10 способов скрыть недостатки фигуры на пляже для тех, кто не успел похудеть к лету

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Подготовка к пляжному сезону для одних людей начинается за несколько месяцев и с тренажерного зала. А для других — на месте и с выкапывания углублений в песке, чтобы в прямом смысле скрыть там часть лишних килограммов, не так сильно бросающихся в глаза в положении лежа. Оказывается, существуют и более гуманные способы отлично выглядеть на пляже.

AdMe.ru узнал о хитростях, которые помогут скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства, даже если к лету так и не удалось довести фигуру до желаемых параметров. Оцените, насколько эти советы просты в реализации.

1. Фасон купальника

При выборе купальника следует помнить о визуальных эффектах, которые могут создавать, казалось бы, незначительные его детали. Вертикальные вырезы на купальнике визуально вытягивают силуэт.

Плавки с завышенной талией зрительно удлиняют ноги.

Округлые и V-образные вырезы и бретели, завязанные вокруг шеи, делают широкие плечи уже.

Декор, драпировка и оборки придают объем. Например, при фигуре с узкими бедрами и широкими плечами такие элементы должны находиться на плавках купальника. В попытках спрятать лишнее не стоит останавливать свой выбор только на слитных купальниках. К тому же при неправильно выбранной расцветке, например крупном рисунке, фигура, наоборот, может казаться еще массивнее. При излишне объемных бедрах стоит сделать акцент на верхней части тела с помощью лифа с декоративными элементами.

2. Расцветка купальника

Правильно подобранный цвет может визуально сбалансировать практически любую фигуру. Темные цвета следует использовать для тех частей тела, где необходимо скрыть объем, а светлые и яркие — там, где его нужно добавить. Например, темные вставки по бокам — для визуального создания линии талии, светлый верх и темный низ — для типа фигуры с широкими бедрами и узкими плечами и небольшой грудью. Кроме того, для купальников, как и для любой другой одежды, действует прием с горизонтальным рисунком, придающим объем, и вертикальным — вытягивающим силуэт.

3. Парео

Многие слышали, что парео способно скрыть недостатки фигуры. Но лишь при правильном использовании. Существует множество вариантов того, как можно завязать данный аксессуар так, чтобы силуэт смотрелся пропорционально. Например, полным девушкам лучше завязывать его выше на талии, худым же, наоборот, ниже, на бедрах. При выборе парео также следует обращать внимание на расцветку: девушкам с пышными формами стоит избегать крупных принтов, а миниатюрным подойдет рисунок средних размеров.

4. Аксессуары

Небольшие детали способны отвлекать внимание от недостатков. В качестве таких спасательных аксессуаров могут выступать яркая пляжная сумка, колье, браслеты или очки необычного дизайна или расцветки. Здесь следует помнить о том, что все хорошо в меру. Пара деталей вполне способна справиться с задачей и внести гармонию в образ. А такой аксессуар, как широкополая шляпа, позволит скрыть неидеальное состояние волос, что особенно актуально во время длительного пребывания на море.

5. Автозагар

Бледность на фоне множества загорелых тел невыгодно бросается в глаза. Автозагар помогает решить эту проблему и позволяет визуально сделать фигуру стройнее. Также у него есть еще одно интересное преимущество. Благодаря автозагару кожа кажется ровнее, это особенно актуально для области бедер у женщин. Нанести средство следует за несколько дней до выхода на пляж.

6. Осанка

Автоматически спутниками скругленной спины становятся выпадающие живот и бока. Причем это характерно даже для людей, у которых нет избыточного веса. Ровная прямая спина, наоборот, позволяет сделать правильный акцент — на груди и нижней части поясницы. Вот почему во время пребывания на пляже не стоит забывать об осанке.

7. Еда

Чтобы живот оставался максимально плоским, следует, во-первых, не наедаться плотно перед пляжем, во-вторых, избегать продуктов, которые могут провоцировать вздутие живота. К ним относятся, например, горох, капуста, кукуруза, крендельки, крекеры, колбасные изделия, а также газированные напитки и коктейли на фруктовых сиропах со льдом. Последние особенно заманчиво выглядят в знойный день, но еще одним их недостатком является то, что из-за высокого содержания сахара они дают организму быстрый заряд энергии, а потом так же быстро приводят к резкому ее снижению, оставляя ощущение усталости и обессиленности. Утолять жажду лучше всего обычной водой. А перекусывать можно орехами — они обладают способностью в небольших количествах давать большее насыщение, а также фруктами. Предпочтение лучше отдать бананам, арбузам и цитрусовым. А от яблок, груш, винограда и сухофруктов стоит отказаться, поскольку они могут вызывать газообразование.

8. Полотенце

Полотенце, на котором планируется загорать на пляже, также обладает способностью создавать визуальные эффекты. Чтобы казаться стройнее, лучше отдать предпочтение широкому и длинному полотенцу большого размера.

9. Правильная обувь

Пляжная обувь также обладает иллюзорной магией. Чтобы ноги казались стройнее и длиннее, можно отдать предпочтение вариантам на танкетке с достаточно высоким подъемом. Однако обуви с ремешками, бантами и шнуровкой в области щиколоток лучше избегать. Подобные элементы визуально «режут» и укорачивают ноги. Поперечные перепонки на передней части сандалий и босоножках позволяют зрительно уменьшить размер ноги, а вьетнамки и шлепки с V-образной перемычкой удлиняют стопы, щиколотка при этом может казаться тоньше.

10. Ракурсы и фильтры для фото

Фото с пляжа — отличная возможность продемонстрировать достоинства фигуры и скрыть недостатки, поскольку съемка происходит в течение всего нескольких секунд и с одного ракурса. Однако и здесь приходится прикладывать определенные усилия, чтобы запечатлеть себя в более выгодном свете. Например, лучше приподнимать подбородок, чтобы не остаться на ярком солнечном фото с темным пятном тени и без шеи. Кроме того, не стоит позировать со слишком широко расставленными ногами — так силуэт может казаться шире. Перед походом на пляж как минимум можно полистать страницы блогеров, дающих советы правильного позинга, и не забывать о полезности такой функции в телефоне, как фотофильтры.