Испанский

Еще один представитель романской группы является очень ярким, красочным и живым языком. На нем говорят в Северной и Южной Америке, Африке и даже в некоторых странах Азии. Американцы в школах вторым языком изучают, как правило, именно испанский. Зная английский, можно понять свыше 3 000 заимствованных из него слов, которые используются в различных областях.

4. Португальский

Пятый по распространенности язык в мире очень схож с испанским, хотя и имеет ряд противоречий со своим собратом: речь идет об одинаковых словах, которые несут абсолютно разную смысловую нагрузку. Грубо говоря, в одной стране можно сделать комплимент человеку, когда в другой есть вероятность его случайно оскорбить. Мигель де Сервантес, автор «Дон Кихота», называл португальский «сладким языком», и это не случайно — достаточно просто его услышать и вкусить всю красоту звучания.

5. Эсперанто

Лев Толстой писал об этом удивительном языке следующее: «Легкость изучения его такова, что, получив эсперантистскую грамматику, словарь и статьи, написанные на этом языке, я после не более 2 часов занятий был в состоянии если не писать, то свободно читать». С одного корня можно создать более 50 различных слов, а всю грамматику изучить за считанные дни.

6. Норвежский

«Язык викингов» относится к германской группе языков. Грамматика норвежского близка к английскому языку, глаголы легко освоить, но его фонетика не из легких. Норвежское произношение в большей степени фонетическое: слова произносятся так, как пишутся. Однако существуют исключения и слова, которые будут незнакомы для англоговорящих людей.

7. Шведский

Шведская грамматика очень похожа на английскую, но есть и свои сложности — это фонетика в первую очередь. В нем существует два типа ударения, от которых довольно часто зависит значение слова. Плюс к этому — тянущиеся гласные и тянущиеся согласные. Зато, зная шведский, вы процентов на 90 будете понимать письменный норвежский и процентов на 60 — письменный датский. Так что изучение одного скандинавского языка даст вам знание почти трех! ?

8. Фризский

На одном из самых легких для изучения языков в мире, родственнике древнеанглийского, говорит всего полмиллиона человек. Неудивительно, если вы раньше о нем никогда и не слышали, здесь нечего стесняться. Фризский — это язык Фрисландии, исторической области этнического меньшинства, проживающего на территории Нидерландов и Германии. Несмотря на то что фризский и английский имеют общее происхождение, сейчас эти два языка кардинально видоизменились.

9. Нидерландский

Структура и значение нидерландских и английских слов чрезвычайно схожи, произношение понятно интуитивно, грамматика языка вполне последовательна. Изучать его на основе английского — одно удовольствие.

10. Африкаанс