10 самых странных законов в мире, которые с трудом поддаются логике

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Собираясь в путешествие в новую страну, обязательно изучите местные законы. То, что для нас может показаться вполне приемлемым и обычным, в других государствах зачастую карается штрафами и даже тюремным заключением. AdMe.ru собрал для вас 10 абсурдных законов со всего мира, в которые трудно поверить. И тем не менее они существуют и обязательны для исполнения как жителями страны, так и туристами.

Улыбайтесь! (Италия)

В Милане закон требует всегда и везде улыбаться. Исключение делается только для похорон и посещения больниц. Мы считаем, что это требование для солнечной Италии, полной удивительных мест, просто лишнее: хорошее настроение здесь и так обеспечено.

Здесь умирать нельзя (Англия)

Вестминстерский дворец — королевское место. Его обитатели не только живут по-королевски, но и умирают так же. Поэтому любому, кто оканчивает жизненный путь в стенах английского парламента, гарантированы самые высокие государственные почести. Но спешим разочаровать тех, кто, возможно, захочет закончить свою долгую и счастливую жизнь по-королевски: сделать это особе не королевских кровей все равно не позволят — тех, кого постигла печальная участь в Вестминстерском дворце, отвозят в больницу Святого Томаса, расположенную рядом, и только там регистрируют смерть.

Свинья Наполеоном быть не может (Франция)

По мнению французского правительства, назвать свинью именем великого полководца и императора просто недопустимо и оскорбительно. А вот тортику быть «Наполеоном» совсем не возбраняется.

Только для красивых (Италия)

В итальянском городке Тропея в действие давно приведен закон, который запрещает некоторым представительницам прекрасного пола оголяться на общественных пляжах. В законе говорится: «Женщинам, которые толсты, уродливы или некрасивы, запрещается появляться на пляже в раздетом виде». Данным правом пользуются лишь «молодые женщины, которые достойны того, чтобы превозносить красоту женского тела». Впрочем, каковы критерии «красоты», в законе не указано. Так что даже если вы считаете себя привлекательной девушкой, лучше не рисковать: мало ли какой вкус окажется у дежурного полицейского.

Во время пожара главное — не есть (США)

В Чикаго (США) закон запрещает принимать пищу в здании, охваченном огнем. И умопомрачительно вкусная пицца или десерт не может быть оправданием. Надо признать, люди в этом штате обладают стальными нервами!

Коровы — главная проблема экологии (Эстония)

Налог на коровьи газы в Эстонии введен не так давно — в 2008 году. В стране, где нет большого количества загрязняющих атмосферу крупных предприятий, обложить «экологическим» сбором решено было владельцев коров. По мнению эстонских парламентариев, коровы в процессе жизнедеятельности выделяют в атмосферу большое количества метана. Интересно, что собак и кошек налогом облагать не стали. И слава богу, потому что объяснить ребенку, почему родители не могут позволить собаку, стало бы совсем затруднительно.

Жевательная резинка — под запретом (Сингапур)

В Сингапуре существует жесткий запрет на импорт и продажу жевательной резинки, который неукоснительно соблюдается с 2004 года. Здесь можно купить только лечебную жевательную резинку — исключительно в аптеке и строго по рецепту врача. Объяснение этому есть: раньше выброшенная жевательная резинка прилипала к лентам дверей в метро, что мешало слаженной работе электропоездов.

Ожирению — бой (Япония)

В Японии с 2009 года существует запрет на лишний вес. Законодатели установили максимальную планку: у мужчин после 40 лет обхват талии должен быть не более 31 дюйма (около 79 см), а у женщин — не более 35 дюймов (около 89 см). Странно слышать об этом из страны, подарившей миру борцов сумо. Что ж, можно посочувствовать японцам и порадоваться, что в нашей стране таких законов нет. А еще смело съесть дополнительный кусочек тортика.

Не стоит пользоваться санузлом ночью (Швейцария)

В Швейцарии законодательно запрещено с шумом спускать воду унитаза в многоквартирных домах после 22:00. Такая вот трепетная забота о чутком сне соседей. Справедливости ради заметим, что современная швейцарская сантехника до того бесшумная, что в большинстве случаев позволяет уладить этот вопрос.

Парашют — только по будним дням и в субботу (США)