10 секретных мест, спрятанных у всех на виду

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Кажется, что мы знаем все о знаменитых достопримечательностях, если не благодаря «личному знакомству», то уж интернету — точно. Однако даже у самых популярных туристических мест есть свои тайны, неведомые большинству людей. AdMe.ru предлагает совершить небольшое путешествие по известным местам мира, которые приготовили нам встречу с чем-то абсолютно неожиданным.

Приватные апартаменты Густава Эйфеля, Париж, Франция

На третьем уровне Эйфелевой башни располагаются апартаменты, некогда принадлежавшие месье Эйфелю, в которых он принимал важных гостей, в том числе и Томаса Эдисона. Сегодня комната, где в креслах сидят манекены Эйфеля и Эдисона, открыта для посетителей.

Пустующее здание на Таймс-сквер, Нью-Йорк, США

Несмотря на то, что здание Уан-Таймс-сквер приносит своим владельцам около $ 23 млн ежегодно, в нем нет ничего, кроме заброшенных офисных помещений и аптеки на первом этаже. Фирма, владевшая зданием, обанкротилась еще в 1992 году, после чего оно было продано рекламной компании. С тех пор Уан-Таймс-сквер используется только как опора для гигантских экранов.

Заброшенная станция метро Сити-холл, Нью-Йорк, США

Станция «Сити-холл» нью-йоркского метрополитена проработала с 1904 по 1945 гг. Станция была закрыта из-за новых поездов, чьи вагоны были слишком длинными для того, чтобы состав мог свободно преодолевать довольно крутой поворот. Увидеть «Сити-холл» можно, если не выходить из вагона поезда № 6 на конечной остановке: для разворота на обратный маршрут используется именно эта станция.

Гора Рашмор и тайная комната, США

Помимо портретов четырех президентов, в горе Рашмор высечена и секретная комната. В ней, за 5-тонным замковым камнем, хранятся копии всех важнейших документов в истории США, включая Декларацию независимости.

Тюрьма во Дворце дожей, Венеция, Италия

Под крышей венецианского Дворца дожей находится тюрьма, в которой некогда содержался Джакомо Казанова — Пьомби. За 400-летнюю историю тюрьмы он же был и единственным заключенным, которому удалось бежать из ее застенков. Хотя факт существования тюрьмы довольно известен, ее посещение не входит в «стандартную» программу осмотра Дворца дожей.

Тоннели под Лас-Вегас-Стрип, Лас-Вегас, США

Разветвленная система тоннелей под главной развлекательной улицей Лас-Вегаса служит пристанищем для нескольких сотен бездомных людей. Здесь абсолютная темнота, однако стоит зажечь фонарик, и сразу обнаруживаются доказательства «обитаемости»: мебель, одежда и разнообразные предметы быта.

103-й этаж Эмпайр-стейт-билдинг, Нью-Йорк, США

Известно, что на 102-м этаже здания есть смотровая площадка. Однако посмотреть на город можно и с высоты 103-го этажа, где находится маленькая комнатка с выходом на довольно низкий балкон. Правда, доступ на нее открыт только персоналу и знаменитым и важным гостям.

Ванная комната кардинала Биббиены, Папский дворец, Ватикан

Ванная, расписанная Рафаэлем Санти и его учениками в 1516 году, является частью апартаментов кардинала Биббиены. Необычность росписи состоит в том, что изображенные на ней сцены весьма далеки от целомудренности. Вход в ванную находится в бывшей спальне кардинала, где сегодня располагается комната для встреч римского папы с главами различных стран.

Тайные апартаменты в замке Золушки, Диснейуорлд, США

Несмотря на то, что комната напоминает номер в очень дорогом отеле, провести в ней ночь не получится ни за какие деньги. Правда, проживание в ней можно выиграть — розыгрыши этого необычного приза проводятся каждый январь.

Смотровая площадка в факеле статуи Свободы, Нью-Йорк, США

До 1916 года к балкону, расположенному в факеле статуи, вела лестница. В 1916 году факел был поврежден в результате взрыва, и доступ туристов к нему закрыли навсегда. Невозможен он и по сей день, хотя в 1986 году факел был заменен на новый.