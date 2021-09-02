10 вещей, которые за границей называют русскими, а мы об этом ни сном ни духом

Россия славится на весь мир не только балалайками и сибирскими морозами. Неожиданно мы узнали, что жители других стран называют русскими такие вещи, часть из которых вообще не имеет к России никакого отношения. Но это только на первый взгляд. При подробном изучении вопроса оказывается, что все эти названия вполне логичны.

Мы в AdMe.ru составили список вещей, которые за границей называют русскими, и часть из них вызывает настоящее недоумение.

Русский макияж

По мнению зарубежных бьюти-блогеров, русским макияжем называется гламурный и яркий мейкап с акцентом на глаза. Для такого макияжа характерны четкие линии бровей, эффектные стрелки, густые ресницы и smoky eyes с растушевкой от белого цвета к глубокому темному, благодаря чему глаза кажутся большими и выразительными.

Русский шашлык

То, что мы называем просто шашлыком, за границей носит название «русский шашлык». Это привычный нам способ обжарки мяса на мангале с использованием шампуров. Русский шашлык становится популярным в других странах, где мясо и овощи в основном принято жарить на гриле.

Десерт «Русские шапки»

Слоеные пирожные «Русские шапки» — это десерт из заварного крема, бисквита, шоколада и кокосовой стружки. Он получил такое название из-за внешнего сходства с папахами, которые носили русские солдаты. Это лакомство особенно популярно в Сербии, Боснии, Хорватии, Болгарии и в других странах, но в самой России о нем мало кто знает.

Самбо — русское боевое искусство

Самбо — это аббревиатура, и расшифровывается она как «самооборона без оружия». Это боевое искусство зародилось во времена Советского Союза и с годами стало международным. Несмотря на то, что во многих странах появились свои спортивные ассоциации по самбо, этот вид единоборств по праву называют русским боевым искусством.

Русские шашки

Русскими шашками во всем мире называют стиль и правила игры, которые приняты в России. В отличие от международных шашек, в которых игра ведется на 100-клеточном поле и у каждого игрока по 20 фигур, русские шашки имеют на поле 64 клетки и по 12 фигур на игрока. От английских шашек русские отличаются тем, что в последних дамка способна двигаться по диагонали на любое расстояние. Также в русских шашках первый ход делает светлая фишка, а в английских — темная.

Русские сапоги

Русские сапоги — это обувь с широким голенищем высотой до колен. Такие сапоги были в моде во всем мире в начале ХХ века. В 1930-х годах они на время утратили свою популярность, но в 1960-х снова стали актуальными. Русские сапоги считаются основой многих современных моделей женских сапог.

Русский твист

Спортивное упражнение, известное во всем мире как русский твист, представляет собой повороты, при которых эффективно прорабатываются брюшные мышцы, а также бедра и плечи. Для правильного выполнения русского твиста нужно сесть на пол, поднять ноги и немного отклониться назад, чтобы туловище и ноги образовали V-образную форму. Балансируя в этом положении, необходимо выполнять повороты корпусом влево и вправо, сохраняя при этом неподвижность ног.

Русская кукла

Наши любимые матрешки, ставшие национальным достоянием, известны во всем мире. За границей их называют matryoshka dolls (куклы-матрешки) или «русские куклы».

Русская икра

Русское черное золото — так называют икру осетровых за границей. Особенно ценной считается икра белуги — краснокнижной рыбы, которая встречается в Черном и Каспийском морях.

Русские губы

Русские губы — это особая техника в косметологии, популярный во всем мире тренд. Филлер вводится таким образом, чтобы губы имели форму сердца с выраженным объемом посередине, как у матрешки. У таких губ более плоский вид, четкие границы и вздернутый верх. Русские губы выглядят натурально, поэтому они идеально подходят людям, которые впервые делают контурную пластику.