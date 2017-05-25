10 уловок, чтобы авиакомпания не потеряла ваш багаж в аэропорту

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Потерять багаж — это страшный сон любого путешественника. AdMe.ru нашел для вас 10 советов, чтобы максимально отодвинуть сценарий, где вы летите со своим чемоданом в разных направлениях.

Первым делом избавьтесь от старых бирок

Если вы коллекционер, любящий наблюдать множество красивеньких наклеек с путешествий на своем чемодане, вы рискуете просто в один день его не получить — ведь он улетит по старой бирке. Лучше приклейте на чемодан визитку со своими данными — это значительно ускорит поиск вашего багажа в случае его потери.

Регистрируйтесь заранее

Как утверждает сам персонал, самая частая причина потери багажа — это приход на регистрацию в последнюю минуту. Чем позже вы чекинитесь, тем больше вероятности, что ваш чемодан останется на земле, так как за полчаса он может просто не успеть преодолеть паутину багажных лент, особенно большого аэропорта.

Попросите наклеить на багаж наклейку «Fragile»

Известный лайфхак среди интернет-пользователей: скажите на стойке регистрации, что в вашем чемодане находятся жутко хрупкие вещи, и вам наклеят значок «Fragile» (хрупкое) — тогда ваш чемодан положат на самый верх и пообещают, что грузчики будут обращаться с ним с любовью и нежностью.

Не набивайте чемодан до отказа

Как признаются сами грузчики, «мы иногда так забавляемся — в багажном отсеке самолета мы должны перебрасывать чемоданы друг другу с ленты. Мы бросаем вещи с максимальным усилием, на которое способны. Мы не хотим ничего ломать, но вы можете себе представить, чем иногда оборачивается для сумки такое обращение». Так что, чем тяжелее чемодан — тем опаснее для его жизни.

Используйте яркую, но не вычурно-дорогую сумку

Здесь все просто: нарочито дорогой чемодан может перейти в руки воришек, а серый, как у всех, — в руки десятков пассажиров примерно с таким же чемоданом. Если не хотите пожертвовать свой чемодан ни тем, ни другим, выбирайте яркий цвет или рисунок, не кричащий о своей цене.

Рассчитайте время пересадки

Так уж повелось, что при прямых перелетах у вас меньше шансов навсегда попрощаться с багажом, нежели на стыковочных. Это не значит, что ими нужно пренебрегать. Просто выбирайте время транзита не меньше часа, иначе ваш багаж физически не успеют перебросить на новый самолет, и это не вина аэропорта или авиакомпании. Это банальная нехватка времени.

Используйте защитную пленку или чехол

Помните, как заматывают чемоданы в аэропортах? Ни один вор не размотает. И грузчик не разобьет. А еще можно использовать яркие защитные чехлы. Как тут — amazon.com.

При очень ценном багаже лучше его застраховать

Как пишет пользователь TheQuestion, был такой случай: «Пассажир летел из США и вез в багаже 8 айпадов. Страховки не было, ценность не заявлена. Айпады украли. Правда, пассажир все-таки получил компенсацию — 30 долларов». Во избежание таких ситуаций, если вы везете очень ценный груз — лучше его застраховать. Или хотя бы сфотографировать на регистрации (как доказательство).

Летайте через хабы

Хабы — это аэропорты, которые используются определенной авиакомпанией как главный пункт своих стыковочных рейсов. И при транзитных рейсах летать лучше через них — пишет Forbes. В таких аэропортах более отлаженная система транспортировки багажа, нежели если лететь разными авиалиниями через чужой аэропорт.

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