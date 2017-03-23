10 стран, в которых быть женщиной — настоящее удовольствие

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AdMe.ru решил познакомить вас с рейтингом лучших стран для жизни женщины по данным New and World Report. В нем участвовали 80 стран и было опрошено более 9 000 женщин. На рейтинг влияли 5 составляющих: права человека, гендерное равенство, равенство доходов, безопасность и прогресс.

10. Новая Зеландия

Новая Зеландия — одна из самых безопасных и мирных стран. С 1980 года объявлена безъядерной зоной. Еще несколько приятных особенностей вечнозеленой страны: В стране практически отсутствуют какие бы то ни было природные опасности. Фауна не содержит никаких ядовитых змей или опасных диких животных, также почти отсутствуют кровососущие насекомые.

Фауна не содержит никаких ядовитых змей или опасных диких животных, также почти отсутствуют кровососущие насекомые. Новая Зеландия признана одним из мировых лидеров в обеспечении удобств для инвалидов и людей с ограниченными возможностями.

и людей с ограниченными возможностями. Потрясающая чистота на улицах. В Новой Зеландии даже чище, чем в Швейцарии.

В Новой Зеландии даже чище, чем в Швейцарии. Все прохожие, даже в городах, здороваются с незнакомыми людьми — так принято.

9. Австрия

Страна с высоким уровнем доходов, равноправием полов в сфере гражданства, предпринимательства и наследия. Вальс, горные лыжи и торт «Захер» — первое, что приходит на ум при упоминании Австрии. Какие еще есть особенности в этой небольшой стране? Австрийцы неторопливы. Даже в столице страны нет суеты, никто никуда не торопится.

Даже в столице страны нет суеты, никто никуда не торопится. Здоровое питание — важная часть жизни. Только 20 % австрийских женщин имеют проблемы с лишним весом. Это самый низкий показатель во всей Европе.

Это самый низкий показатель во всей Европе. После 20:00 на улицах австрийских городов остаются только туристы. Местные жители предпочитают проводить вечера в компании друзей, с семьей или же дома .

в компании друзей, с семьей или же . Женщины в Австрии не любят пользоваться косметикой, считая, что она негативно влияет на кожу лица. Кроме того, слишком ярко одеваться для австрийской женщины считается вульгарным тоном, чего не скажешь о мужчинах — ассортимент мужских магазинов одежды здесь намного шире, чем женских.

8. Австралия

В Австралии один из самых высоких показателей продолжительности жизни. В последние годы женщины заняли ведущие позиции в правительстве, крупных компаниях и университетах. Если вы любите дикую природу и готовы покорять волны, то учтите, что в Австралии: Главное — честность в людях и в бизнесе. Деление австралийского общества на классы не зависит ни от уровня дохода, ни от происхождения.

Деление австралийского общества на классы не зависит ни от уровня дохода, ни от происхождения. Австралийцы отличаются высоким индивидуализмом . Эксцентричность в Австралии является качеством, вполне заслуживающим уважения, если это проявление индивидуальности человека.

. Эксцентричность в Австралии является качеством, вполне заслуживающим уважения, если это проявление индивидуальности человека. Критически относятся к любым авторитетам. Большего уважения, по мнению австралийцев, заслуживает маленький человек, стремящийся к успеху и не добивающийся его, чем удачливый и преуспевший. Людей со слишком высокой самооценкой здесь не любят.

Большего уважения, по мнению австралийцев, заслуживает маленький человек, стремящийся к успеху и не добивающийся его, чем удачливый и преуспевший. Людей со слишком высокой самооценкой здесь не любят. Если вас пригласили в гости, необходимо принести выпивку для себя — это считается хорошим тоном.

7. Швейцария

Швейцария признана лучшим местом для проживания в 2017 году. Большая часть парламента в Швейцарии — женщины. Что еще необходимо знать любителям хорошего шоколада, сыра и поездов о Швейцарии? Смешение характеров различных национальностей. Швейцарец — это педантичный и деловитый немец, эмоциональный итальянец и изысканный француз. Швейцарцы сдержанны на улице и раскрепощены на отдыхе.

