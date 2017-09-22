10 самых зловещих мест планеты, которые ждут своих туристов

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Не хватает острых ощущений, хотите добавить жизни новых красок, нужен выброс адреналина? Вперед! AdMe.ru специально для вас отобрал 10 самых жутких, мистических и просто ужасных мест планеты, которые ждут вас.

1. Остров кукол (Мехико, Мексика)

По легенде, полвека назад тут утонула девочка, а рыбак Хулиан Сантана Баррера на месте ее гибели нашел куклу (говорят, это была его дочь). Хулиан решил, что в кукле теперь живет ее душа, подобрал игрушку и повесил на дерево. Так рыбак начал собирать кукол со всей округи, перебравшись на остров и оставив семью. Для туристов: остановиться на ночь можно прямо в хижине Хулиана, рядом с вами на кровати будет спать его 6-летняя дочь (огромная кукла). Но когда наступят сумерки, никакой лодки не окажется рядом, а вас будут окружать тысячи кукольных глаз — пеняйте на себя.

2. Катакомбы капуцинов (Палермо, Италия)

Погребальня для 8 тыс. человек. Благотворители, местная элита в XVIII–XIX вв. — все хотели быть захороненными именно здесь. Мопассан писал: «Головы их (мертвецов) страшны, рты словно вот-вот заговорят, и все они кажутся объятыми невыразимым, нечеловеческим ужасом». Для туристов: посетить это зловещее место можно в любой день, кроме воскресенья. Только не заблудитесь в музее, а то знаем мы одну историю про изрядно выпившего и уснувшего там мужчину, который, после того как его обнаружили, оставшуюся жизнь провел в лечебнице для умалишенных.

3. Парк Haw Par Villa (Сингапур)

77-летний тематический парк Haw Par Villa — полная противоположность Диснейленда. Как вам десять судов ада? А это всего лишь способ научить маленьких детей нравственности. Расчлененка — чтобы дети не обманывали на экзамене, а лишение головы — чтобы не баловались с книгами. Место стоящее. Для туристов: вход бесплатный, и не все так страшно — найдутся и приятные скульптуры. Но будьте готовы: восточная мифология очень неординарна.

4. Нагоро: деревня, где живут большие куклы (Япония)

После смерти многих соседей Аяно Цукими решила изготовить кукольные реплики своих односельчан. Жутковатые примеры их жизни повсюду: рыбаки на береку реки, ученики в школьных комнатах, пожилые пары на скамейках возле дома. Кукол насчитывается около 350, а вот живых обитателей всего 37. Для туристов: если вам надоели шумные соседи, которые постоянно что-то там сверлят, это просто идеальная находка! Добро пожаловать в мир тихих, спокойных и безобидных жителей, у которых есть всего один маленький недостаток — они не совсем живые.

5. Висячие гробы (Сагада, Филиппины)

В этом регионе местные жители хоронят родных в гробах, но не в земле, а на скале. Чтобы иметь право быть похороненным таким способом, необходимо выполнение нескольких условий — быть женатым и иметь внуков. Этой традиции уже около 2000 лет: считается, что чем выше гроб, тем ближе душа умершего к небесам Для туристов: если вы решились посетить такое необычное кладбище в Сагаде, будьте готовы к тому, что поселиться получится максимум в 2-звездочном отеле, в котором запросто может не оказаться горячей воды и душа. Но не переживайте — ведро холодной водицы, из которого можно окатить себя на прохладном горном воздухе, найдется для каждого.

6. «Христоc из Бездны» (Сан-Фруттуозо, Италия)

В 1954 году итальянский водолаз Дуилио Марканте заказал скульптуру на месте гибели своего друга, дайвера Дарио Гонзатти, дабы увековечить его память. Высота статуи около 2,5 метров. Результат работы вызывает противоречивые эмоции. Морские водоросли и коррозия только усиливают эффект. Для туристов: независимо от того, находите вы памятник жутким или красивым (или и тем и другим), безусловно, стоит совершить 55-футовое погружение, чтобы сделать совершенно незабываемое селфи.

7. Дымящийся город-призрак Сентрейлия (США)

Богатый углем город процветал до 1962 года, пока не случился внезапный пожар. Жители не особо переживали, пока 10 годами позже не начали проваливаться в горящие трещины в асфальте. Правительство приступило к эвакуации смертельно напуганных людей. И сегодня население города — 7 человек. Для туристов: если уж вы решитесь посетить настоящий Сайлент Хилл, увидеть разрушенные здания, рухнувший и треснувший тротуар, заполненный граффити маршрут Трассы 61 — ни на минуту не забывайте, почему город опустел (хотя белый дым из-под земли обязательно вам напомнит).

8. Заброшенный военный госпиталь Белиц-Хайльштеттен (Германия)

Истории этого госпиталя позавидует любой фильм ужасов: санаторий для больных туберкулезом, госпиталь для военных, где лечился Адольф Гитлер. Сегодня несколько больничных палат используются в качестве центра неврологической реабилитации, но большая часть заброшена. Для туристов: развлечение для авантюристов, любителей мистики и всяческих страшилок — 40 километров от Берлина, и личная «американская история ужасов» будет вам обеспечена.

9. Костел Всех Святых (Седлец, Чехия)

В XIV в. настоятель привез немного земли с Голгофы и разбросал ее по кладбищу аббатства. Все жители резко захотели быть похороненными именно здесь. Старые тела пришлось выкопать, освободив места для новых. Тогда резчик по дереву Франтишек Ринт и предложил сделать из 40 тыс. костей отделку церкви. Для туристов: обязательно к посещению для тех, кто любит подумать о бренности бытия. А если уж вы решитесь зайти внутрь, то непременно осмотрите костяной канделябр, свисающий с потолка, и герб Шварценбергов: отрубленная голова турка, которую клюет ворон.

10. Парк скульптур Вейо Рёнккёнена (Финляндия)

Вейо Рёнккёнен, народный финский художник и скульптор, будучи отшельником и очень стеснительным по природе человеком, создал у себя на заднем дворе целый парк странных скульптур. Предположительно, все они — автопортреты. Зубы у многих, кстати, вставлены самые настоящие. Для туристов: маленькие человечки с длинными руками, огромными головами, злобными усмешками и черными затонувшими глазами — для любителей пощекотать нервишки это как раз то, что доктор прописал.