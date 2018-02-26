10 вещей, которые я узнала после нескольких путешествий в Лондон

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Большой, но уютный, шумный, но полный тихих уголков, старый и современный одновременно — это все о Лондоне. Помимо известных достопримечательностей, здесь есть и другие вещи, которые вас либо привлекут, либо оттолкнут, но именно они делают город на Темзе таким, какой он есть. И еще: чтобы весело провести время, совсем не обязательно влезать в большие расходы.

Автор AdMe.ru несколько раз побывала в Лондоне и предлагает вашему вниманию рассказ об особенностях британской столицы, который наверняка пригодится тем, кто планирует ее посетить.

Органичное сочетание старины и современности

В этом городе современные небоскребы не нарушают покой старейших сооружений. Все выглядит так, словно было задумано изначально, и уж точно никакой технический прогресс не помешает Лондону соблюдать традиции. К примеру, держать воронов в Тауэре: считается, что если они улетят, то Великобритания как страна перестанет существовать. В настоящее время воронов 6, и их различают по цвету ленточки, прикрепленной к ноге.

Умнейшие птицы спокойно относятся к тому, что их постоянно фотографируют и делают с ними селфи. Но вот прикасаться к ним не лучшая идея. Хоть вороны и выглядят ручными, им вряд ли понравится, если их будут гладить незнакомые люди, и они могут клюнуть в ответ. Ухаживает за птицами специальный человек — смотритель воронов. Судя по его твиттеру, он в восторге от своих подопечных и те ему доверяют.

Как и многие другие памятники архитектуры, Тауэрский мост почти не изменил своего внешнего вида и назначения. Но и у него появилось кое-что новое: теперь там можно заняться йогой. Как вы можете догадаться, не на нижней его части — по ней ездят автомобили, не говоря уже о том, что сам мост разводной.

Йогу проводят в верхней пешеходной части моста, на стеклянном полу на высоте 42 метров над Темзой. Жутковато, но от желающих нет отбоя. Занятия проводятся дважды в месяц (записываться нужно заранее) и обходятся в £ 25, что, в общем-то, не так уж и дорого. И лучше всего принести свой коврик для йоги, поскольку имеющихся может не хватить.

Самые дисциплинированные в мире очереди

На улицах центрального Лондона, особенно в вечернее время, буквально не протолкнуться из-за толп восторженных туристов, фотографирующих все вокруг и устраивающих прямые трансляции в инстаграме. Не говоря уже о длинных очередях, которые выстраиваются к бесплатным музеям (о них я еще расскажу), колесу обозрения London Eye и прочим местам культурного досуга. Но британские очереди на редкость дисциплинированны: как вы видите на этом фото, людям не нужны барьеры, чтобы соблюдать порядок.

И все же, если вы задумали посетить какую-либо достопримечательность, планируйте свой визит заранее, чтобы не стоять в очереди. К чести британцев, они делают все, чтобы сократить время ожидания. Например, если вы стоите в очереди перед Лондонским аквариумом, к вам обязательно подойдет сотрудник и скажет, сколько примерно вам придется здесь стоять, и посоветует более удобное время посещения. Или же вы можете купить билеты заранее онлайн и сможете пройти внутрь, минуя кассу.

Шопинг на любой вкус и кошелек

Как и любая столица, Лондон предлагает массу возможностей для шопинга. Не буду скрывать, это очень дорогой город, но это не значит, что обычному туристу-студенту хватит денег лишь на сувениры. Любители бутиков сами прекрасно найдут дорогу, а я расскажу вам о самых бюджетных вариантах, которые подойдут и тем, кто не очень любит делать покупки, зато обожает фотографироваться.

Даже если вы предпочитаете исключительно дорогую одежду, все же обратите внимание на сеть магазинов Primark, где на сотню фунтов можно буквально одеться с головы до ног. Не могу назвать качество изделий идеальным, но для джинсов за £ 8 или сумки за £ 5 оно более чем приемлемое. А фанаты «Гарри Поттера», «Звездных войн», Nickelodeon и Disney наверняка оценят товары с символикой своих любимых фильмов и мультсериалов по очень привлекательным ценам.

