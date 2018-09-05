10 самых безопасных стран для женщин, путешествующих в одиночку

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Человеку, которому хорошо с самим собой, хорошо везде. И не в последнюю очередь это касается путешествий в одиночку, ведь в дороге мы открываем и принимаем новые стороны себя. Но как испытать это на себе и быть уверенной, что вернешься обратно невредимой? У нас есть проверенные маршруты.

AdMe.ru расскажет о местах, где охотницы за новыми впечатлениями будут в полной безопасности и смогут получить массу удовольствия от путешествия.

1. Канада

Не секрет, что канадцы считаются самыми вежливыми и добрыми людьми в мире, особенно по сравнению со своими соседями. Потому логично, что два крупных города этой страны имеют статус наиболее безопасных во всем мире — это Ванкувер и Монреаль. Ванкувер, являясь главным городом Британской Колумбии, в то же время входит в пятерку городов с самым высоким уровнем жизни. Он окружен с одной стороны высокими заснеженными горами, а с другой имеет выход к морю. Это рай для тех, кто любит гулять по местам, где снимались фильмы, или интересуется настоящей культурой североамериканских индейцев.

Совсем другие впечатления предлагает путешественникам Монреаль, второй по величине город в Канаде. Большую часть его составляет французский колониальный Старый Монреаль, поражающий средневековой архитектурой. Из того, что стоит обязательно посмотреть на месте, — старая Ратуша, церковь Нотр-Дам-де-Бонсекур и дом Мередит на проспекте Пэн. А чего стоит монреальский праздник фейерверков!

2. Италия

Очаровательная Италия и в особенности ее столица не только наполнена огромным количеством достопримечательностей, таких как Колизей, фонтан Треви и Пантеон, но и является одним из самых безопасных направлений для путешественниц.

Итальянцы при этом довольно близки нам по менталитету и в принципе легкие на подъем люди, так что скучать вечерами в одиночку не придется, друзей здесь завести так же легко, как наткнуться на памятник архитектуры.

3. Мальта

Хочется попрактиковать английский язык, а старушка Британия не радует ни ценами, ни погодой? Добро пожаловать на Мальту! Во-первых, второй официальный язык здесь — английский, во-вторых, это островное государство в Средиземном море отличается и архитектурными изысками, и кухней, и дружелюбностью аборигенов. А если вы фанатка «Игры престолов», то и многие пейзажи вам будут заочно известны.

Портовая Валетта — столица Мальты — целиком включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И не зря: дворцы здесь чередуются с храмами, а самые ранние постройки относятся к XVI веку. Тут можно пройтись и по побережьям, упомянутым в легендах об Одиссее, и по тем же улицам, где бывал Наполеон.

4. Индонезия

Еще одно островное государство в нашем списке, которое занимает даже не один, а тысячи вулканических островов. При желании здесь можно и увидеть настоящих драконов — комодских варанов, и услышать сотни диалектов.

Своих гостей Индонезия порадует насыщенной культурной программой и скоростными автобусами, а на острове Бали, кажется, праздник не заканчивается никогда. Из достопримечательностей здесь можно посетить Лес обезьян и храмовый комплекс Пура Братан, построенный еще в 1633 году.

5. Голландия

Возвращаясь к безопасным европейским маршрутам, нельзя забыть про страну свободных нравов — Голландию. Несмотря на все легенды, которые ходят об этом государстве, преступность в этих краях очень низкая, а в густонаселенном Амстердаме можно не бояться одиночества, тем более что туристический сезон здесь не заканчивается практически никогда.

Кофешопы, забитые живописными лодочками каналы и тюльпановые поля — это, пожалуй, самые яркие отличительные черты этой столицы. Однако не стоит забывать, что недалеко от главной площади вы наткнетесь и на музей той самой мадам Тюссо, и на дом-музей Анны Франк. А если устанете от толп туристов, берите напрокат велосипед и попробуйте затеряться в хитросплетении улиц.

6. Норвегия

«Страна фьордов», «страна троллей», «самая счастливая страна» — какими только прозвищами не награждали Норвегию. Действительно, здесь один из самых высоких уровней жизни в мире, а норвежцы в основном спокойные, счастливые люди.

В столице — Осло — суета мегаполиса и деревенская жизнь неуловимо переплетаются так, что любителям и того и другого найдется, чем заняться. К вашим услугам будут музеи, галереи и моллы, а если проехать совсем чуть-чуть от города — фьорды и северное сияние. Не секрет, что высокий уровень жизни влечет и довольно высокие цены на продукты и жилье, однако любительницы приключений могут без опаски остановиться в домиках-лагерях, разбросанных по всей стране, и даже путешествовать от одного к другому.

7. Япония

Практически все, кто попадает в Японию, отмечают, что японцы уже живут в XXII веке. Технический прогресс здесь всюду, начиная от автоматов, где можно купить все (ужин, одежду и электронику), и до туалетов в отеле, которые с вами разговаривают. Самым футуристичным районом считается остров Одайба, до которого легко добраться из Токио.

При этом Япония остается традиционной в том, что касается культуры и отношений между людьми. А для тех, кто не мыслит своих путешествий без клубной жизни, существует район Токио под названием Сибуя, который не спит, кажется, никогда. Помимо столицы стоит навестить и гору Фудзияма (или хотя бы посмотреть на нее издалека, как древние японские художники), Осаку и столицу средневековой Японии — Камакуру.

8. Сингапур

Дружелюбный, невероятно чистый и абсолютно безопасный Сингапур практически обязателен для посещения. Как бы ни было велико желание обойти все (и сразу!) его магазины, когда будете в Сингапуре, обязательно прервитесь на посещение индуистских, буддийских и даосских храмов, которыми богато это государство.

А сингапурский ботанический сад и район «Маленькая Индия» просто захватывают дух. Но перед тем как отправиться сюда, ознакомьтесь с законами и обычаями в этой страны: неукоснительное следование им — это именно то, что обеспечивает безопасность сингапурцев и туристов в первую очередь.

9. Тайвань

Не только максимально безопасное, но и удивительно яркое во всех своих проявлениях островное государство Тайвань расположено в Тихом океане и принадлежит Китаю, но при этом сильно отличается от «большой китайской земли». Официальная религия на остове — буддизм, но здесь есть и своя особенная религия с целым пантеоном богов, что делает посещение храмовых комплексов довольно увлекательным занятием.

Любительницам азиатских городов непременно понравится посещение Президентского дворца, канатная дорога до горы Маоконг и ночной рынок Шилинь, который исчезает с первыми лучами солнца и открывается только в 20:00.

10. Ирландия

Страна, подарившая миру «Гиннесс» и День святого Патрика, находится совсем недалеко от Англии и Уэльса и славится своими удивительными холодными побережьями и старыми замками, самые знаменитые из которых, пожалуй, Кэйр и Бунратти.

При том что столица государства, Дублин, — довольно развитый и динамичный современный город, больше всего Ирландия придется по вкусу любителям природы. Пастбища, береговые линии с маяками, горы — все как будто сошло с картин средневековых художников. А вечером можно согреться в классическом уютном пабе и закончить знакомство с ирландским виски исполнением риверданса с местными завсегдатаями.