10 советов на случай, если вы решили поехать куда-то всей семьей

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Праздники — это лучшее время, чтобы куда-то поехать всей семьей. На курорт, на дачу, в другой город к родственникам или за границу. Не важно куда, но важно избежать ненужных трат, лишнего стресса и потраченного впустую времени.

AdMe.ru любит поездки и уже понаступал на все грабли, поэтому готов дать 10 советов, которые могут вам пригодиться в семейном путешествии.

Совет № 1: Выбирайте автомобиль, а не самолет или поезд

Путешествие на самолете может быть быстрее, а на поезде дешевле, но, если есть возможность, лучше выбирать машину. Тут есть несколько причин: Если вы путешествуете на машине, то сможете взять с собой больше необходимых вещей и не придется таскаться с чемоданами.

Путешествие на машине может быть экономичнее, потому что придорожные кафе гораздо дешевле, чем кафе в аэропорту.

Семейная поездка в машине позволит лучше узнать друг друга, обсудить какие-то вещи и просто весело провести время без посторонних.

Совет № 2: Берите влажные салфетки

Да, это очевидная вещь, но подумайте, как часто мы про них забываем. Большая упаковка влажных салфеток спасает, если вы путешествуете с детьми, которые всегда во что-нибудь да вляпаются. Кроме того, они вам пригодятся, чтобы почистить одежду или протереть руки перед едой.

Совет № 3: Дайте каждому члену семьи камеру или фотоаппарат

Любое путешествие — это воспоминания, которые мы пытаемся запечатлеть на фото и видео. И, как правило, с камерой ходит кто-то один. Но, чтобы отобразить одно и то же место с разных точек зрения, дайте каждому члену семьи по камере. После поездки вы можете составить фотоальбом, авторами которого станут все члены семьи.

Совет № 4: Пусть каждый планирует посетить свое место

Незабываемые поездки — это те, где каждый получает то, что он любит. Пусть каждый, даже самый маленький, выберет хотя бы по одному месту или занятию. В ходе обсуждений того, куда пойти, вы узнаете больше о потребностях друг друга, найдете направления и мероприятия, подходящие для всей семьи.

Совет № 5: Не пытайтесь пробежать несколько мест за один день

«Раз уж мы приехали, нужно обойти все музеи, посетить все выставки, поесть в каждом ресторане и купить сувениры в каждом магазине», — думаем мы, а потом бегаем, выполняя этот список дел и не успевая даже насладиться поездкой. Возьмите за правило уделять одному месту не меньше двух дней. Обойти все, может быть, вы и не успеете, но зато без спешки насладитесь и лучше запомните поездку.

Совет № 6: Снимайте квартиры, а не номера отелей

Номера отелей не приспособлены для путешествия большой семьей. В них нет стиральной машины, гладильной доски, может не быть пылесоса, и в них нельзя шуметь, что очень сложно, если у вас маленькие дети. Снимать квартиры часто в разы дешевле и удобнее, так как они могут находиться в самом центре города и стоят, как правило, гораздо меньше, чем отели.

Совет № 7: Узнайте про семейные бонусы, услуги и скидки

Для тех, кто путешествует с детьми, многие рестораны могут давать скидки, авиакомпании — доступ к зонам отдыха, отели предоставлять бесплатные коляски или детские комнаты, а у музеев есть дни, когда семьи пускают за полстоимости или вовсе бесплатно. Но пользуются подобными преимуществами не все, просто потому, что не знают о них. Зайдите заранее на сайт заведения, отеля или авиакомпании и узнайте про бонусы.

Совет № 8: Путешествуйте с надувным матрасом

Надувной матрас — та вещь, которая действительно выручает. Например, когда недостаточно спального места или если хотите расположиться всей семьей вечером на пляже. Его даже можно использовать как плавательный матрас или лежать на нем и загорать. Применений много, и такой матрас — вещь полезная, поэтому стоит о нем вспомнить перед поездкой.

Совет № 9: Покупайте продукты в местном магазине

Даже если у вас большая семья, брать с собой много продуктов питания не всегда хорошая идея. Они занимают много места и могут испортиться по дороге, а, как показывает практика, покупка в местных магазинах может быть в разы дешевле, чем если бы вы купили и везли все из дома.

Совет № 10: Прежде чем посетить место, проверьте, когда час пик