Если вы путешествуете с детьми или просто любите конструктор лего, обязательно зайдите в магазин на Лестер-сквер. Не спорю, купить наборы и фигурки лего можно где угодно, но не везде вы сможете сфотографироваться на фоне башни Елизаветы с Биг-Беном, посидеть в вагоне игрушечного поезда и полюбоваться подробнейшим панно с видом Лондона. Вся эта красота собрана из деталей конструктора и привлекает чуть ли не больше внимания, чем сам ассортимент магазина.

Выйдя из магазина лего, вы увидите напротив еще один магазин, который одинаково любят и взрослые, и дети, — M&M’s World. Он невероятно огромен, и в нем продают не только сладости (кстати, конфетками вас угостят при входе), но еще разнообразные сувениры и одежду. Можно и вовсе ничего не покупать, а просто сфотографироваться с Красным, Желтым и их друзьями, которые пародируют обложку альбома Beatles «Abbey Road».

Если вас не слишком интересует одежда, сладости и игрушки, но вы жить не можете без хорошего чая, то загляните в 300-летний чайный магазин Twinings на улице Стрэнд. Цены там начинаются от £ 8,50 за упаковку, а за £ 30 вы приобретете пакет восхитительных жасминовых жемчужин. Еще вы сможете осмотреть крошечный музей чая и совершенно бесплатно продегустировать несколько видов этого напитка.

Удобный общественный транспорт

Линии Лондонского метро лишь на первый взгляд кажутся запутанными. На самом деле все очень ясно, довольно удобно, и метро поможет вам сэкономить на проезде. Например, вместо того чтобы отдавать небольшое состояние таксистам в аэропорту Хитроу, вы можете воспользоваться линией Пикадилли, не выходя из терминала.

Кстати, водители черных кэбов долго учатся, чтобы получить лицензию. Им приходится сдавать экзамен на знание чуть ли не каждого закоулка города, причем они должны рассказать, какой маршрут для объезда лучше всего выбрать, если ту или иную улицу перекроют. Казалось бы, к чему такие знания в век технологий? А с другой стороны, навигатор может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Довольно удобны и автобусные маршруты, только имейте в виду, что в некоторых зонах действует Hail and Ride Section — остановка только по требованию. Это значит, что вам придется нажать специальную кнопку, чтобы водитель не проехал вашу остановку. Расплачиваться в наземном и подземном транспорте нужно при помощи карты Oyster. Проезд в Лондоне (как, впрочем, и во всей Европе) не из дешевых, зато существует правило, согласно которому вы можете один раз бесплатно проехать на автобусе или трамвае, если у вас вдруг закончились деньги на карте.

Уютные пабы

У лондонских пабов причудливые названия: «Слепая свинья», «Конец света», «Карета и лошади» (на фото), «Королевский дуб», «Старый чеширский сыр» — все, что вы только можете себе вообразить. Это не просто питейные заведения. В пабы приходят, чтобы пообщаться, посмотреть футбол, поиграть в квиз или пул ну или просто почитать газету и расслабиться по дороге домой.

В некоторых пабах можно также пообедать, например, традиционными «фиш-энд-чипс» — это относительно недорого, но вкусно. В отличие от ресторанов здесь не принято давать чаевые, а расплачиваться нужно сразу после того, как вы заказали напиток. Совет: чем дальше паб от центра города, тем меньше будет ценник, а атмосфера в более скромных заведениях подчас ни в чем не уступает дорогим.

Праздничная иллюминация

Примерно за полтора месяца до Рождества центр британской столицы преображается. На улицах и в витринах магазинов появляются фантастические декорации: птицы, цветы, светящиеся сферы и все, что подскажет фантазия организаторов. Красивее всего в это время года на Карнаби-стрит (на фото), Оксфорд- и Риджент-стрит.

