10 вещей в самолетах, о которых знают не все пассажиры

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Бывалого путешественника трудно чем-либо удивить, но все же существуют некоторые детали, о которых вы наверняка не задумывались. AdMe.ru нашел несколько секретов, которые известны лишь работникам авиации и самым любознательным пассажирам.

Крепление на крыле

Чтобы воспользоваться аварийным трапом, пассажирам необходимо пройти по гладкой поверхности крыла, и без падений тут не обойдется. Поэтому было придумано специальное крепление: в него продевается веревка, один конец которой фиксируется у выхода, а другой — у самого трапа. Держась за веревку, пассажиры могут безопасно выбраться из самолета.

Топор в кабине пилотов

Согласно авиационному законодательству США, России и других стран топор входит в перечень аварийного оборудования и хранится в кабине пилотов за креслом командира. С помощью топора можно локализовать возгорание, открыть заклинившую дверь или прорубить новую — на фюзеляже самолета есть отметки, которые показывают, где лучше всего сделать экстренный выход.

Отверстие в иллюминаторе

Иллюминаторы самолета состоят из 3 стекол: внешнее способно выдержать перепады давления, внутреннее защищает от повреждений изнутри, а среднее, в котором проделано отверстие, регулирует воздухопоток. Отверстие помогает сбалансировать разницу в уровнях давления, а также препятствует образованию конденсата между стеклами иллюминатора.

Вспомогательная силовая установка

При посадке в самолет мы всегда слышим шум, хотя двигатели не запущены. Этот шум производит силовая установка, которая обеспечивает жизнедеятельность систем самолета при отключенных двигателях и служит для их запуска. Такая мини-электростанция приходится очень кстати в плохо оборудованных терминалах, где нет возможности произвести надлежащее техническое обслуживание.

Служба воздушных маршалов

Маршалы находятся на борту инкогнито и могут урезонить дебошира или даже обезвредить террориста. Служба воздушных маршалов действует в США, Франции, Канаде и в других странах. Также она существовала в СССР, но была упразднена. В России предлагается возродить ее как подразделение транспортной полиции, но пока функции маршалов выполняют сотрудники некоторых авиакомпаний.

Комнаты отдыха для экипажа

В некоторых лайнерах предусмотрены небольшие секретные комнаты для членов экипажа, где они могут отдохнуть во время долгих перелетов. Комнаты отдыха не отличаются большим комфортом — их размер позволяет передвигаться лишь ползком, зато там можно прилечь.

Поручни рядом с аварийным выходом

Такие поручни предназначены прежде всего для бортпроводников, чтобы в случае паники их случайно не сбили с ног или не вытолкнули из самолета. Держась за поручни, бортпроводник может осуществлять эвакуацию пассажиров, не боясь потерять равновесие.

Система кондиционирования

Задумывались ли вы, каким воздухом мы дышим в самолетах? Оказывается, тем, что проходит через компрессоры двигателей. Возможно, из-за этого и возникло заблуждение, что воздух в самолетах очень грязный. Но опасаться нечего: прежде чем попасть в салон, он проходит через систему охлаждения и очистки, причем фильтры задерживают до 95 % бактерий.

Лопатка Купера

Она появилась после совершения преступления (оставшегося нераскрытым), когда некто по имени Дэн Купер угнал пассажирский самолет, получил выкуп и скрылся, прыгнув с парашютом. С тех пор самолеты Boeing и Airbus снабжены «лопаткой Купера», которая препятствует открытию дверей во время полета. Но и без нее открыть дверь из-за разницы давлений получится разве что у команды бодибилдеров.

Черный треугольник

Возможно, вы замечали в салоне некоторых самолетов маленькие черные треугольники. По словам капитана Airbus A320, они отмечают те места, с которых крылья самолета можно рассмотреть наилучшим образом. Визуальная проверка может потребоваться, если у пилотов есть сомнения в положении закрылков, а датчики оказываются неисправными. К счастью, такое случается редко.