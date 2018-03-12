10 самых странных запретов со всего мира

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В каждой стране есть необычные законы и запреты, но если в одних случаях они вполне оправданны, то в других им очень трудно найти логическое объяснение. Казалось бы, кому могут помешать фильмы о путешествиях во времени или жевательная резинка? Тем не менее есть страны, где они запрещены.

AdMe.ru предлагает вам узнать, какие обыденные и вполне безобидные вещи считаются неприемлемыми в разных уголках нашей планеты.

В швейцарской коммуне Бергюн запрещено фотографировать

29 мая 2017 года в Бергюне был введен запрет на фотографирование. Власти объяснили свое решение так: «Научно доказано, что красивые фотографии из отпуска, размещенные в соцсетях, делают людей несчастными, поскольку те не могут тут же оказаться в том самом месте». Если же вы все-таки нарушите запрет, то штраф составит 5 швейцарских франков. Впрочем, местные жители имеют право делать снимки на своих участках, а еще запрет не распространяется на свадебные фотосессии и фото, сделанные из вагона проезжающего поезда.

В американском штате Колорадо запрещается играть в снежки

Власти Колорадо приравнивают метание снежков к швырянию камней и других опасных предметов, так что даже за шутливую снежную битву там вполне могут оштрафовать. Такие же запреты действуют и в некоторых других местах, например в городе Топика, штат Канзас.

В Канаде запрещено практиковать колдовство, если только вы не являетесь настоящей ведьмой

Иными словами, быть ведьмой разрешается, но запрещено притворяться ею. Вопрос в том, кто и каким образом сможет доказать или опровергнуть подлинность ваших магических способностей? Тем не менее известны случаи, когда псевдоведьм и псевдоколдунов привлекали к ответственности. Например, в 2012 году «магу» пришлось заплатить штраф в $ 14 тыс. за то, что он якобы снял с женщины родовое проклятие.

В Китае запрещены фильмы и сериалы о путешествиях во времени

Китайские законодатели считают, что научная фантастика обращается с такой серьезной вещью, как история, слишком уж фривольно. Фильмы и сериалы, где фигурируют путешествия во времени, способствуют распространению «фатализма, суеверий и идей о реинкарнации».

В Италию нельзя пересылать по почте шляпы, обувь, игрушки (за исключением полностью деревянных) и другие вполне безобидные вещи

В каждой стране действуют свои таможенные и почтовые ограничения, например запрет на пересылку оружия или опасных веществ, что абсолютно обоснованно, однако в некоторых случаях эти ограничения вызывают лишь недоумение. Итальянский список запрещенных к почтовой пересылке из-за рубежа предметов довольно внушителен, и часть из них вас наверняка удивит: искусственные цветы и фрукты, колокольчики, музыкальные инструменты, часы и их отдельные части, обувь любого типа, шляпы, игрушки (если только они не изготовлены полностью из дерева), фотоальбомы, парфюмерия, кофе, игральные карты и товары из кожи. Впрочем, кое-кто не боится игнорировать эти ограничения, так что в некоторых случаях запрещенка все-таки благополучно доходит до своих адресатов.

Запрет на импорт и продажу жевательной резинки в Сингапуре

Как отмечает в своих мемуарах первый премьер-министр Республики Сингапур Ли Куан Ю, в 1980-х жевательная резинка стала настоящим бедствием: вандалы залепляли ею замочные скважины, кнопки лифтов и почтовые ящики. На очистку улиц от жвачки тратились большие средства, поэтому в итоге было решено полностью запретить импорт и продажу этого продукта. Исключение составляют лечебные жвачки, приобрести которые можно только по рецепту врача.

Работающим людям в Японии запрещено иметь лишний вес

Согласно «метаболическому закону», у работающих японцев в возрасте от 40 до 75 лет измеряют объем талии, который в норме не должен превышать 85 см у мужчин и 90 см у женщин. В случае превышения этой нормы «провинившихся» людей не штрафуют, а помогают им сбросить лишние килограммы.

В Южной Австралии запрещается нарушать свадебную или похоронную церемонию

В южной части Австралии существует закон, согласно которому любой, кто каким-либо образом нарушил ход свадьбы или похорон (и неважно, была ли это религиозная или гражданская церемония), может быть оштрафован на $ 10 тыс. или даже подвергнут тюремному заключению сроком до 2 лет.

В Германии не разрешается останавливаться на автобане из-за того, что кончился бензин

Внезапная остановка посреди автобана может создать опасную ситуацию, поэтому даже неисправный топливный датчик не будет достаточным оправданием для полиции — штраф неизбежен. К счастью, водителей, попавших в подобную ситуацию, выручает ADAC — Всеобщий немецкий атомобильный клуб, в функции которого входит техническая, медицинская и правовая помощь.

В городе Лонгйир на Шпицбергене запрещено умирать

В принадлежащем Норвегии городе Лонгйир на Шпицбергене существует закон, согласно которому умирать на территории города запрещено. Если кто-то тяжело заболел или с ним произошел несчастный случай, то такого человека должны немедленно переправить в другую часть Норвегии. Но если смерть все-таки происходит, то умершего не хоронят, а переправляют на Большую землю, поскольку в условиях вечной мерзлоты тела почти не разлагаются и могут привлечь опасных хищников — белых медведей. Стоит отметить, что это не единственный город в мире, где действует подобный запрет. Например, во Франции таких мест сразу три. А еще смерть объявили вне закона в одном из городов Испании и на японском острове Ицукусима, который считается священным.