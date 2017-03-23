10 стран, в которых быть женщиной — настоящее удовольствие
AdMe.ru решил познакомить вас с рейтингом лучших стран для жизни женщины по данным New and World Report. В нем участвовали 80 стран и было опрошено более 9 000 женщин. На рейтинг влияли 5 составляющих: права человека, гендерное равенство, равенство доходов, безопасность и прогресс.
10. Новая Зеландия
Новая Зеландия — одна из самых безопасных и мирных стран. С 1980 года объявлена безъядерной зоной. Еще несколько приятных особенностей вечнозеленой страны:
- В стране практически отсутствуют какие бы то ни было природные опасности. Фауна не содержит никаких ядовитых змей или опасных диких животных, также почти отсутствуют кровососущие насекомые.
- Новая Зеландия признана одним из мировых лидеров в обеспечении удобств для инвалидов и людей с ограниченными возможностями.
- Потрясающая чистота на улицах. В Новой Зеландии даже чище, чем в Швейцарии.
- Все прохожие, даже в городах, здороваются с незнакомыми людьми — так принято.
9. Австрия
Страна с высоким уровнем доходов, равноправием полов в сфере гражданства, предпринимательства и наследия. Вальс, горные лыжи и торт «Захер» — первое, что приходит на ум при упоминании Австрии. Какие еще есть особенности в этой небольшой стране?
- Австрийцы неторопливы. Даже в столице страны нет суеты, никто никуда не торопится.
- Здоровое питание — важная часть жизни. Только 20 % австрийских женщин имеют проблемы с лишним весом. Это самый низкий показатель во всей Европе.
- После 20:00 на улицах австрийских городов остаются только туристы. Местные жители предпочитают проводить вечера в компании друзей, с семьей или же дома.
- Женщины в Австрии не любят пользоваться косметикой, считая, что она негативно влияет на кожу лица. Кроме того, слишком ярко одеваться для австрийской женщины считается вульгарным тоном, чего не скажешь о мужчинах — ассортимент мужских магазинов одежды здесь намного шире, чем женских.
8. Австралия
В Австралии один из самых высоких показателей продолжительности жизни. В последние годы женщины заняли ведущие позиции в правительстве, крупных компаниях и университетах. Если вы любите дикую природу и готовы покорять волны, то учтите, что в Австралии:
- Главное — честность в людях и в бизнесе. Деление австралийского общества на классы не зависит ни от уровня дохода, ни от происхождения.
- Австралийцы отличаются высоким индивидуализмом. Эксцентричность в Австралии является качеством, вполне заслуживающим уважения, если это проявление индивидуальности человека.
- Критически относятся к любым авторитетам. Большего уважения, по мнению австралийцев, заслуживает маленький человек, стремящийся к успеху и не добивающийся его, чем удачливый и преуспевший. Людей со слишком высокой самооценкой здесь не любят.
- Если вас пригласили в гости, необходимо принести выпивку для себя — это считается хорошим тоном.
7. Швейцария
Швейцария признана лучшим местом для проживания в 2017 году. Большая часть парламента в Швейцарии — женщины. Что еще необходимо знать любителям хорошего шоколада, сыра и поездов о Швейцарии?
- Смешение характеров различных национальностей. Швейцарец — это педантичный и деловитый немец, эмоциональный итальянец и изысканный француз. Швейцарцы сдержанны на улице и раскрепощены на отдыхе.
- «Швейцарская точность» — это про транспорт. Если в расписании сказано, что автобус будет на остановке в 14:42, то будьте уверены, так оно и будет. Ни снегопад, ни проливной дождь не заставят автобус опоздать хотя бы на секунду.
- Прием гостей. Часто проводятся дружеские встречи без какого-либо повода. Покупает продукты хозяйка дома, в который придут люди, она же и готовит. Четкое разделение между друзьями и родственниками: это два разных круга общения.
- Ребенок должен приходить в школу за 40 минут до начала уроков. Перед учебой он обязательно ест в столовой (какао, горячие круассаны), затем поднимается в аудиторию. Занятия заканчиваются в 11:00.
6. Финляндия
Финляндия — первая страна, которая разрешила женщинам голосовать и участвовать в парламентских выборах. В Финляндии женщинам сравнительно легко можно получить качественное образование, а различия в зарплате минимальны. Пусть вас не смущает медленная речь финнов — это их особенность, как и ряд других:
- Медленная речь связана с обычаем. По финским обычаям, громкая речь и смех разрешались только простолюдину. Финский аристократ — это молчаливый, степенный господин.
