10 самых маленьких стран мира, о которых не рассказывали в школе

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В мире более 200 стран, названия которых мы хотя бы один раз, но слышали. Но на нашей планете есть и государства, о чьем существовании мы даже не догадывались, потому что некоторые из них занимают очень небольшую площадь или вовсе включают несколько домов. AdMe.ru расскажет вам о 10 странах с очень маленькими территориями, население которых меньше не самого крупного города, а кое-где и деревни.

Палау

Государство Палау состоит из более чем 300 островов разных размеров. Палау — одно из самых удивительных мест на Земле, в акватории которого обитают 130 видов акул, находящихся на грани исчезновения. Тропические леса Палау полны уникальных растений и птиц, но самая интересная достопримечательность страны — озеро, населенное 2 млн медуз, которые в процессе эволюции потеряли способность жалить.

Ниуэ

Ниуэ — остров и государство в Океании. В стране не развит туризм и нет ни одного промышленного предприятия, а живет она за счет дотаций Новой Зеландии. Зато есть аэропорт и столица, правда, столичный город представляет собой небольшой поселок, в котором проживают более 600 человек. На острове даже есть настоящий супермаркет — единственный на все государство.

Сент-Китс и Невис

Государство состоит из двух островов, один из которых называется Сент-Китс, а другой — Невис. Один из основных источников доходов островного государства — продажа гражданства, которое может приобрести каждый, у кого имеется как минимум $ 250 тыс. для инвестиции в местную сахарную промышленность. Другой способ получения гражданства — приобрести имущество стоимостью не менее $ 400 тыс. на одном из островов.

Княжество Хатт-Ривер

Княжество Хатт-Ривер — виртуальное государство, расположенное в одноименной провинции Австралии. Его территория полностью совпадает с территорией фермерских угодий семьи Кэсли, поскольку именно один из ее членов, Леонард, и стал основателем новой, пусть и непризнанной, страны. Кстати, путешественники могут увидеть бюсты основателя в разных частях княжества.

Тувалу

Тувалу — одна из самых маленьких и самых бедных стран мира. Экономическое положение карликового государства могло бы быть совсем никудышным, если бы Тувалу не достался интернет-домен .tv, на продаже которого страна ежегодно зарабатывает миллионы долларов.

Науру

Науру — самая маленькая независимая республика и самое маленькое островное государство планеты. У Науру нет официальной столицы и общественного транспорта — по 40 км дорог местные жители ездят на личных транспортных средствах. На острове плохая экологическая обстановка, поэтому туризм тут практически не развит. И еще один рекорд Науру, правда, со знаком минус — в этой стране самый большой процент населения, страдающего ожирением.

Княжество Себорга

Еще одно государство на карте Италии, правда, на этот раз виртуальное, — княжество Себорга, в состав которого входит одноименная деревня неподалеку от границы с Францией. Титул правителя Себорга звучит как «Его Громадейшество», а армия непризнанного государства состоит из 3 человек: министра обороны и двух пограничников.

Республика Молоссия

На территории американского штата Невада располагается никем не признанное государство Молоссия, население которого состоит из Кевина Бо, его семьи, 3 собак, 1 кота и 1 кролика. У Молоссии есть гимн, герб и флаг, а за особо тяжкие преступления здесь предусмотрена смертная казнь. В мае 2017 года республике исполнилось 40 лет, она выдает собственные паспорта и имеет космическую программу.

Мальтийский орден

Помимо Ватикана на территории Рима есть еще одно крошечное государство, которое называется Мальтийский орден. Его площадь составляет 0,012 кв. км и расположена в трех зданиях, два из которых находятся в Риме, а одно — на острове Мальта. Однако у страны есть собственная валюта, марки, сайт, автомобильные номера и паспорта, дающие право безвизового въезда в несколько десятков стран мира. Мальтийский орден — единственная страна в мире, где официальным языком является латынь.

Силенд

Непризнанное государство Силенд представляет собой морскую платформу, стоящую в 10 км от берегов Великобритании. Силенд управляется самопровозглашенным принцем-регентом, а каждый желающий может стать графом, бароном или даже герцогом — на сайте государства можно приобрести благородный титул за несколько сотен английских фунтов.