Швейцарец — это педантичный и деловитый немец, эмоциональный итальянец и изысканный француз. Швейцарцы сдержанны на улице и раскрепощены на отдыхе. « Швейцарская точность » — это про транспорт. Если в расписании сказано, что автобус будет на остановке в 14:42, то будьте уверены, так оно и будет. Ни снегопад, ни проливной дождь не заставят автобус опоздать хотя бы на секунду.

» — это про транспорт. Если в расписании сказано, что автобус будет на остановке в 14:42, то будьте уверены, так оно и будет. Ни снегопад, ни проливной дождь не заставят автобус опоздать хотя бы на секунду. Прием гостей . Часто проводятся дружеские встречи без какого-либо повода. Покупает продукты хозяйка дома, в который придут люди, она же и готовит. Четкое разделение между друзьями и родственниками: это два разных круга общения.

. Часто проводятся дружеские встречи без какого-либо повода. Покупает продукты хозяйка дома, в который придут люди, она же и готовит. это два разных круга общения. Ребенок должен приходить в школу за 40 минут до начала уроков. Перед учебой он обязательно ест в столовой (какао, горячие круассаны), затем поднимается в аудиторию. Занятия заканчиваются в 11:00.

6. Финляндия

Финляндия — первая страна, которая разрешила женщинам голосовать и участвовать в парламентских выборах. В Финляндии женщинам сравнительно легко можно получить качественное образование, а различия в зарплате минимальны. Пусть вас не смущает медленная речь финнов — это их особенность, как и ряд других: Медленная речь связана с обычаем. По финским обычаям, громкая речь и смех разрешались только простолюдину. Финский аристократ — это молчаливый, степенный господин.

По финским обычаям, громкая речь и смех разрешались только простолюдину. Финский аристократ — это молчаливый, степенный господин. Особое отношение к гостям. Финская традиция включает долгий процесс подготовки к приему гостей. Иногда он может затянуться до 2 недель, в течение которых финны готовят стол, программу встречи и подарки.

Финская традиция включает долгий процесс подготовки к приему гостей. Иногда он может затянуться до 2 недель, в течение которых финны готовят стол, программу встречи и подарки. Отношения между полами, согласно обычаям Финляндии, строятся на основании равенства и партнерства. В Финляндии принято, чтобы в ресторане каждый платил сам за себя.

5. Канада

Правительство Канады отстаивает права женщин как внутри страны, так и на международном уровне. И неоспоримый плюс этой страны — премьер-министр, который очаровал всю планету. Несколько интересных фактов о Канаде: Краситься у канадских женщин не принято , макияж наносят обычно только если идут куда-нибудь, например на вечеринку.

Канадцы имеют репутацию щедрых людей. Чаевые в Канаде составляют 10–15 % от стоимости услуги. Чаевые дают официантам, таксистам, парикмахерам, обслуживающему персоналу гостиниц.

Дружеские отношения отличаются от наших. Канадцы считают себя независимыми, живут в очень мобильном обществе и не стремятся устанавливать тесные дружеские отношения. Чаще всего друзья — это те люди, кто оказался рядом в определенный промежуток времени: коллеги по работе, учебе или спорту, соседи.

4. Нидерланды

Беременной женщине предоставляется медсестра по беременности и родам, ее услуги оплачиваются страховкой. Политика Нидерландов направлена на предоставление женщинам хорошей работы ради сокращения их неравенства с мужчинами в различных сферах жизни. Нидерланды — ваша страна, если вы, как и голландцы: Славитесь отличным здоровьем. Голландцы одеваются очень легко даже зимой.

Голландцы одеваются очень легко даже зимой. Любите велосипеды. В Амстердаме количество велосипедов превышает количество жителей города.

