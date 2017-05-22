10 секретов от стюардесс, о которых не догадываются пассажиры

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Самолет с точки зрения бортпроводников и самолет с точки зрения пассажиров — это два совершенно разных мира. И если первые знают все его секреты, то вторые могут даже не догадываться о них. AdMe.ru нашел 10 советов от стюардесс о том, как получить максимальный комфорт от любого полета.

Не стесняйтесь просить добавки

Еда, которую раздают на борту самолета, имеет небольшой срок годности, так как поступает она уже в готовом виде. Все лишние контейнеры с едой незамедлительно выбрасываются сразу после полета. Поэтому, если ваш желудок просит «продолжения банкета», не стесняйтесь и вы попросить у стюардессы добавки.

Проверяйте наличие спасательного жилета перед полетом

Удивительно, но факт: существуют пассажиры, которые крадут спасательные жилеты из-под своего сиденья в качестве сувенира. Поэтому в целях безопасности перед полетом проверьте свое кресло на наличие жилета —убедитесь, что на вашем месте не сидел такой сентиментальный клептоман.

Если вы все же нечаянно закурили, используйте пепельницы

Быть может, вы замечали: несмотря на то что курить на борту строго запрещено, в туалете стоят пепельницы, так как люди, невзирая на штрафы, все равно курят. И пусть лучше они тушат сигареты о пепельницу, чем о бумагу в мусорном ведре. Так что, если вы на секунду забылись и совершенно неожиданным образом очнулись в туалете с сигаретой в руке, будьте любезны, воспользуйтесь хотя бы пепельницей. А потом оплатите штраф.

В полете лучше побудьте брезгливым

Большинство авиакомпаний по окончании полета на борту делают лишь «косметическую уборку». Одеяла и подушки не стирают, а красиво складывают. Подносы для еды не моют. Столики протирают, ковры чистят — но вы не можете быть уверены, что до этого там не сидел бедняга, которому резко стало плохо.

Имейте в виду: дверь туалета можно открыть снаружи

Мало того что у бортпроводника есть собственный ключ на случай непредвиденного застревания пассажира в уборной, так вдобавок во многих самолетах сам механизм блокировки двери установлен под значком «Не курить» у двери туалета. Достаточно поднять откидную створку с изображением сигареты и повернуть задвижку, чтобы разблокировать дверь.

Заходите в самолет последним

Если регистрацию на рейс вы проходили в разное время с попутчиком — решение есть: просто заходите на борт самым последним. После полной загрузки пассажиров сразу видно, какие места или ряды свободны. А тот факт, что за вами дверь самолета уже закрыли и пассажиров больше не будет, дает вам возможность занять любое пустующее место на борту.

Не увлекайтесь алкоголем

Бортпроводники предупреждают: один стакан в небе равен двум на земле. И это правда, так как высота влияет на кровь таким образом, что алкоголь во время полета действует намного сильнее, чем на земле. Так что, даже если вы пьете просто потому, что боитесь летать, вы рискуете провести полет слишком расслабленным.

Избегайте кресел у перегородки

Запомните правило: если на борту есть пассажиры с грудными детьми — скорее всего, их посадят у перегородки в салоне; если в салоне есть перегородка — скорее всего, туда посадят пассажиров с грудными детьми. Просто потому, что там легче и безопаснее всего разместить детскую люльку. Так что, если вы любите милых кричащих соседей, вы знаете, где выбрать место.

Пейте только бутилированную воду

Проблеме грязной воды на борту самолетов начали уделять внимание со времен скандального исследования Wall Street Journal в 2002 году: образцы воды с бортов 14 самых популярных авиалиний в сотни раз превышали установленную норму бактерий. Сегодня ситуация особо не изменилась, поэтому пить на борту лучше лишь бутилированную жидкость. Чай, кофе и воду в туалете лучше избегать.

Воздержитесь от ярых аплодисментов в конце полета

В некоторых странах пассажиры неистово аплодируют профессионалу-летчику за то, что он сумел посадить самолет не мимо взлетной полосы. Да, возможно, тем самым люди пытаются выразить благодарность команде или радость от возвращения домой, но экипажем такой жест иногда воспринимается как оскорбление. Полет — это не ваша игра в рулетку. Это их работа.