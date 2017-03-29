10 самых странных законов в мире, которые с трудом поддаются логике
Собираясь в путешествие в новую страну, обязательно изучите местные законы. То, что для нас может показаться вполне приемлемым и обычным, в других государствах зачастую карается штрафами и даже тюремным заключением.
AdMe.ru собрал для вас 10 абсурдных законов со всего мира, в которые трудно поверить. И тем не менее они существуют и обязательны для исполнения как жителями страны, так и туристами.
Улыбайтесь!
(Италия)
В Милане закон требует всегда и везде улыбаться. Исключение делается только для похорон и посещения больниц.
Мы считаем, что это требование для солнечной Италии, полной удивительных мест, просто лишнее: хорошее настроение здесь и так обеспечено.
Здесь умирать нельзя
(Англия)
Вестминстерский дворец — королевское место. Его обитатели не только живут по-королевски, но и умирают так же. Поэтому любому, кто оканчивает жизненный путь в стенах английского парламента, гарантированы самые высокие государственные почести.
Но спешим разочаровать тех, кто, возможно, захочет закончить свою долгую и счастливую жизнь по-королевски: сделать это особе не королевских кровей все равно не позволят — тех, кого постигла печальная участь в Вестминстерском дворце, отвозят в больницу Святого Томаса, расположенную рядом, и только там регистрируют смерть.
Свинья Наполеоном быть не может
(Франция)
По мнению французского правительства, назвать свинью именем великого полководца и императора просто недопустимо и оскорбительно.
А вот тортику быть «Наполеоном» совсем не возбраняется.
Только для красивых
(Италия)
В итальянском городке Тропея в действие давно приведен закон, который запрещает некоторым представительницам прекрасного пола оголяться на общественных пляжах. В законе говорится: «Женщинам, которые толсты, уродливы или некрасивы, запрещается появляться на пляже в раздетом виде». Данным правом пользуются лишь «молодые женщины, которые достойны того, чтобы превозносить красоту женского тела».
Впрочем, каковы критерии «красоты», в законе не указано. Так что даже если вы считаете себя привлекательной девушкой, лучше не рисковать: мало ли какой вкус окажется у дежурного полицейского.
Во время пожара главное — не есть
(США)
В Чикаго (США) закон запрещает принимать пищу в здании, охваченном огнем. И умопомрачительно вкусная пицца или десерт не может быть оправданием.
Надо признать, люди в этом штате обладают стальными нервами!
Коровы — главная проблема экологии
(Эстония)
Налог на коровьи газы в Эстонии введен не так давно — в 2008 году. В стране, где нет большого количества загрязняющих атмосферу крупных предприятий, обложить «экологическим» сбором решено было владельцев коров. По мнению эстонских парламентариев, коровы в процессе жизнедеятельности выделяют в атмосферу большое количества метана.
Интересно, что собак и кошек налогом облагать не стали. И слава богу, потому что объяснить ребенку, почему родители не могут позволить собаку, стало бы совсем затруднительно.
Жевательная резинка — под запретом
(Сингапур)
В Сингапуре существует жесткий запрет на импорт и продажу жевательной резинки, который неукоснительно соблюдается с 2004 года. Здесь можно купить только лечебную жевательную резинку — исключительно в аптеке и строго по рецепту врача.
Объяснение этому есть: раньше выброшенная жевательная резинка прилипала к лентам дверей в метро, что мешало слаженной работе электропоездов.
Ожирению — бой
(Япония)
В Японии с 2009 года существует запрет на лишний вес. Законодатели установили максимальную планку: у мужчин после 40 лет обхват талии должен быть не более 31 дюйма (около 79 см), а у женщин — не более 35 дюймов (около 89 см).
Странно слышать об этом из страны, подарившей миру борцов сумо. Что ж, можно посочувствовать японцам и порадоваться, что в нашей стране таких законов нет. А еще смело съесть дополнительный кусочек тортика.
Не стоит пользоваться санузлом ночью
(Швейцария)
В Швейцарии законодательно запрещено с шумом спускать воду унитаза в многоквартирных домах после 22:00. Такая вот трепетная забота о чутком сне соседей.
Справедливости ради заметим, что современная швейцарская сантехника до того бесшумная, что в большинстве случаев позволяет уладить этот вопрос.
Парашют — только по будним дням и в субботу
(США)
В штате Флорида (США) незамужним девушкам запрещено прыгать с парашютом по воскресеньям. Нарушительницам грозит не только штраф, но и тюремное заключение.
А впрочем, не очень-то и хотелось.
Фото на превью depositphotos
По материалам Daily Mail, The Telegraph, capecodtoday, CNN.com, Newsru.com