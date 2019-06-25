10 туристических мест, фото которых не получится выложить в инстаграм

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Мерцающие огни Эйфелевой башни, Гранд-каньон с его фантастическими видами, Сикстинская капелла, в которой увековечено мастерство Микеланджело... Кажется, эти и многие другие достопримечательности созданы, чтобы ими восхищаться и фотографировать. И если с осуществлением первого действия проблем не возникнет, то со вторым все не так-то просто.

Мы в AdMe.ru и представить не могли, что некоторые самые фотографируемые достопримечательности на самом деле вовсе нельзя снимать на камеру. И если в некоторых местах речь идет лишь об ограничениях, то в других случаях фотоаппарат даже нельзя пронести на территорию туристического объекта.

Кымсусанский дворец Солнца

Кымсусанский дворец Солнца в Северной Корее — это усыпальница глав государства Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Попасть туда не так-то просто: иностранцы могут получить разрешение на посещение мавзолея только во время официального правительственного тура. А тем немногим, кто попадет во дворец, придется соблюдать несколько правил. Например, снимать фото и видео, курить и разговаривать запрещено в любом месте мавзолея. Кроме того, всем посетителям сначала нужно пройти через специальную машину для выдувания пыли.

Эйфелева башня

Эйфелева башня — одна из самых фотографируемых достопримечательностей мира. Однако и здесь существуют некоторые запреты. Дело в том, что ее ночная иллюминация является отдельным предметом искусства и объектом авторского права. Поэтому ночные виды этого туробъекта нельзя распространять без письменного разрешения. Но если вы непрофессиональный фотограф и делаете фото для личного использования, то разрешения можно не спрашивать.

Замок Нойшванштайн

Романтический замок в Германии тоже не так-то просто сфотографировать. Из соображений безопасности посещать достопримечательность можно только во время 35-минутного тура с гидом, а съемка внутри замка и вовсе запрещена. Также внутрь нельзя пройти с рюкзаками и колясками.

Гранд-каньон

Один из глубочайших каньонов в мире ежегодно посещают 4 млн человек. Туристы часто отправляются на специальную смотровую площадку полюбоваться фантастическими видами со стеклянного моста в виде подковы. Здесь-то и не получится сделать красивые фотографии: посетителям запрещено проносить на площадку камеры. Также на обувь придется надеть специальные тканевые бахилы, чтобы защитить стекло от царапин.

Тадж-Махал

Одно из современных чудес света можно фотографировать сколько угодно, но лишь снаружи. Внутри же делать фото запрещено. Также в Тадж-Махале нельзя есть, шуметь, курить, а смартфоны нужно выключить или перевести в беззвучный режим.

Сикстинская капелла

Когда-то это была домовая церковь, а сегодня — музей и выдающийся памятник Возрождения. Неудивительно, что достопримечательность привлекает толпы туристов, правда, сфотографировать на память это великолепие у них не получится. Внутри Сикстинской капеллы запрещено вести фото- и видеосъемку, а также необходимо соблюдать тишину.

Вестминстерское аббатство

Внутри строения запрещено делать фото: считается, что съемка мешает наслаждаться уникальной красотой и историей аббатства. Кроме того, фотографирование может нарушить священную атмосферу здания, которое прежде всего является действующей церковью. Зато на сайте можно скачать фотографии на память, но только для личного использования.

Мавзолей Ленина

Сегодня памятник-усыпальница В.И. Ленина уже не подвергается такому наплыву посетителей, как раньше, но попавшим туда туристам не удастся сделать фото вождя, так как снимать внутри здания запрещено. Кстати, существующая при мавзолее лаборатория, в которой занимаются сохранением тела Ленина, работала над бальзамированием нескольких известных политиков разных стран.

Национальный парк Улуру-Ката Тьюта

В этом национальном парке Австралии далеко не всегда можно делать фото. На съемку в коммерческих целях (сюда могут входить и публикации в соцсетях) сначала нужно получить разрешение. Но даже если вы хотите сделать просто снимок на память, помните, что некоторые места в парке нельзя фотографировать, так как они считаются священными. Снимать на видеокамеру и даже рисовать такие места тоже строго запрещено.

Некоторые казино Лас-Вегаса

В некоторых казино Лас-Вегаса запрещено делать фотографии в целях безопасности: чтобы защитить заведение от мошенников и грабителей, а отдыхающих — от вмешательства в личную жизнь. Когда-то такой запрет распространялся почти на все казино города, но со временем некоторые заведения сняли ограничения.