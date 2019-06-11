10 скульптур, которые оставят вас абсолютно равнодушными. Пока мы не расскажем их истории

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Чтобы удивить зрителя, современные скульпторы стараются сотворить нечто необычное. Их работы все чаще начинают двигаться, светиться или и вовсе нарушать законы физики. Однако существуют монументы, которые с точки зрения дизайнерского замысла выглядят довольно простыми, а повод восхититься ими сокрыт в историях этих памятников.

AdMe.ru решил представить на ваш суд несколько скульптур, оценить по достоинству которые можно только зная, какие события стоят за этими работами.

Женщина с сумкой

Монумент был поставлен в городе Векше в память о жительнице Швеции Дануте Даниэльссон, проявившей истинную гражданскую смелость. Это случилось в 1985 году во время шествия колонны Северной имперской партии — группы агрессивно настроенных людей, придерживающихся идей германского нацизма. В то время как прохожие отводили глаза от этой группировки и старались отойти от нее на безопасное расстояние, Данута собралась со смелостью и огрела одного из демонстрантов сумкой по голове. Это воодушевило очевидцев происшествия, и люди со всех сторон начали стекаться, чтобы прогнать с улицы молодых нацистов. Парням пришлось спрятаться в вокзальном туалете и ждать приезда полиции. После этого в городе стали выпускать открытки с фото Дануты и статуэтки, изображающие ее с сумкой. Она стала ассоциироваться с человеком, не желающим наблюдать за несправедливостью со стороны.

Акула на крыше

Скульптуру можно увидеть в английском Оксфорде. На первый взгляд кажется, что здесь крупная рыбина с размаху врезалась в крышу одного из домов. Несмотря на то что инсталляция может показаться забавной, у нее есть далеко не веселый смысл. Акула символизирует собой бомбу, она была установлена в 41-ю годовщину атомной атаки на Нагасаки.

Слон в полный рост

Эта статуя установлена в канадском Сент-Томасе. Она изображает саванного слона и в высоту достигает 4 м. Однако она стоит здесь не для красоты. Это дань памяти самому знаменитому цирковому слону Джамбо, который погиб в этом городе, попав под локомотив на железной дороге. Похожий экспонат стоит на территории американского Университета Тафтса. Только это уже не скульптура, а чучело Джамбо, сделанное вскоре после смерти слона.

Смелый красный «Фичо»

А этот памятник установлен в хорватском Осиеке. Маленькая красная машинка Fico передними колесами буквально вдавливает в землю массивный танк. Эта скульптура установлена в память о реальной истории. Настоящий «смелый „Фичо“» прославился 27 июня 1991 года, когда в город прорвались войска Югославии. Один из горожан припарковал маленький красный автомобиль на пути у танков, чтобы выразить неповиновение врагу. После этого мужчина спокойно вышел из салона и удалился. Машина была уничтожена, но происшествие попало на видео, которое транслировали по телевидению. В итоге машина прославилась и стала символом силы духа жителей Осиека, который, кстати, понес огромные потери во время войны.

Женщина с хлопковым долгоносиком

Этот памятник, установленный в американском городе Энтерпрайз, выглядит странно: богиня плодородия Церера держит над головой сельскохозяйственного вредителя — хлопкового долгоносика. Однако у данной статуи, как и у остальных экспонатов из этой статьи, своя интересная история. Ее началом принято считать 1915 год, когда в Алабаме резко увеличилась популяция хлопковых долгоносиков. В течение трех лет жуки активно уничтожали хлопковые поля, и местным фермерам, которые зарабатывали только на продаже хлопка, грозило разорение. Никакие методы борьбы с вредителем не помогали. Но однажды один из фермеров решил засеять свое поле арахисом вместо хлопка. Продукт оказался востребованным, и фермер разбогател, показав остальным положительный пример. Вскоре все земледельцы перешли на выращивание арахиса, многие стали богачами. Памятник долгоносику установили в 1919 году в напоминание о том, что иногда катастрофа — это не конец, а шанс начать лучшую жизнь.

Мужчина в ванной

В городе Гранд-Джанкшен, расположенном в американском штате Колорадо, можно увидеть необычный монумент: он изображает мужчину, который принимает ванну с уточкой и что-то пишет. Прохожие редко упускают шанс сфотографироваться с необычной скульптурой, которая, кстати, была установлена отнюдь не для забавы. Таким образом деятели искусства увековечили образ Далтона Трамбо, автора сценариев к фильмам «Римские каникулы», «Мотылек» и «Спартак». В 1947 году Трамбо занесли в черный список Голливуда за сближение с Коммунистической партией США. Отказавшись назвать конгрессу имена членов партии, Далтон был осужден и провел в тюрьме 11 месяцев. Эта история напугала некоторых членов коммунистической партии, и они выдали имена, которые требовались конгрессу. Эти люди были осуждены обществом, но Трамбо вступался за них, называя такими же жертвами, как и он. Про талантливого сценариста сняли фильм «Трамбо», главную роль в котором сыграл Брайан Крэнстон. И да, Далтон любил работать в ванной. Поэтому скульптура имеет именно такой вид.

Американский Стоунхендж

Монумент, состоящий из 6 гранитных плит, расположен в округе Элберт американского штата Джорджия. На плитах имеются надписи на 8 современных и 4 древних языках. В текстах дается инструкция о том, как восстановить общество после конца света. Примечательно, что никто не знает человека, ставшего инициатором установки монумента. Изготовила плиты компания Elberton Granite Finishing Company. По словам представителей организации, они завысили цену на свою работу в 8 раз, однако таинственный заказчик, представившийся Робертом Ц., оплатил заказ без торга. Кто такой этот Роберт, до сих пор выяснить не удалось.

Вяжущая мышь

Этот памятник установлен в России, в новосибирском академгородке. Его открыли сравнительно недавно: 1 июля 2013 года. Создав эту скульптуру, ученые выразили благодарность лабораторным грызунам, которые дают человечеству возможность изучать гены, физические и молекулярные механизмы проявления болезней, а также разрабатывать медикаменты.

Орлиные перья

Монумент установлен в ирландском городе Мидлтон. Девять орлиных перьев, выполненных из нержавеющей стали, установлены по кругу и достигают высоты 6 м. Неслучайно сооружение напоминает внешним видом индейский венец. Он был установлен в память о помощи, которую коренные жители Америки оказали ирландцам во времена великого голода. Индейцы пожертвовали жителям Ирландии $ 170 (эквивалентно примерно $ 4 600 на сегодняшний день), для пребывавших на тот момент в нищете племен — сумма баснословная. Памятнику дали название «Родственные души». Его официальное открытие состоялось в 2017 году.

Преданный болельщик

Статую слепого мужчины установили на стадионе футбольного клуба «Валенсия». Она была создана в память о преданном болельщике Висенте Апаритьо, который старался не пропускать ни одного домашнего матча команды. 40 лет назад Висенте потерял зрение из-за отслоения сетчатки, но не перестал ходить на стадион, чтобы находиться рядом с другими фанатами «Валенсии» и наслаждаться атмосферой игр. Апаритьо скончался 2 года назад, и бронзовая скульптура была установлена как раз в день его памяти.