Иллюминация радует жителей и гостей города до начала января, но тем, кто не успел насладиться этим зрелищем на Рождество, не стоит расстраиваться. Зимой в Лондоне традиционно устраивают фестивали огней, на которых представлены инсталляции и световые шоу со всего мира.

Бесплатные музеи

Пожалуй, нигде в мире вы больше не увидите такого количества произведений искусства, не заплатив при этом ни пенни. Среди бесплатных музеев Лондона — Британский музей, Национальная галерея, Музей естественной истории (на фото сверху), Научный музей, галереи «Тейт» и «Тейт Модерн», Национальная портретная галерея, Музей Лондона, Собрание Уоллеса и некоторые другие, например, небольшой музей в замке Брюса (об этом замке я скажу пару слов в конце статьи).

Во всех музеях разрешено фотографировать (за исключением некоторых залов), но вас могут попросить выключить вспышку. Не возбраняется и заниматься рисованием — это отличная практика для художников. И как я уже советовала, выбирайте для посещения те дни и часы, когда посетителей будет поменьше, чтобы не пришлось подолгу стоять в очереди.

Талантливые уличные артисты

Как и в любом большом городе, в Лондоне есть музыканты, акробаты, комедианты, двойники знаменитостей (как этот мистер Бин из Чайна-тауна), люди-статуи и другие артисты, сценой которым служат улицы. Некоторые из них настолько профессиональны, что поневоле задаешься вопросом, почему такие талантливые люди вынуждены прозябать на улице, когда им было бы впору собирать полные залы.

Но, к счастью, огромные таланты просто не могут остаться незамеченными. Среди таких артистов — Роб Фолсини (Rob Falsini), которого справедливо называют одним из лучших независимых музыкантов в Соединенном Королевстве. С тех пор как его «открыл» композитор Cirque du Soleil Бенуа Жутрас (Benoit Jutras), певец выпустил 3 альбома и успешно выступал в США и Канаде.

И я не могу не упомянуть еще об одном уличном музыканте, которого, как и Роба Фолсини, в недавнем прошлом можно было найти с гитарой в Ковент-Гардене. Джеймс Боуэн (James Bowen) и его рыжий кот Боб стали настоящими звездами после выхода их автобиографии, а в 2016 году о них сняли фильм, где в роли кота появился сам Боб. Если вы еще не знакомы с историей Джеймса и Боба, то обязательно прочитайте ее и вы получите еще одно доказательство, что изменить свою жизнь к лучшему способен абсолютно каждый.

Разнообразный животный мир

Лондон — зеленый город, в нем есть множество крупных парков (на фото вы видите Гайд-парк), ботанические сады и бесчисленное количество маленьких парков и скверов. Во многих районах города (их тут называют «боро») организованы места под названием Recreation Ground — своего рода парки с футбольными полями, водоемами, спортивными снарядами и общественными центрами. В каждой зеленой зоне вы обязательно найдете пушистых и пернатых обитателей, а я расскажу вам о некоторых из них.

В Гайд-парке помимо гусей, лебедей, уток и прочих птиц живут южноамериканские попугаи-монахи. Не совсем ясно, как они туда попали. По одной из версий, попугаев случайно выпустили на волю во время съемок фильма «Африканская королева» в 1951 году. В результате птицы поселились в Лондоне и некоторых других областях страны. Удивительным образом экзотические пернатые акклиматизировались и расплодились настолько, что власти уже задумываются об уменьшении их популяции. Впрочем, их не запрещается кормить — особенно они любят семечки и яблоки. Но будьте осторожны: попугаи иногда клюются и у них довольно острые когти.

А вот пара пеликанов из парка Сент-Джеймс. В настоящий момент их там трое, но бывало и больше. Традиция держать пеликанов в этом парке появилась в 1664 году, после того как русский посол преподнес несколько птиц в дар королю Карлу II. На пеликанов может полюбоваться любой посетитель парка и посмотреть, как их кормят рыбой (ежедневно с 14:30 до 15:00).

