10 секретов испанцев, которые не покажут в фильмах и туристических буклетах

Испанские женщины горячие, независимые, своенравные и яркие, как огонь. В голове вмиг возникает образ знойной голливудской звезды Пенелопы Крус или томной красавицы Марии Вальверде, запомнившейся зрителям по роли в мелодраме «Три метра над уровнем неба». Однако реальная повседневность жительниц Страны хамона и корриды далека от стереотипов, которые им приписывают в книгах и фильмах.

Мы в AdMe.ru нашли 10 любопытных особенностей, которые многим могут показаться непонятными, а для испанцев это обычное дело.

Испанские женщины не станут носить вещи с логотипами

Испанские стилисты полагают, что носить одежду с огромными логотипами известных брендов — признак дурного вкуса. Местным женщинам необязательно, чтобы другие знали, что на них дорогие вещи. При этом яркая одежда здесь приветствуется: считается, что она лучше выделяет девушку из толпы, чем гигантские эмблемы и логотипы.

В Испании пользуются электрическими одеялами

Перед сном многие жители Испании укрываются специальными одеялами с подогревом. Правда, необходимость в этом есть лишь в холодное время года. Дело в том, что в большинстве местных многоэтажных домов нет центрального отопления, поэтому в испанских квартирах, как правило, очень холодно. В связи с этим электроодеяло становится просто незаменимой вещью.

Здесь редко встретишь девушку на каблуках

Испанcкие женщины ходят на шпильках чаще всего на официальные мероприятия и крупные праздники. В повседневной жизни они предпочитают удобную обувь на плоской подошве или небольшом каблуке.

Испанские женщины любят бижутерию больше, чем ювелирные украшения

В Испании женщины не склонны закупаться золотыми украшениями. Если, конечно, речь не идет об обручальном кольце. Однако они любят носить всевозможную бижутерию. Местные модницы уверены: если иметь в арсенале массу недорогих, но актуальных аксессуаров, можно каждый раз выглядеть по-разному.

Замужние испанки не меняют фамилию после свадьбы

Испанки не меняют фамилию после замужества. Примечательно, что иностранка, связавшая судьбу с испанцем, тоже остается со своей фамилией. Для тех, кто все-таки хочет носить фамилию мужа, существует только один вариант: взять ее себе с приставкой «де», что означает принадлежность. Согласно местным законам, дети, рожденные в смешанных браках, так же как и испанцы, имеют двойную фамилию — отца и матери. Таким образом, дочь испанца Наваррете Гарсия и россиянки Ивановой станет Наваррете Ивановой.

В Испании многие живут в квартире с чужими людьми

Даже если испанцам по 30 и даже 40 лет, они спокойно могут снимать квартиру вместе с совершенно незнакомыми людьми. Всему виной тот факт, что платить аренду в одиночку сможет не каждый. А местные жители не готовы еще туже затягивать пояса ради того, чтобы жить уединенно.

Местные женщины не станут надевать слишком короткие шорты

Даже если на улице очень жарко, в Испании не увидишь местных девушек в ультракоротких шортах. Почти все, кто носит одежду такого фасона, — туристки. Испанки же скорее предпочтут удлиненные шорты или облачатся в струящиеся юбки.

Испанские девушки чаще делают маникюр дома, чем в салоне

В Испании нет такого культа салонного маникюра, как у нас. Местные женщины не видят необходимости ходить к мастеру каждые 3 недели и предпочитают заниматься своими ногтями самостоятельно. Для этого они используют маникюрный набор и лак для ногтей. Чаще всего прозрачный.

Они сначала рожают детей, а потом играют свадьбу

Мы привыкли к тому, что сперва необходимо поставить штамп в паспорте, а только потом обзаводиться потомством. Но в Испании многие уже давно пересмотрели эту традицию. Здесь с легкостью можно встретить пару, которая сначала рожает детей, а затем женится. Это связано с тем, что на хорошую свадьбу нужно накопить немалые деньги.

Обращаться на «вы» считается неприличным

К начальнику, учителю, незнакомцу и даже родителям второй половинки испанцы сразу обращаются на «ты». Ведь молодыми все себя здесь считают лет так до 50. Если женщине элегантного возраста сказать «вы», она запросто может обидеться.