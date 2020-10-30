10 особенностей французов, которые могут не на шутку выбить из колеи, если вы не местный

Услышав слово «парижанка», мы обычно представляем томную красотку в маленьком черном платье, красном берете и элегантных туфлях-лодочках. Однако в наше время этот стереотип выветрился, как духи к концу рабочего дня. Сегодня француженки ценят комфортную одежду, любят появляться на улице без макияжа и предпочитают шпилькам удобные кеды.

Мы в AdMe.ru обнаружили 10 новых французских особенностей, которые могут поразить приезжих.

Во Франции никогда не спросят, почему девушка не замужем

Во Франции считается дурным тоном спрашивать у девушки, почему она не замужем. Также неприлично интересоваться, по какой причине она до сих пор не обзавелась детьми. Более того, даже родители не станут задавать подобные неловкие вопросы своим дочерям, чтобы не сконфузить их. В этой стране часто встречаются люди, которые вступают в брак после 40–50 лет, и это является вполне нормальным.

Француженки редко носят бюстгальтер

Многие девушки здесь не носят бюстгальтер. Особенно те, у кого миниатюрная грудь. Правда, в рабочее время все же принято надевать этот элемент гардероба, чтобы не выглядеть излишне пикантно.

Они выбирают косметику для ухода за лицом вместо декоративной

Французские женщины редко красятся в повседневной жизни. Более того, они больше склонны покупать много косметики для ухода, а не декоративной. И если у нас можно часто встретить девушку, поправляющую макияж в метро, то во Франции вы скорее увидите пассажирку, которая в общественном транспорте наносит на лицо увлажняющий крем.

Здесь не принято выставлять напоказ свое богатство

Во Франции напыщенная демонстрация своего благосостояния — моветон. Поэтому даже если у женщины хранится нескромная сумма на банковском счете, она вряд ли будет скупать роскошные драгоценности и одежду только от именитых брендов. Хотя, вполне возможно, она будет держать в руке дорогую сумку из натуральной кожи и носить часы за внушительную цену. Но только если она действительно может себе это позволить, а не стремится показаться богаче, чем есть на самом деле.

Француженки чаще всего носят кеды

Здесь трудно встретить девушку, разгуливающую по улице на каблуках. А если это получится, то, скорее всего, она будет неместной. Впрочем, и в других странах женщины все чаще выбирают обувь на плоской подошве вместо неудобных туфель. Правда, у француженок есть одно отличие: они отдают предпочтение не кроссовкам, а кедам, в большинстве случаев белого цвета.

Пара никогда не живет с родителями после свадьбы

Французские молодожены почти никогда не живут с родителями после бракосочетания. Во многих других странах, напротив, такая практика все еще существует, и пара продолжает делить жилплощадь с родственниками жены или мужа. Для французов такое решение — нонсенс, поскольку в их понимании образовавшаяся ячейка общества непременно должна приложить все усилия, чтобы переехать в свое жилье. Или повременить со свадьбой.

Француженки редко задумываются о детях до 30 лет

Француженки начинают планировать детей намного позже, чем, например, славянки. Многие в этой стране полагают, что в 25 лет человек слишком молод для обязательств и принятия серьезных решений, поэтому средний возраст для рождения 1-го ребенка здесь около 30 лет. Более того, для французов это настоящий шок — жениться и обзаводиться малышом в 20 лет. По мнению некоторых местных, в этом возрасте многие только учатся и не имеют достаточного количества денег, а также жизненного опыта, чтобы воспитывать детей.

Многие французы лучше купят товары с рук, чем новые

Французы не брезгуют вторичным рынком и часто покупают подержанные товары. Более того, их удивляют люди, которые стремятся приобрести все новое и скорее возьмут кредит, чем купят диван, на котором раньше сидел кто-то еще. Во Франции же к этому относятся спокойно и вполне могут взять предмет интерьера, даже если раньше им уже кто-то пользовался.

Французы ставят пробелы перед знаками препинания

Иностранца во Франции можно распознать даже по переписке. Дело в том, что местные ставят пробелы перед двоеточием, а также вопросительным и восклицательным знаками.

Девушки во Франции могут выйти на улицу с грязной головой. И это нормально

Девушки могут выйти на улицу с немытой головой, и никто не будет их осуждать или косо смотреть на них. Разве что приезжие. Дело в том, что здесь все ценят свое время и просто не видят смысла собираться на встречу несколько часов. Так что если кто-то не успел вымыть голову, решив, что утренний круассан важнее освежающего душа, то все его поймут.

Разумеется, нельзя сказать, что эти особенности присущи всем французам, ведь из каждого правила есть исключения. Однако почти у всех национальностей существуют свои примечательные «маркеры», по которым их вмиг узнают в любой компании.