10 услуг, которые оказались настолько странными, что стали популярными

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Чего только не придумают компании, чтоб удивить своих клиентов! В круговороте предложений можно найти настолько странные и забавные услуги, что верится с трудом: это действительно востребовано. AdMe.ru делится с вами списком самых необычных услуг, которые можно заказать в разных уголках мира.

Не хотите извиняться сами? В Японии это сделают за вас

Довольно оригинальную услугу оказывают несколько японских компаний: если вам тяжело просить прощения, то вместо вас это может сделать специальный человек. Извинения по телефону обойдутся в $ 96, а личный визит — в $ 240. При необходимости ваш представитель может даже пустить слезу.

Золотая рыбка скрасит ваше одиночество

Всего за € 5 гостиница Happy Guests Lodge пришлет в номер к одинокому гостю золотую рыбку, которая составит пусть и молчаливую, но все-таки компанию.

Карлик напрокат

Некоторые американские и канадские сайты, например dwarfmyparty, предлагают арендовать карлика на свой праздник. За $ 400 вы можете получить в свое распоряжение одного, а за $ 500 — двух карликов на 2 часа. Между прочим, услуга пользуется спросом.

Отпуск для вашей игрушки

Компания Barcelona Toy Travel отправит вашу любимую игрушку в путешествие по городам Испании и пришлет несколько ярких снимков, на которых плюшевый друг позирует около местных достопримечательностей. В последнее время вообще стало популярным брать в отпуск игрушки и фотографировать их на фоне всяческих красот.

Папарацци на заказ

Если вам не хватает общественного внимания, то у вас есть возможность почувствовать себя настоящей звездой. Компания Celeb 4 a day подошлет к вам подставного папарацци, который будет преследовать вас на улице и фотографировать у всех на виду. А что, не такой уж плохой способ поднять самооценку.

Когда вас беспокоят волоски в чужом носу

Иногда так и подмывает сказать знакомому, что пора бы купить дезодорант или сменить зубную пасту, но все это слишком неловко. В такой ситуации поможет фирма CHOLOLI, но только если ваше недовольство касается волос в носу. За умеренную плату фирма отправит несчастному СМС-сообщение с просьбой избавиться от нежелательной растительности.

Бабушка напрокат

Эта услуга востребована во многих странах, где такие компании, как Rent A Grandma, сдают напрокат самых настоящих старушек. Пожилая женщина чаще всего исполняет роль няни и проводит время с детьми, которых родителям не с кем оставить. Кстати, можно заказать бабушку с определенными навыками: вязанием, готовкой и пр.

Хотите арендовать курицу?

Находчивые австралийские предприниматели сдают в аренду... кур! К примеру, фирма Rent a Coop сдаст вам двух кур вместе с домиком и упаковкой корма на целый месяц за ни много ни мало за $ 240.

Последний обед смертника

Фирма Last Meals Delivery Service оказывает жутковатую, но интересную услугу: вы можете заказать на дом последнюю трапезу любого смертника. К обеду прилагается бонус — DVD-диск и бумажная маска заключенного.

Человек, который постоит в очереди вместо вас

Ждать своей очереди так утомительно, не правда ли? Хорошо, что теперь можно вызвать человека, который придержит место, пока вы заняты другими делами. Кстати, делать это нужно через специальное приложение, которое становится все более популярным.