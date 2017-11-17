10 вещей в домах китайцев, к которым я так и не смогла привыкнуть

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

7 лет назад я в первый раз приехала в Шанхай к друзьям. Если бы кто-нибудь мне тогда сказал, что я сама буду снимать квартиру в Китае, то самое вежливое, что я бы сделала, — покрутила пальцем у виска. Но жизнь все расставляет по своим местам.

Вот уже больше года я снимаю квартиру в маленьком городке в Уданских горах и приобщаюсь к китайскому быту. А он, надо сказать, весьма отличен от того, к чему мы привыкли. Особенно в глубинке.