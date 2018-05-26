10 простых советов, которые сэкономят деньги и нервы любому путешественнику-одиночке

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В жизни каждого путешественника наступает такой момент, когда больше нельзя ждать подходящих условий и выискивать идеального попутчика. Однако, как и в любом другом путешествии, туристов-одиночек могут поджидать самые разные трудности, а порой даже настоящие опасности. Чтобы уберечь себя от таких ситуаций, существуют определенные правила и лайфхаки, о которых и пойдет речь в нашей статье.

Редакция AdMe.ru собрала 13 простых, но очень нужных рекомендаций для тех, кто любит путешествовать самостоятельно.

1. Не забудьте зачекиниться

Помните о том, что в одиночных поездках свидетелем вашего путешествия являетесь только вы сами. Поэтому полезно будет ставить географические отметки о вашем местоположении в каждом пункте пребывания. Этот сервис доступен во многих социальных сетях. Таким образом вы сможете делиться впечатлениями со своими друзьями в режиме нон-стоп. А самое главное — если вы по каким-то причинам престанете выходить на связь, ваши близкие и полиция смогут быстро найти вас, отследив ваш путь.

Поэтому полезно будет ставить географические отметки о вашем местоположении в каждом пункте пребывания. Этот сервис доступен во многих социальных сетях. Таким образом вы сможете делиться впечатлениями со своими друзьями в режиме нон-стоп. А самое главное — если вы по каким-то причинам престанете выходить на связь, ваши близкие и полиция смогут быстро найти вас, отследив ваш путь. И пусть это уже 101-е ваше путешествие, ваши родные все равно будут беспокоиться о вас. Поэтому обязательно расскажите им о планируемом маршруте и об отелях, в которых собираетесь останавливаться. Старайтесь выходить на связь хотя бы раз в день-два.

2. Будьте готовы к новым знакомствам

Ошибочно полагать, что сувениры можно только привозить домой из других стран. Захватите парочку с собой, выезжая из дома. Отправляясь в путешествие, мы не знаем, где и кого повстречаем. Сосед по комнате в лондонском хостеле, хозяин уютной итальянской пиццерии, случайный напарник по рафтингу в Амазонии — каждый из них может стать вам хорошим другом. И здорово, если у вас с собой окажется небольшой сувенир из вашей страны, который вы сможете презентовать новому знакомому.

Это поможет оставить приятное впечатление о себе и наладить международные контакты, которыми смело можно будет воспользоваться во время следующих путешествий.

3. Думайте о своей безопасности

Не оставляйте свои напитки без присмотра, пользуйтесь только официальными такси и заранее уточните сведения о районах города, которые считаются неблагополучными.

4. Лайфхак для девушек

В некоторые страны (например, в Грузию) девушке лучше взять с собой кольцо, чтобы носить его на безымянном пальце. Да, это не очень «по-феминистки», тем не менее этот немного странный способ может спасти от ненужных вопросов и действий.

5. Занимайте место за барной стойкой

Знакомьтесь с местными жителями в популярных тусовочных местах. Садитесь за барную стойку, если она есть в заведении, и разговаривайте с барменом, официантами или с вашими соседями. Если вы не обзаведетесь друзьями, то хотя бы разузнаете какие-нибудь местные секреты.

6. Ешьте как местные жители

Эксперты советуют попробовать местную кухню, сходив в гости к местным жителям. Оригинальным способом попробовать национальную кухню и побывать в гостях у местного жителя может стать ужин, зарезервированный на таком сайте, как EatWith. Именно тут, чтобы похвастаться своими отменными кулинарными способностями, коренные жители самых разных стран могут радушно пригласить вас на совместные посиделки. А для путников, что путешествуют самостоятельно, собирают специальные группы.

7. Высыпайтесь

Не секрет, что крепкий сон — залог здоровья. Поэтому для того, чтобы обеспечить себе качественный отдых, непременно берите в путешествие маску для сна и беруши. Эти вещи спасут вас и в самолете с храпящим соседом, и веселом плацкартном вагоне, и в номере рядом с автострадой, и, конечно, в комнате хостела на несколько человек. Беруши снизят уровень шума, а чтобы вас не разбудили включенный свет или ранний рассвет, используйте маску для сна.

8. Загрузите Skyscanner

Естественно, в дороге турист навряд ли сможет обойтись и без полезных мобильных приложений. Если вы путешествуете в одиночку, то имеете шанс неплохо сэкономить на билетах, воспользовавшись скидками и акциями, которые чаще всего предлагают только на одно место, или же просто найти дешевый вариант перелета. Отличным помощником в этом вам послужит приложение Skyscanner, которое работает на 30 языках, в том числе и на русском.

или же просто найти дешевый вариант перелета. Отличным помощником в этом вам послужит приложение Skyscanner, которое работает на 30 языках, в том числе и на русском. Skyscanner не занимается продажей авиабилетов напрямую, но он может быть использован для поиска наиболее дешевых вариантов по желаемому направлению, после чего пользователь будет автоматически переадресован на сайт соответствующей авиакомпании или турагентства для создания брони.

9. Установите трекер для багажа

Потерять в пути багаж — опыт не из приятных, а главное, выпадает на долю многих путешественников. Трекер для багажа, может, и не ускорит возвращение вашего «друга на колесах», но точно поможет его отследить. Дело в том, что внутри такого девайса находится SIM-карта с роумингом и модуль, который как раз и даст информацию о местонахождении багажа. А поскольку попутчиками вы не обременены, то, вполне вероятно, сможете «догнать» любимый чемодан, изменив свой маршрут.

10. Наденьте браслет

Если у вас есть хроническое заболевание, например сахарный диабет, наденьте во время путешествия предупреждающий браслет. Сейчас в продаже имеются разнообразные браслеты с надписями об определенных заболеваниях. И если вдруг у вас случится приступ, окружающие смогут сразу понять, в чем дело, и вовремя среагировать. Эта информация также сэкономит драгоценное время при установке диагноза, и тогда медицинская бригада сможет своевременно оказать вам квалифицированную помощь.