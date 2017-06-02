10 странных вещей, которые происходят с вашим телом во время полета в самолете

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Наконец настало время отпусков, и многие из нас вот-вот окажутся в салонах крылатых машин, чтобы отправиться в теплые края. Правда, некоторые с тревогой ожидают авиаперелета, ассоциируя этот процесс с множеством неудобств. Мы в AdMe.ru решили разобраться, как полет на самолете влияет на наш организм, и обнаружили несколько интересных вещей.

Отекают ноги

Салон самолета — не то место, в котором мы можем свободно передвигаться, разминая конечности. К сожалению, отсутствие подвижности способствует застою крови в ногах, что в лучшем случае приведет к отеку, а в худшем — к тромбозу. Этого можно избежать, время от времени разминая ноги и не давая крови застаиваться.

Меняются вкусовые предпочтения

Ученые выяснили, что во время перелета участки мозга, отвечающие за наши вкусовые предпочтения, начинают работать иначе. Даже заядлые сладкоежки на борту могут захотеть пиццы и томатного сока.

Появляется неприятный запах изо рта

Из-за обезвоживания во время перелета наш организм вырабатывает меньше слюны. Это становится причиной того, что во рту активно множатся бактерии, вызывающие неприятный запах. Избежать таких последствий можно, употребляя перед полетом исключительно здоровую пищу и захватив на борт мятную жвачку.

Возникают проблемы с кожей

Еще одно следствие обезвоживания — шелушение кожи и прыщи. Защитные функции нашей кожи притупляются в сухой среде «самолетного» воздуха, отсюда появляются разные проблемы с внешним видом. Устранить такую неприятность можно, если захватить на борт немного увлажняющего крема.

Появляется головокружение

Во время полета может появиться головокружение, а также тошнота и рвота. Происходит это из-за того, что статичная картинка, которую мы видим, не совпадает с движением, которое ощущает наше внутреннее ухо, и организм испытывает стресс. Уменьшить последствия такого диссонанса можно, выбрав места над крылом самолета, расположенные у иллюминатора.

Стул становится проблематичным

Отсутствие подвижности также может привести к запорам и метеоризму. Долгое сидение замедляет метаболизм, а смена давлений заставляет циркулировать газы в непривычном ритме. Решить проблему можно, уменьшив калорийность рациона и периодически разминаясь во время полета.

Слух притупляется

Из-за изменения давления в самолете у нас закладывает уши. Если в это время ничего не предпринимать, воздух начнет сильнее давить изнутри, слух притупится и появятся болевые ощущения. Избавиться от дискомфорта поможет жвачка или леденец. Они стимулируют выработку слюны, при глотании которой будет высвобождаться немного воздуха.

Неожиданно появляется зубная боль

Многие любители авиапутешествий замечали, что во время полета начинают болеть зубы. Причиной является все та же разница давлений, из-за которой воздух, попадая в мелкие отверстия, начинает давить на зуб изнутри. Решить проблему можно, посетив стоматолога перед тем, как отправиться в путь.

Мы потребляем опасные бактерии

Несмотря на стремление авиакомпаний обезопасить воду, подаваемую на борту, в большинстве жидкостей можно встретить опасные кишечные бактерии. Чтобы избежать заражения, во время перелета нужно употреблять только бутилированную воду и не допускать соприкосновения пищи с поверхностью столика.

Мы становимся более нервными

Даже те, кто не боится авиаперелетов, на борту самолета становятся серьезными и иногда даже злыми. Причина кроется в том, что во время полета от нас не зависит наша безопасность, и это вызывает беспокойство. Отвлечься помогут интересная книга, фильм или крепкий сон.