10 вещей в домах китайцев, к которым я так и не смогла привыкнуть
7 лет назад я в первый раз приехала в Шанхай к друзьям. Если бы кто-нибудь мне тогда сказал, что я сама буду снимать квартиру в Китае, то самое вежливое, что я бы сделала, — покрутила пальцем у виска. Но жизнь все расставляет по своим местам.
Вот уже больше года я снимаю квартиру в маленьком городке в Уданских горах и приобщаюсь к китайскому быту. А он, надо сказать, весьма отличен от того, к чему мы привыкли. Особенно в глубинке.
На одном из национальных фестивалей еды в кафе.
- Китайцы редко приглашают друг друга в гости — это очень хлопотно, ведь по традиции трапеза должна состоять из множества блюд. Если друзья хотят собраться вместе, то они обычно идут поесть в ресторан. Это недорого, даже несмотря на китайскую традицию «приглашающий платит за всех». У нас в Удане отличный обед на 5 человек обойдется от 2 000 до 3 500 ₽. Обычно друзья приглашают по очереди.
- Во многих домах нет душа и туалета. Помимо многоквартирных домов, в нашем поселке есть много 1-этажных домов, похожих на бетонные коробки. Обстановка внутри спартанская, но двумя обязательными атрибутами являются иероглифы с пожеланиями удачи у входа и портрет Мао Цзэдуна в самой большой комнате. Туалеты в таких домах обычно расположены на улице, душа нет вообще. Уборщица из нашей школы кунг-фу, живущая в подобном жилище, мыться приходит на работу.
Туалет в общественном месте. Унитаза нет, зато есть телевизор.
- Но даже если туалет есть, унитаза в нем может не быть. Даже в более современных многоквартирных домах в ванной комнате вас может поджидать сюрприз. Это унитаз. Вернее, его отсутствие, поскольку китайский унитаз не имеет привычного нам сиденья и вмонтирован в пол. Считается, что это куда полезнее для правильного пищеварения.
- Вода из душа стекает прямо по полу. Ванны есть только в очень дорогих гостиницах, и, вероятно, у богатых китайцев в больших городах. В квартирах используют только душ (который китайцы принимают вечером, а не утром), и он расположен прямо над полом. У меня в ванной комнате водичка стекает по полу в унитаз. Как, впрочем, и из стиральной машины. Удобно — и сам помылся, и пол помыл.
Вот так выглядят санузлы в обычных китайских квартирах.
- Кухни обычно очень маленькие. Не кухни, а кухоньки. Места хватает только для раковины, пары шкафчиков и плиты. Плита всегда газовая, связано это с тем, что приготовление еды в воке — большой сковороде с высокими краями (именно такие блюда составляют основу китайской кухни) — требует очень сильного огня. При этом центрального газоснабжения тоже нет. На кухнях стоят баллоны с сжиженным газом.
- Снимать жилье в Китае недешево. В нашем поселке городского типа арендная плата за квартиру в среднем от 7 000 до 10 000 ₽ в месяц, самая дорогая квартира будет стоить около 15 000 ₽. Но разброс цен по стране огромен. В Шанхае небольшие комнатушки начинаются от 30 000 ₽, а приличные квартиры давно перевалили за $ 2 500–3 000 в месяц.
В домах унитазов нет, зато в ресторане — пожалуйста. Известный «туалетный» ресторан в Шанхае.
- Новые дома сдают без окон. В отличие от России, где в сданном доме пусть и не всегда есть отделка в квартирах, но хотя бы стоят окна, тут это совсем не обязательно. Когда квартиру покупают, владельцы вставляют их сами. Довольно часто пустые глазницы окон соседствуют с балконами, завешенными бельем. Зрелище довольно удручающее.
- Независимо от этажа квартиры, окна и балконы зарешечены. Сами китайцы говорят, что в первую очередь ставят решетки не от воров, а чтобы дети не выпадали из окон. А еще практически в каждом дворе есть вахтер или ворота, которые запираются на ночь.
- Централизованной горячей воды тут нет, поэтому в ванных стоят водонагреватели. Еще одним неотъемлемым атрибутом китайской ванной комнаты являются греющие лампы на потолке. И вот почему...
- Дело в том, что на юге Китая (к которому относят и Центральный Китай) в домах нет отопления. Никакого. И когда мои знакомые снисходительно пожимают плечами на зимнюю температуру от 0 °C до 10 °C, они не ведают, что творят. Ибо не представляют, каково это, когда на улице 0 °C, а внутри +5 °C. Китайцы решают эту проблему, оставаясь дома в верхней одежде, а жители бетонных коробок вообще не заморачиваются: ставят у себя внутри жаровни с дровами и разводят костры.
Свадьба в типичном китайском доме со спартанской обстановкой.
И чтобы предотвратить появление комментариев из серии «а я в Китае такого никогда не видел», напомню: Китай — это не просто огромная страна, а страна, в которой жители двух соседних деревень могут не понимать друг друга, поскольку говорят на разных диалектах. Страна, в которой еду, понравившуюся вам в одном городе, невозможно найти в другом. Я делюсь своим опытом, не настаивая на его универсальности.
Автор Masha Pipenko