10 самых привлекательных мужчин в мировой политике

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Какой образ всплывает в вашей голове при слове «политик»? Наверное, это великовозрастный представительный мужчина с небольшим (или большим) пузцом, сдвинутыми бровями и насупленным видом. Однако существуют политики, которые своим внешним видом рушат все стереотипы. Мы в AdMe.ru решили составить список самых привлекательных политических деятелей, способных собрать сотни тысяч избирательских голосов, всего лишь улыбнувшись.

Джастин Трюдо

С 2015 года занимает пост премьер-министра Канады. Любопытно, что блестящее политическое будущее годовалому Джастину напророчил еще Ричард Никсон, являвшийся тогда президентом США. За время своего нахождения на посту премьера Трюдо понизил налоги для среднего класса и увеличил налоги для людей, занимающих руководящие посты. Также он намерен вытащить из нищеты семьи с детьми, которые живут за чертой бедности.

Аарон Шок

Этот спортивный привлекательный мужчина родом из США. В 2009 году он стал самым молодым членом Конгресса. Аарон был создателем 38 законопроектов, 13 из которых стали законами. Все они касаются образования, защиты детей, помощи ветеранам, дорожно-строительных технологий и защиты личных данных.

Ханс Линде

Родился в 1979 году. С 27 лет был членом шведского Риксдага. С 2010 года возглавляет парламентскую фракцию Левой партии в Швеции. До этого был заместителем председателя «Молодых левых». Ханс является ярым защитником прав женщин.

Дэн Йоргенсен

Этот политик родом из Дании. Он является министром сельского хозяйства с 2013 года. Дэн Йоргенсен сотрудничает с ЕС в вопросе изменений климата и выступает за 20%-е сокращение выбросов углекислого газа к 2020 году. Также Дэн высказывается за ужесточение закона о защите животных.

Антеро Вартиа

Антеро — член парламента Финляндии. Он представляет интересы Зеленой лиги. В прошлом этот обворожительный голубоглазый скандинав успел побывать предпринимателем и даже актером. Прославился Вартиа тоже не из-за политической деятельности, а благодаря созданию финского аналога австралийского документального сериала «Найти свою семью».

Кронпринц Фредрик

Старший сын королевы Маргариты II, наследник трона Дании. У Фредрика обширный круг интересов, но больше всего его увлекают научные исследования, связанные с изменениями климата Земли. Принц обожает занятия спортом и входит в состав Международного олимпийского комитета. Согласно уставу датской монархии, кронпринц никак не может влиять на политическую жизнь страны. Зато он является активным общественником и известен как щедрый благотворитель.

Зак Голдсмит

Зак Голдсмит — член британского парламента. Он любит путешествовать и уже успел объехать весь мир. Ранее Голдсмит был журналистом. С тех пор является ярым борцом за экологию и дважды участвовал в Оксфордских дебатах, связанных с этой темой. Он ушел из правительства, когда было принято экологически сомнительное решение о строительстве третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хитроу. Своей самоотверженностью Зак завоевал общественность и вскоре смог вернуться в парламент как самовыдвиженец.

Габриэль Викстрем

В 2014 году Габриэль стал министром здравоохранения, медицины и спорта в правительстве Швеции. Однажды он пошел против мнения руководства своей партии и выдвинул идею введения 90-дневной гарантии для безработной молодежи. Викстрем является активным пользователем социальных сетей. В свободное от работы время он ведет обычную жизнь 32-летнего красавца: встречается с друзьями, ходит в кафе и посещает концерты.

Алекс Гринвич

Алекс занимает пост члена Законодательного собрания Южного Уэльса. Алекс известен как борец за ответственность правительства и прозрачность его деятельности. Также он заботится о сохранении природной и городской среды, высказывается за неприкосновенность национальных достояний, появление доступного жилья и совершенствование транспортных систем.

Брайан Симс

С 2012 года является демократическим членом палаты представителей Пенсильвании. 11 ноября 2013 года Симс стал одним из создателей законопроекта, призванного внести изменения в систему отбора судей в Пенсильвании. Также Брайан является председателем подкомитета социальных служб по охране психического здоровья. Этот политик родился в семье военных. За свое детство он успел пожить в 17 американских штатах. Симс обожает футбол и даже был капитаном футбольной команды в Университете Блумсберг.

Шейх Хамдан-Хазза