10 вещей, которые встретишь только в Скандинавских странах и больше нигде

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С чем у вас ассоциируются Скандинавские страны? С фьордами? С мебелью из IKEA? Или, может, с викингами? Эта статья докажет, что мы не так хорошо знаем скандинавов. Да они же просто сумасшедшие. В хорошем смысле этого слова.

AdMe.ru нашел несколько вещей, которые происходят только на севере Европы.

1. В Дании, если вы одиноки в свой 25-й день рождения, вас обсыпают корицей

Друзья во всем мире заботятся друг о друге, но в Дании есть особенно милая традиция: если ты так и не обзавелся второй половинкой до 25 лет, то в день рождения друзья щедро сдабривают тебя корицей, будто сладкую булочку. Корица — специя стойкая, поэтому после такой экзекуции жертва будет источать сладкие ароматы очень сильно и очень долго. Этот запах станет сигналом для других одиночек, что их обладатель находится в активном поиске. Корни традиции уходят в Средневековье: продавцы специй чаще всего были так заняты своим ремеслом, что поздно женились, поэтому запах специй стал своеобразным знаком, что его обладатель, скорее всего, свободен.

2. В Дании можно целоваться в аэропортах не больше 3 минут

«Целуйтесь и уходите. Запрещены поцелуи дольше 3 минут!»

А вот те, кто уже нашел свою любовь, очень любят устраивать долгие прощания в аэропорту, что мешает нормальным людям парковаться. Аэропорт датского города Ольборга стал известен на весь мир, когда установил специальные знаки, чтобы проводы не затягивались. Это же гениально, ведь все, что написано на синем фоне, сразу приобретает особый вес в глазах пешеходов. Интересно, помогла ли такая мера?

3. В Швеции впервые в мире появились знаки, которые заслужила современность

В Скандинавских странах, похоже, любят изобретать необычные дорожные знаки. Так, в Стокгольме можно увидеть знак, который актуален как никогда: «Осторожно! Впереди возможны чудики со смартфонами!» На самом деле это не городская инициатива, а проект художника Якоба Семплера, который таким образом хочет привлечь внимание к проблеме зависимости от смартфонов. И у него это прекрасно получается: народ охотно фотографирует знак и выкладывает в соцсети.

4. В шведском городе Мальмё нужно внимательно смотреть под ноги

Благодаря некоторым людям в этом мире становится жить все интереснее. Творческая группа из Швеции создала на улицах своего города настоящий мини-мир для мышек, построив для них магазинчики и пекарни внизу разных зданий в городе.

5. В Исландии можно встретить необычные светофоры

Все знают, что в Исландии очень красиво, наверное, поэтому в жителях этой страны так много любви и позитива, что даже светофоры делают в виде сердечек (в городе Акюрейри) и смайлов (в Рейкьявике).

6. В Исландии есть идеальное место для тех, кто любит тишину и одиночество

У вас бывает такое, что хочется выбросить свой телефон и сбежать подальше от шума и суеты на какой-нибудь остров, где нет никого-никого? Так вот есть такое место: Атлантический океан, остров Эллида. Про него можно сказать: ни разу не был, но точно знаю, что понравится.

7. Исландское правительство ведет серьезные дискуссии о топинге для пиццы

Год назад президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон заявил: будь это в его полномочиях, он бы запретил гавайскую пиццу раз и навсегда. Это положило начало серии непрекращающихся дебатов на тему того, стоит ли добавлять ананасы в пиццу. Серьезное заявление президент сделал на встрече школьников, где один из ребят спросил, как относится президент к популярному в Исландии топингу для пиццы.

8. В исландском городке Исафьордюр есть 3D-зебра

Почему бы во всем мире не сделать такие зебры? И выглядит круто, и сильнее мотивирует к снижению скорости.

9. В Финляндии каждый год проводится чемпионат мира по ношению жен

Каждый год в июле в финском городе Сонкаярви происходит что-то невероятное: со всего мира съезжаются люди, которые соревнуются, кто быстрее завершит полосу препятствий с женой на спине. У этого странного спорта есть правила: женщины могут быть только старше 17 лет, а их вес должен быть не менее 49 кг. Что заставляет людей участвовать в таком странном действе? Победитель получает «пивной эквивалент» веса переносимой жены.

10. В Финляндии при получении докторской степени дают еще и меч

Во время получения докторской степени в Финляндии каждый ученый проходит обряд: на голову ему надевают докторскую шляпу, а в руки дают самый настоящий меч. Он символизирует то, что новоиспеченный доктор наук готов защищать истину, знания и добро. Не только защищать, но и выложить за меч круглую сумму: и оружие, и шляпу ученые покупают сами и приносят на церемонию с собой.