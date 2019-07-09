10 странных развлечений из разных стран мира (Один конкурс по поросячьему визгу чего стоит)

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Испанскую томатину и американский Burning Man знают многие, но, оказывается, и другим странам есть чем нас удивить. Если прогулки про европейским городам или пляжный отдых в Турции перестали приносить удовольствие, как раньше, вы можете посетить любое событие из нижеперечисленных — сильные впечатления гарантированы. Если соберетесь, обязательно после присылайте свои фото и видео.

Сейчас AdMe.ru удивит вас: мы копнули чуть глубже, чем обычно, и нашли поразительные праздники, фестивали и конкурсы, которые хочется увидеть воочию.

1. Сырная гонка, Англия

Уже сотни лет англичане проводят Куперсхилдскую сырную гонку. Каждый год в конце весны сотни зрителей собираются посмотреть на то, как 5-килограммовый круг сыра глостер запускают с крутого холма, а участники состязания бегут за ним, пытаясь поймать. Победитель получает славу и сыр. Гонку неоднократно пытались запретить, так как она небезопасна для здоровья: бывали случаи, когда соревнующиеся ломали руки, ноги и ребра, а также получали травмы шеи и спины. Но старинная традиция все еще жива.

2. Чемпионат по поросячьему визгу, Франция

Чемпионат по имитации поросячьего визга проводится в рамках знаменитого свиного фестиваля в городке Три-сюр-Баиз. Он существует с 1975 года и включает в себя также выставку свиней и конкурс на лучший «свинский» костюм. Послушать визг победителя чемпионата можно здесь.

3. Чемпионат по метанию мобильных телефонов

Соревнование по метанию мобильных телефонов придумали в Финляндии, и теперь это один из общенациональных видов спорта. Мировой рекорд по метанию мобильника — 136 м. Бросок оценивается не только по дальности, но и по артистизму: выступление может включать в себя жонглирование или акробатику. Подобные чемпионаты проходят также в Норвегии, Австрии, Бельгии, Чехии и других странах.

4. Конкурс рисунка на буйволах, Китай

Старая китайская легенда гласит: однажды тигр напал на буйвола, и, пока они боролись, буйвол покрылся кровью и грязью и начал выглядеть так устрашающе, что испуганный тигр убежал. С давних времен местные жители красят животных в разные цвета, и эта традиция превратилась в популярный ежегодный фестиваль в провинции Юньнань. В конкурсе на лучшего разрисованного буйвола участвуют десятки команд из Китая, Вьетнама, Лаоса и других стран, а призовой фонд составляет $ 15 тыс.

5. Соревнования по шахбоксу

Шахбокс — вид спорта, сочетающий элементы шахмат и бокса. Бой состоит из 11 раундов: нечетные раунды проводятся за шахматной доской, четные — на ринге. Идея этого вида спорта пришла из комиксов и в 2003 году была воплощена в жизнь. Теперь чемпионаты по шахбоксу под управлением Всемирной организации шахбокса (WCBO) проводят по всему миру. Девиз организации: «Сражения происходят на ринге, войны ведутся на доске».

6. Мокрый понедельник, Польша

Давний обычай обливать друг друга водой в знак очищения есть во многих странах. В Польше он превратился в весенний праздник Шмигус-дынгус, или Поливальный понедельник. В этот день все выходят на улицы и поливают друг друга из пластиковых бутылок, ведер и водяных пистолетов и веселятся вовсю.

7. Праздник голых поп, США

Фестиваль Amtrak Mooning — самый «дурацкий» американский праздник. Сленговое словечко mooning означает публичное оголение ягодиц — как в знак протеста, так и просто для веселья. Уже 30 лет в калифорнийском городке Лагуна Нигел собираются любители похулиганить и устраивают флешмоб: по сигналу организаторов они выстраиваются в шеренгу вдоль железнодорожных путей и показывают «пятую точку» проезжающим мимо пассажирским поездам. Это разнузданное действо ежегодно привлекает участников со всех концов страны.

8. Чемпионат по кривлянию, Англия

В английском графстве Камбрия соревноваться в гримасничанье — такая старая традиция, что никто и не помнит, в каком году она зародилась (даже в 1852 году местные газеты описывали этот обычай как «древний»). Сдержанные англичане отрываются на этом празднике вовсю, продевая голову в лошадиную упряжь и кривляясь изо всех сил. Побеждает тот, кто сумеет скорчить самую ужасную рожу.

9. Борьба плачущих младенцев, Япония

Традиционный японский фестиваль «Наки сумо» («Борьба плачущих младенцев») проводится уже 400 лет. Каждую весну в городских храмах дети в возрасте до года «соревнуются» в громкости плача. Во время состязания два борца сумо становятся лицом друг к другу, держа малышей на руках, и по команде судьи начинают издавать устрашающие звуки и строить гримасы в попытках заставить детей заплакать. Если ребенок не реагирует, к запугиванию подключается судья в маске дьявола. Считается, что младенческий крик отпугивает злых духов и чем он громче, тем большую силу дали ребенку боги, тем здоровее он будет.

10. Карнавал «Марди Гра», США

Самый отвязный из американских карнавалов, «Марди Гра» отмечают перед началом католического Великого поста. Особенно шумные гуляния проходят в Новом Орлеане, куда съезжается множество туристов. Участники наряжаются в яркие костюмы и устраивают многолюдное театрализованное шествие, а избранные «король» и «королева» праздника едут на огромной украшенной платформе со своей «свитой» и одаривают толпу, разбрасывая вокруг оловянные монеты, яркие бусы и другие безделушки.

Какое из этих событий вы хотели бы увидеть своими глазами?