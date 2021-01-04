10 странных вещей, которые не стесняясь делают все немцы

Каждая страна уникальна по-своему, но некоторые государства можно назвать лидерами по количеству причудливых национальных странностей. Суп из бычьих хвостов, магазины, плотно закрывающие свои двери по воскресеньям, отсутствие мочалок, а также ношение кожаных штанов в праздничные дни — вот далеко не полный список особенностей, которыми можно удивить людей, решивших посетить Германию.

Мы в AdMe.ru обнаружили и другие необычные подробности из жизни немцев, в которых они сами не находят ничего примечательного.

Не дарят дорогие подарки

На вечеринке в честь дня рождения виновнику торжества в Германии не принято дарить дорогие подарки. Такой поступок может сильно удивить и вызвать недоумение. Вполне нормально для немцев вручить имениннику сертификат на покупку одежды, книгу или игрушку. Между тем стоимость презентов вряд ли будет превышать € 20. Если гость заявится совсем без подарка, это тоже не будет нарушением правил приличия, ведь главное — внимание.

Переезжая, оставляют вещи на улице

Во время переезда многие немцы оставляют на улице лишние вещи, которые бесплатно могут забрать соседи. Среди них можно найти дорогую кофеварку, пылесос или почти новое кресло. Чтобы успеть взять что-то достойное, придется поторопиться: вскоре появится специальная машина, ответственная за сбор крупногабаритного мусора. В разных регионах и муниципалитетах существуют свои предписания относительно того, как работают службы, помогающие избавиться от ненужного скарба. Например, жителям Кельна достаточно договориться о приезде машины по телефону или по интернету, а в Бонне под расписание транспорта нужно подстраиваться: он приезжает всего 4 раза в год.

Детям покупают «штаны для грязи»

Немецкие мамы не паникуют, если ребенок наступил в лужу. Более того, даже если чадо окажется по колено в грязи, они и бровью не поведут. Дело тут не в беспечности или безразличии, а в изрядной предусмотрительности. Родительницы снабжают любознательных малышей специальными «штанами для грязи» (нем. — Matschhose) и резиновыми сапогами. Такую одежду ребенку позволено пачкать без зазрения совести: в ней можно изучать окружающий мир, полностью удовлетворяя свой интерес.

Ставят около унитаза табурет для ног

Нередко в немецких туалетах рядом с унитазом можно увидеть небольшую табуретку. Это нехитрое приспособление жильцы используют, во-первых, для того, чтобы детям было проще забираться на стульчак, а во-вторых, во избежание проблем со здоровьем. Неправильная поза при пользовании унитазом способствует появлению геморроя: установленное рядом возвышение помогает добиться естественного положения тела — создать между спиной и бедрами угол, равный 35 °.

Наличными платят чаще, чем картой

Не во всех заведениях Германии существует возможность оплатить покупку картой, поэтому в продуктовый магазин, ночной клуб или ресторан немец обязательно отправится с бумажными купюрами в кармане. Многие граждане предпочитают пользоваться наличными, считая, что так легче следить за своими тратами и обучать детей правильному обращению с деньгами. В стране, помимо этого, большое внимание уделяется приватности, а сделки, совершаемые с помощью наличного расчета, дают возможность не раскрывать своего имени. В Германии привыкли платить наличными. Общепринято смотреть на немцев как на технически подкованных людей. На самом деле во всем, что касается новых технологий, немцы чрезвычайно старомодны и скептичны. Оплата картой до сих пор считается в стране новшеством, поэтому непопулярна. © Ville-Markus Nevalainen / Quora

Cтены красят в белый

Во многих квартирах и домах, вне зависимости от того, современные они или нет, стены покрывают краской белого цвета или близких к нему пастельных оттенков. Такое решение помогает визуально расширить даже самую маленькую комнату, дарит ощущение легкости и спокойствия. В традиционном немецком жилище, помимо светлых стен, вы наверняка обнаружите паркет и простую деревянную мебель небольших размеров.

Любое лекарство по рецепту будет стоить не более € 10

Цены на медицинские услуги в Германии беззастенчиво кусают тех, у кого нет страховки. У остальных есть масса преимуществ: возможность получать стационарное и амбулаторное лечение, а также базовую стоматологическую помощь. Помимо этого, покупка лекарства по рецепту врача в аптеке, в зависимости от типа страховки, обойдется пациенту максимум в € 10, даже если оно стоит в 10 раз дороже.

Столы не ломятся от еды

Белая скатерть, блестящие приборы и изысканные сытные блюда — то, что вы вряд ли увидите, оказавшись гостем в немецком доме. Если вас пригласили отпраздновать какое-то событие, лучше заранее плотно поешьте у себя или зайдите в кафе по пути. У немцев не принято выказывать свое радушие с помощью щедрых застолий. Максимум, что вам предложат, — картофельный салат и чипсы. Когда я была в Гамбурге, знакомый немец позвал меня на свой день рождения. Был конец отпуска, и ночью я улетала в Россию, поэтому свободных денег оставалось мало. Так или иначе я наскребла на более-менее приличный презент и отправилась на праздник с пустым желудком в полной уверенности, что скоро смогу вдоволь наесться. Каково же было мое удивление, когда я увидела 10 гостей и одну-единственную миску с чипсами на кофейном столике. Нормально поесть я смогла только в самолете.

Не любят бессодержательные разговоры

Жители страны ко многим вещам относятся чрезвычайно серьезно: к работе, отношениям с людьми и даже простой беседе. Не так важно, находитесь вы в зале университета или на вечеринке, если решили пообщаться с представителем нации, запаситесь временем впрок. За безобидным вопросом «как дела?» в лучшем случае последует пространное предложение на несколько минут, в худшем — часовая экскурсия по уголкам немецкой души. В самоанализе и дотошности немцам нет равных, а потому ответ будет щедро сдобрен мельчайшими деталями. Я живу в Германии 2 года. Ко многому уже привыкла, но до сих пор не выношу любовь немцев к серьезным разговорам даже в самой непринужденной и веселой обстановке. Однажды я была на вечеринке, один приятель-немец сел рядом и начал рассказывать мне о своей диссертации. Несколько других немцев присоединились и стали обсуждать свою учебу, стажировки и значение приобретенного опыта для будущей карьеры. Эти темы занимали их до самого завершения праздника, который, к слову, длился 4 часа. © inTheSuburbanWar / Reddit

Дарить четное количество цветов — это нормально

В Германии, как и во многих других странах, цветы вручают по праздникам. При этом счастливым обладателем душистого подарка с одинаковой вероятностью может стать как женщина, так и мужчина. В стране также существуют иные предписания относительно того, четное или нечетное количество цветов должно быть в букете. Поэтому кавалер, протянувший даме 12 роз вместо 11, вряд ли будет воспринят как любитель черного юмора. Скорее всего, девушка вообще не обратит на это внимания.