- Особое отношение к гостям. Финская традиция включает долгий процесс подготовки к приему гостей. Иногда он может затянуться до 2 недель, в течение которых финны готовят стол, программу встречи и подарки.
- Отношения между полами, согласно обычаям Финляндии, строятся на основании равенства и партнерства. В Финляндии принято, чтобы в ресторане каждый платил сам за себя.
5. Канада
Правительство Канады отстаивает права женщин как внутри страны, так и на международном уровне. И неоспоримый плюс этой страны — премьер-министр, который очаровал всю планету. Несколько интересных фактов о Канаде:
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Краситься у канадских женщин не принято, макияж наносят обычно только если идут куда-нибудь, например на вечеринку.
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Канадцы имеют репутацию щедрых людей. Чаевые в Канаде составляют 10–15 % от стоимости услуги. Чаевые дают официантам, таксистам, парикмахерам, обслуживающему персоналу гостиниц.
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Дружеские отношения отличаются от наших. Канадцы считают себя независимыми, живут в очень мобильном обществе и не стремятся устанавливать тесные дружеские отношения. Чаще всего друзья — это те люди, кто оказался рядом в определенный промежуток времени: коллеги по работе, учебе или спорту, соседи.
4. Нидерланды
Беременной женщине предоставляется медсестра по беременности и родам, ее услуги оплачиваются страховкой. Политика Нидерландов направлена на предоставление женщинам хорошей работы ради сокращения их неравенства с мужчинами в различных сферах жизни. Нидерланды — ваша страна, если вы, как и голландцы:
- Славитесь отличным здоровьем. Голландцы одеваются очень легко даже зимой.
- Любите велосипеды. В Амстердаме количество велосипедов превышает количество жителей города.
- Не любите горячих обедов. Обед голландца обычно состоит из сэндвичей с сыром или арахисовым маслом.
- Обожаете цветы. Цветы в Голландии очень дешевые и прекрасного качества.
- Вы высокого роста. Голландцы являются самой высокой нацией в мире. Средний рост составляет 182 см.
- Инициативны в отношениях. В Голландии не принято, чтобы мужчина проявлял инициативу в отношении женщины.
3. Норвегия
В Норвегии женщинам предоставляется 35 недель отпуска по беременности и родам при полной оплате или 45 недель за 80 % от заработной платы. С 1980 года в правительстве Норвегии более 50 % должностей занимают женщины. Переезжая в Норвегию, будьте готовы к следующим особенностям:
- Если вы писатель, то эта страна для вас. Правительство Норвегии покупает 1 000 копий каждой новоизданной книги и распространяет эти книги среди публичных библиотек.
- Обязательный декретный отпуск для мужчин, который составляет 14 недель.
- Не принято уступать место пожилым людям в транспорте. Так вы подчеркиваете свое превосходство перед ними.
- День начинается в 10:00 и заканчивается в 15:00 или в 16:00, есть обеденный перерыв и 2 перерыва на чай.
2. Дания
Дания является государством всеобщего благосостояния, в котором образование и здравоохранение являются фактически бесплатными. Именно здесь, по данным Евросоюза, наиболее гибкая семейная политика в отношении супругов, ставших родителями. Особенности Дании:
- Рабочий день большинства жителей начинается в 8:00 и заканчивается в 16:00.
- Самым распространенным транспортом в Дании является велосипед.
- Автобусы умеют наклоняться вправо, тем самым облегчая посадку инвалидам и родителям с детьми в колясках.
- Уборка квартиры, мойка посуды, поход в магазин за продуктами, забота о ребенке — привычные дела для датского мужчины.
- Максимальная высота зданий — 6 этажей.
1. Швеция
В Швеции самый высокий уровень женской занятости. Женщины составляют почти 60 % из всех студентов и занимают четверть всех руководящих должностей. Если вы выберете эту страну, то будьте готовы:
- Полюбить «фику». Смысл «фики» — пить кофе и общаться, а также поглощать всевозможную сдобу. Делается это непременно в компании. На работе «фика» случается по нескольку раз в неделю, а то и в день. Пропустить «фику» — дурной тон.
- Планировать отпуск. С конца июня и до середины августа страна закрывается на каникулы — на улицах крайне немноголюдно.
- Есть сладости. Каждую субботу в семейном кругу перед телевизором и взрослые, и дети объедаются сладостями: cреднестатистическая шведская семья съедает по 1,2 кг сладкого в неделю.
- Рано вставать и ложиться спать. Улицы вымирают в 21:00, бары пустеют после полуночи. Шведы спешат домой, чтобы лечь спать пораньше. Здесь любят четкий распорядок дня и не расстались до конца с крестьянскими традициями.
По материалам businessinsider