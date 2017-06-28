10 стран, которые подарили миру самых роскошных красоток
Каждая страна на нашей планете уникальна своей архитектурой, природой, традициями и... обворожительными барышнями, чью внешность миллионы людей считают идеальной.
AdMe.ru представляет вашему вниманию 10 уголков мира, знаменитых тем, что именно там родились манящие красотки, которые уже давно украшают топы самых сногсшибательных женщин.
Жулиана Паэс, Бразилия
Мария Габриэла Ислер, Венесуэла
Паола Рей, Колумбия
Валери Абу Чакра, Ливан
Адриана Чернанова, Словакия
Эльза Хоск, Швеция
Мария Боргес, Ангола
Лили Олдридж, США
Снежана Онопко, Украина
Наталья Водянова, Россия
Фото на превью adrianacernanova, iammariaborges
По материалам beauty-around