10 сумасшедших напитков, которые заставляют сомневаться в том, что мир адекватен

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Все привычное быстро приедается, а значит, люди всегда будут искать что-то новое. Порой мы недоумеваем: «Как вообще можно было до этого додуматься?» Актуально это и для напитков. Чего только стоит тренд последнего года — латте с активированным углем. Весьма неожиданно, но хотим вас заверить, что это еще цветочки. Как вам бодрящая газировка c запахом пота? А такая действительно есть в США.

Мы в AdMe.ru собрали для вас 10 напитков, которые вы вряд ли рискнете попробовать.

1. Виски из мочи

Да-да, вы не ослышались. Для приготовления этого виски используется секретный ингредиент — думаем, вы уже догадались какой. Небольшое уточнение: в ход идет только моча людей, страдающих диабетом II типа. Британец Джеймс Гилпин (James Gilpin) открыл семейное предприятие более 8 лет назад. А основным дистрибьютором сырья сначала была бабуля Джеймса. Примечательно, что напиток производится на заказ и желающих купить такой виски не так уж и мало.

2. Мольорт

Знакомьтесь, мольорт (Jeppson’s Malört) — шведский ликер, который появился на свет в прошлом веке. Основной ингредиент мольорта — полынь. Казалось бы, ничего особенного. Однако концентрация полыни просто убойная. Настолько, что мольорт заслужил звание самого отвратительного напитка даже среди любителей острых ощущений. Запах этого шнапса непередаваем. Представьте себе запах жженой резины, добавьте к нему запах скипидара, приправьте запахом чернил. Получится что-то отдаленно похожее.

3. Коктейль «Кислый палец»

Что-то нам подсказывает, чужой палец в вашем коктейле вас смутит. А теперь представьте, что это большой палец ноги. Как бы помягче вам сказать... Это не муляж. Палец в прямом смысле — настоящая изюминка канадского бара Sourtoe Cocktail Club в Доусон-сити. Рецепт простой: выбираете любой спиртной напиток, кидаете главный ингредиент — коктейль «Кислый палец» готов. История гласит, что хозяином первого пальца был шахтер, живший в начале XX века. Из-за обморожения ему ампутировали большой палец ноги. Шахтер его сохранил, положив в бутылку с алкоголем. Спустя 50 лет бутылку нашел хозяин того самого бара, а после начал добавлять палец в горячительные напитки смельчакам. Первый экземпляр случайно проглотил один из таких любителей острых ощущений. С тех пор было еще 7 пальцев. И все их жертвовали люди, прошедшие через ампутацию. Кстати, если вдруг проглотите палец, будьте готовы выложить $ 2,5 тыс. в качестве штрафа за неаккуратность.

4. Билк

Билк — алкогольный напиток из Японии. Его придумали в пивоварне на острове Хоккайдо более 10 лет назад. Однако пивом в традиционном смысле билк не является. Само слово произошло от двух английских слов: beer + milk (пиво + молоко). Напиток представляет из себя не что иное, как молоко, в которое добавляется хмель и пивные дрожжи. Изначально билк создавался для женщин, которым обычное пиво кажется горьким. Создатели решили, что будет лучше, если добавить немного молочка. Или много. Говорят, кстати, что билк имеет фруктовый вкус. Вот только почему?

5. Пиво из слоновьих фекалий

Берем слоника, кормим его кофейными ягодами, а на выходе получаем ценное сырье для производства японского пива «Un, Kono Kuro». Производители утверждают, что так бобы получают в придачу аромат бананов и сахарного тростника. Несмотря на грязное в прямом смысле происхождение, пиво было высоко оценено дегустаторами по всему миру и популярно не только в Стране восходящего солнца.

6. Чича

Чича (Chicha) — напиток древних инков из Южной Америки. Сейчас его пытаются запретить по гигиеническим соображениям. Сомневаемся, что вы будете довольны, если вам в прямом смысле наплюют в кружку. Традиционная чича состоит из пережеванных кукурузных зерен, разбавленных водой. Крепость ее — от 1 до 6 %. Чича также может быть безалкогольной, в этом случае она больше напоминает лимонад и, по словам местных, хороша в жаркий день. Охотно верим, вот только пробовать вряд ли рискнем.

7. Чесночная газировка

Чесночную колу «Black Garlic Soda» производят в Швейцарии. Основной ее компонент — концентрат чеснока. Как утверждают производители, мы можем начать наш день с бутылочки этой живительной влаги, которая является отличной альтернативой вредным газированным напиткам. Да, конечно, но все же одолевают некоторые сомнения. Даже и не знаем, что нас смущает, наверное, лимонная кислота в составе.

8. Вино из мертвой чайки

Этот традиционный напиток эскимосов, мягко скажем, на любителя. Для того чтобы приготовить вино из чайки (Dead Seagull Wine), уже мертвую птицу нужно положить в емкость с водой и оставить на несколько дней под лучами солнца. Говорят, на вкус напиток также отвратителен, как на слух. Мы, конечно, верим, что чайки бывают надоедливыми, но не настолько же?

9. Газировка с запахом пота

Вы не ослышались. В 2007 году компания «Джонс Сода» (Jones Soda Co.) выпустила серию напитков, посвященных профессиональному клубу по американскому футболу, «Сиэтл Сихокс» (Seattle Seahawks). «Потная газировка» (Perspiration Soda) вышла ограниченным тиражом. Конечно, никакого пота игроков в американский футбол в ней не было. Думаем, стоит купить, для того чтобы устроить «вонючий сюрприз» неприятелю.

10. Саке из рыбы фугу

Напиток для любителей пощекотать нервишки, ведь фугу содержит сильнейший яд тетродотоксин. Если рыбешку приготовить неправильно — можно умереть в страшных мучениях. Для того чтобы сделать напиток, нужно залить уже приготовленные плавники фугу теплым саке. Страшно, да?

А какой напиток удивил вас больше всего?