Животных и птиц можно найти в каждом городе, но далеко не везде они такие же упитанные, довольные жизнью и предприимчивые, как в Лондоне. У многих из них есть свои привычные места «работы», которая заключается в том, чтобы клянчить у сердобольных горожан и туристов еду. Поэтому везде, где живут водоплавающие птицы, вы обязательно найдете табличку с описанием видов и советами по их кормлению. Им не рекомендуется давать хлеб, вместо этого предлагайте птицам овсянку, кукурузные зерна и салатные листья. Хотя хлеб они все-таки любят больше и неравнодушны к печенью.

А эту милейшую птичку-попрошайку я встретила на южном берегу Темзы, неподалеку от Вестминстерского моста. Она важно расхаживает по набережной, отгоняет сородичей-конкурентов и истошно кричит, оповещая людей о том, что ей давно пора подкрепиться. Говорят, что она любит чипсы и картофель фри, но за неимением этих лакомств я и мой спутник дали ей орехи. Птица клюнула угощение и укоризненно уставилась на нас, словно говоря: «Что это вы мне подсунули? Где нормальная еда, я вас спрашиваю?» Увы, больше предложить ей было нечего, поэтому птичка обиженно отвернулась и отправилась на поиски более сообразительных людей, которые знают, что нельзя выходить из дома без жареной картошки.

Белки же орехам всегда рады. Вообще-то этих пушистых грызунов кормить настоятельно не советуют, небезосновательно называя вредителями. Но кто устоит перед умилительными вечно голодными существами? Как и прочие животные Лондона, они не слишком опасаются человека и берут еду с рук.

Еще одни типичные обитатели города — лисы. Их можно встретить преимущественно в ночное время, когда они выходят с «инспекцией» к мусорным контейнерам. Людей они тоже не боятся, но излишним дружелюбием не страдают. Такая ситуация, как на этом фото, вовсе не единична. Некоторые лондонцы, особенно те, кому доводилось засыпать на автобусной остановке, перебрав на вечеринке, могут показать вам обувь с отпечатками зубов любопытной лисицы.

Живописные кладбища и... привидения

В Лондоне, как и в некоторых других европейских городах, кладбища — это не только места упокоения усопших. Здесь совсем не мрачно и гораздо больше жизни, чем вы ожидаете увидеть. На этом кладбище в Тоттенхэме вы встретите собаковладельцев со своими питомцами и просто прогуливающихся людей. Вокруг цветут розы, мелькают вездесущие белки, а в пруду плавают все те же утки, гуси, лебеди и другие птицы со своими птенцами. Словом, скорбью тут и не пахнет, и, пожалуй, это правильно.

И напоследок о привидениях — куда уж без них в Туманном Альбионе. Считается, что шанс увидеть нечто паранормальное в Великобритании куда выше, чем в любой другой стране мира. Возможно, это связано с тем, что там очень много старинных замков, с каждым из которых связана не самая приятная история или легенда.

Так, самые суеверные из местных жителей рассказывают, будто бы в замке Брюса, что неподалеку от вышеупомянутого Тоттенхэмского кладбища, раз в году в ночь на Хеллоуин появляется привидение несчастной жены одного из владельцев замка. Она выходит на балкон из комнаты под часовой башней, куда ее заточил муж-тиран, и с криком бросается вниз. Верить в такие рассказы или нет, решать вам самим, но проверять их достоверность как-то не хочется. А вдруг они окажутся правдой?

Бонус: привидений на кладбище я так и не увидела, зато встретила этого славного толстого гуся

Разумеется, это далеко не все, что можно было бы рассказать о Лондоне. Возможно, вы хотели бы поделиться своим мнением об этом городе и дать несколько советов тем, кто только собирается его посетить. Ждем ваших историй в комментариях!