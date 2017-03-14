10 самых привлекательных мужчин в мировой политике
Какой образ всплывает в вашей голове при слове «политик»? Наверное, это великовозрастный представительный мужчина с небольшим (или большим) пузцом, сдвинутыми бровями и насупленным видом. Однако существуют политики, которые своим внешним видом рушат все стереотипы.
Мы в AdMe.ru решили составить список самых привлекательных политических деятелей, способных собрать сотни тысяч избирательских голосов, всего лишь улыбнувшись.
Джастин Трюдо
С 2015 года занимает пост премьер-министра Канады. Любопытно, что блестящее политическое будущее годовалому Джастину напророчил еще Ричард Никсон, являвшийся тогда президентом США.
За время своего нахождения на посту премьера Трюдо понизил налоги для среднего класса и увеличил налоги для людей, занимающих руководящие посты. Также он намерен вытащить из нищеты семьи с детьми, которые живут за чертой бедности.
Аарон Шок
Этот спортивный привлекательный мужчина родом из США. В 2009 году он стал самым молодым членом Конгресса.
Аарон был создателем 38 законопроектов, 13 из которых стали законами. Все они касаются образования, защиты детей, помощи ветеранам, дорожно-строительных технологий и защиты личных данных.
Ханс Линде
Родился в 1979 году. С 27 лет был членом шведского Риксдага. С 2010 года возглавляет парламентскую фракцию Левой партии в Швеции. До этого был заместителем председателя «Молодых левых».
Ханс является ярым защитником прав женщин.
Дэн Йоргенсен
Этот политик родом из Дании. Он является министром сельского хозяйства с 2013 года.
Дэн Йоргенсен сотрудничает с ЕС в вопросе изменений климата и выступает за 20%-е сокращение выбросов углекислого газа к 2020 году. Также Дэн высказывается за ужесточение закона о защите животных.
Антеро Вартиа
Антеро — член парламента Финляндии. Он представляет интересы Зеленой лиги. В прошлом этот обворожительный голубоглазый скандинав успел побывать предпринимателем и даже актером.
Прославился Вартиа тоже не из-за политической деятельности, а благодаря созданию финского аналога австралийского документального сериала «Найти свою семью».
Кронпринц Фредрик
Старший сын королевы Маргариты II, наследник трона Дании. У Фредрика обширный круг интересов, но больше всего его увлекают научные исследования, связанные с изменениями климата Земли. Принц обожает занятия спортом и входит в состав Международного олимпийского комитета.
Согласно уставу датской монархии, кронпринц никак не может влиять на политическую жизнь страны. Зато он является активным общественником и известен как щедрый благотворитель.
Зак Голдсмит
Зак Голдсмит — член британского парламента. Он любит путешествовать и уже успел объехать весь мир. Ранее Голдсмит был журналистом. С тех пор является ярым борцом за экологию и дважды участвовал в Оксфордских дебатах, связанных с этой темой.
Он ушел из правительства, когда было принято экологически сомнительное решение о строительстве третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хитроу. Своей самоотверженностью Зак завоевал общественность и вскоре смог вернуться в парламент как самовыдвиженец.
Габриэль Викстрем
В 2014 году Габриэль стал министром здравоохранения, медицины и спорта в правительстве Швеции. Однажды он пошел против мнения руководства своей партии и выдвинул идею введения 90-дневной гарантии для безработной молодежи.
Викстрем является активным пользователем социальных сетей. В свободное от работы время он ведет обычную жизнь 32-летнего красавца: встречается с друзьями, ходит в кафе и посещает концерты.
Алекс Гринвич
Алекс занимает пост члена Законодательного собрания Южного Уэльса. Алекс известен как борец за ответственность правительства и прозрачность его деятельности.
Также он заботится о сохранении природной и городской среды, высказывается за неприкосновенность национальных достояний, появление доступного жилья и совершенствование транспортных систем.
Брайан Симс
С 2012 года является демократическим членом палаты представителей Пенсильвании. 11 ноября 2013 года Симс стал одним из создателей законопроекта, призванного внести изменения в систему отбора судей в Пенсильвании. Также Брайан является председателем подкомитета социальных служб по охране психического здоровья.
Этот политик родился в семье военных. За свое детство он успел пожить в 17 американских штатах. Симс обожает футбол и даже был капитаном футбольной команды в Университете Блумсберг.
Шейх Хамдан-Хазза
Член правящей династии эмирата в Дубае, председатель Дубайского исполнительного совета. Хамдан — один из 13 детей в семье. Этот молодой человек не только красив, но и сказочно богат. Forbes оценивает его состояние в $ 18 млрд. При этом шейх, не скупясь, жертвует средства на помощь инвалидам и больным детям.
В 2002 году этот симпатичный политик создал сенсационный для Эмиратов закон, согласно которому детей запрещается принимать на должность погонщика верблюдов. Сейчас Хамдан-Хазза занимает посты руководителей Лиги поддержки молодых предпринимателей, Комитета по спорту эмирата Дубая и Дубайского центра исследования аутизма.
Фото на превью instagram, @ashleelord, instagram, @faz3