В Амстердаме количество велосипедов превышает количество жителей города. Не любите горячих обедов. Обед голландца обычно состоит из сэндвичей с сыром или арахисовым маслом.

Обед голландца обычно состоит из сэндвичей с сыром или арахисовым маслом. Обожаете цветы. Цветы в Голландии очень дешевые и прекрасного качества.

Цветы в Голландии очень дешевые и прекрасного качества. Вы высокого роста. Голландцы являются самой высокой нацией в мире. Средний рост составляет 182 см.

Голландцы являются самой высокой нацией в мире. Средний рост составляет 182 см. Инициативны в отношениях. В Голландии не принято, чтобы мужчина проявлял инициативу в отношении женщины.

3. Норвегия

В Норвегии женщинам предоставляется 35 недель отпуска по беременности и родам при полной оплате или 45 недель за 80 % от заработной платы. С 1980 года в правительстве Норвегии более 50 % должностей занимают женщины. Переезжая в Норвегию, будьте готовы к следующим особенностям: Если вы писатель, то эта страна для вас. Правительство Норвегии покупает 1 000 копий каждой новоизданной книги и распространяет эти книги среди публичных библиотек.

Правительство Норвегии покупает 1 000 копий каждой новоизданной книги и распространяет эти книги среди публичных библиотек. Обязательный декретный отпуск для мужчин, который составляет 14 недель.

который составляет 14 недель. Не принято уступать место пожилым людям в транспорте. Так вы подчеркиваете свое превосходство перед ними.

Так вы подчеркиваете свое превосходство перед ними. День начинается в 10:00 и заканчивается в 15:00 или в 16:00, есть обеденный перерыв и 2 перерыва на чай.

2. Дания

Дания является государством всеобщего благосостояния, в котором образование и здравоохранение являются фактически бесплатными. Именно здесь, по данным Евросоюза, наиболее гибкая семейная политика в отношении супругов, ставших родителями. Особенности Дании: Рабочий день большинства жителей начинается в 8:00 и заканчивается в 16:00.

большинства жителей начинается в 8:00 и Самым распространенным транспортом в Дании является велосипед.

Автобусы умеют наклоняться вправо , тем самым облегчая посадку инвалидам и родителям с детьми в колясках.

, тем самым облегчая посадку инвалидам и родителям с детьми в колясках. Уборка квартиры, мойка посуды, поход в магазин за продуктами, забота о ребенке — привычные дела для датского мужчины.

Максимальная высота зданий — 6 этажей.

1. Швеция

В Швеции самый высокий уровень женской занятости. Женщины составляют почти 60 % из всех студентов и занимают четверть всех руководящих должностей. Если вы выберете эту страну, то будьте готовы: Полюбить «фику» . Смысл «фики» — пить кофе и общаться, а также поглощать всевозможную сдобу. Делается это непременно в компании. На работе «фика» случается по нескольку раз в неделю, а то и в день. Пропустить «фику» — дурной тон.

. Смысл «фики» — пить кофе и общаться, а также поглощать всевозможную сдобу. Делается это непременно в компании. На работе «фика» случается по нескольку раз в неделю, а то и в день. Пропустить «фику» — дурной тон. Планировать отпуск . С конца июня и до середины августа страна закрывается на каникулы — на улицах крайне немноголюдно.

. С конца июня и до середины августа страна закрывается на каникулы — на улицах крайне немноголюдно. Есть сладости. Каждую субботу в семейном кругу перед телевизором и взрослые, и дети объедаются сладостями: cреднестатистическая шведская семья съедает по 1,2 кг сладкого в неделю.

Каждую субботу в семейном кругу перед телевизором и взрослые, и дети объедаются сладостями: cреднестатистическая шведская семья съедает по 1,2 кг сладкого в неделю. Рано вставать и ложиться спать. Улицы вымирают в 21:00, бары пустеют после полуночи. Шведы спешат домой, чтобы лечь спать пораньше. Здесь любят четкий распорядок дня и не расстались до конца с крестьянскими традициями.