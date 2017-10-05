10 уловок, чтобы бесплатно увидеть самые знаковые туристические места Европы

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Когда вы путешествуете по городам, являющимся туристической меккой, зачастую значительная часть бюджета уходит на развлечения и посещение достопримечательностей. AdMe.ru составил гид по 10 красивейшим туристическим местам, которые можно посетить совершенно бесплатно.

1. Сады и парки

Городские парки Европы — сады Тюильри в Париже и Мирабель в Зальцбурге, парки в Праге — это лучший выбор для тех, кто хочет приятно провести время и при этом не потратить денег.

2. Музеи

1 раз в месяц в определенный день почти все музеи открывают свои двери для посетителей совершенно бесплатно. Например, парижский Лувр можно бесплатно посетить в 1-е воскресенье месяца с октября по март, а также 14 июля. В другие дни посещение этого знаменитого музея обойдется вам в € 17. В ряде музеев посещение бесплатно всегда и для всех. Например, в Вене это Музей денег (Geldmuseum), MUSA (в музее показывают свои работы молодые художники Австрии). В Лондоне бесплатно можно посетить Музей естествознания, коллекция которого насчитывает более 70 млн экспонатов — растений, ископаемых, минералов и животных со всего света.

3. Смотровые площадки

В европейских городах есть обзорные площадки, с которых можно насладиться видом на город и его окрестности абсолютно бесплатно. Например, одной из лучших смотровых площадок Барселоны считается бункер дель Кармель на вершине холма Туро де ла Ровира. Это бесплатная смотровая площадка, с которой открывается потрясающий вид на Барселону с любой стороны (обзор — 360º). Площадка доступна для посещения круглосуточно. Бесплатно увидеть Париж с высоты птичьего полета можно, поднявшись на смотровые площадки торговых центров «Галерея Лафайет» и «Прентан», а также Института арабского мира. Для сравнения — подъем на обзорную площадку Эйфелевой башни выльется в € 17.

4. Бесплатные концерты

Европа — рай для любителей музыки, которую можно услышать не только в концертных залах, но и бесплатно в костелах, на площадях и в парках. Например, ежегодно в мае — начале июня Венская филармония устраивает бесплатные концерты классической музыки под открытым небом для всех желающих. Мероприятие проходит в парке замка Шенбрунн. Программу и время проведения мероприятия можно узнать на официальном сайте. В Праге, в саду Вальдштейнского дворца, также проходят бесплатные концерты под названием «Культурное лето в Сенате». Каждый четверг в 17:00 с середины мая до конца сентября можно послушать духовые оркестры, певческие коллективы, джаз-бэнды.

5. Скульптуры

Помимо «Писающего мальчика» в Брюсселе и «Русалочки» в Копенгагене в Европе можно бесплатно полюбоваться и другими необычными скульптурами. Например, такими, как удивительная скульптура «Перевернутый конь» в Праге или восхищающие своей грациозностью феи из нержавеющей проволоки в парке Трентхэм в британском городе Сток-он-Трент.

6. Бесплатные экскурсии

Конечно, по европейским городам можно (и нужно) гулять самостоятельно, вооружившись картами и путеводителем. А можно в определенное время проследовать к месту, где пройдет бесплатная экскурсия. Да-да, бывают и такие! Так можно посетить бесплатную экскурсию по польскому городу Гданьску или по столице Швеции Стокгольму. О бесплатных пешеходных турах по другим европейским городам можно узнать на специальных сайтах. Но нужно быть готовым к тому, что большинство экскурсий проходит на английском языке.

7. Бесплатные кинотеатры

Каждое лето (с 1991 года) с конца июня до начала сентября на ратушной площади Вены проходит фестиваль музыкальных фильмов. Ежедневно с наступлением темноты на фоне великолепной архитектуры Венской ратуши абсолютно бесплатно можно посмотреть музыкальные, оперные и танцевальные фильмы. В Париже также есть бесплатный кинотеатр, он располагается в современном парке La Villette. Там начиная с конца июля и до конца августа можно посмотреть шедевры мирового кинематографа. Многие парижане и туристы сочетают просмотр фильма с небольшим пикником.

8. Пляжи

Все пляжи Барселоны бесплатные. Так же, как и бескрайние пляжи балтийского побережья в Польше и Германии. Да, снять знаменитую пляжную кабинку в Германии влетит вам в копеечку. Ну а зачем она, когда на пляже чистейший золотистый песок? В Париже тоже есть бесплатные пляжи. Это временные пляжи с завезенным песком в самом центре французской столицы вдоль набережных Сены, работающие с начала июля по сентябрь. Все желающие могут там отдохнуть, позагорать на песке и насладиться бесплатными вечерними концертами.

9. Пантеон в Риме и Ватикан

Знаковая туристическая достопримечательность Рима Пантеон абсолютно свободен для посещения (однако правительство Италии все чаще заводит разговор о том, чтобы сделать посещение Пантеона платным). В нем можно не только насладиться величественной архитектурой, но и увидеть усыпальницу великого Рафаэля. Приехав в Рим, нужно непременно посетить государство внутри города Ватикан. Посещение собора Святого Петра, являющегося самым большим христианским собором в мире и главным зданием Ватикана, бесплатно. В последнее воскресенье каждого месяца визит в музеи Ватикана также бесплатный.

10. Фонтаны

В обязательном списке достопримечательностей любой страны фонтаны занимают особое место. Потому что это не просто потоки воды, а порой неповторимые произведения искусства. Фонтан в виде зеленой головы человека расположен в австрийском городе Инсбрук и является входом в Музей кристаллов Swarovski. За посещение музея придется раскошелиться, а вот любоваться фонтаном можно бесплатно. Так же, как и Магическим фонтаном Монжуика в Барселоне, который ежегодно посещает около 2,5 млн туристов. Фонтан входит в число самых знаменитых достопримечательностей Барселоны и представляет собой впечатляющее сочетание ярких огней, музыки и воды.

Бонус: берегитесь мошенников!

Путешествуя как за рубежом, так и по родной стране, будьте бдительны. Если с вас требуют деньги за проход к туристическим достопримечательностям, в заповедники или на горные тропы, за право фотографироваться/ сидеть/ стоять, попросите у обилечивающих или штрафующих вас лиц документы. Возможно, на вашей доверчивости и неопытности хотят нажиться мошенники. И пусть ваши путешествия будут наполнены только самыми приятными и незабываемыми впечатлениями!